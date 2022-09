Grosses Interesse an Infoanlass der aargauischen Energieversorger

Strommangellage Kommt es schon zum Blackout, bevor der Strom kontingentiert wird? Die Befürchtungen für den kommenden Winter und Frühling sind gross. Kommt es zu einer Strommangellage, und was geschieht dann? Ein Informationsanlass der aargauischen Energieversorger für Gemeindevertreter stiess auf enormes Interesse. Mathias Küng 1 Kommentar 17.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hochspannungsleitung vor düsteren Wolken. Das Bild passt sinnbildlich zu den Befürchtungen für den kommenden Winter und Frühling. Gaetan Bally / KEYSTONE

Einen derartigen Aufmarsch von Gemeindevertreterinnen- und -vertretern hat der Verband Aargauischer Stromversorger (VAS) schon lange nicht mehr erlebt. Ein Informationsanlass zur Bedeutung einer möglichen Strommangellage für die Aargauer Gemeinden wurde aus Platzgründen in den Technopark in Brugg verlegt. Doch nach 80 Anmeldungen musste der Verband aus Platzgründen auch hier stoppen. Dass viele Fragen aus Sicht der Gemeinden und der Energieversorger offen sind, zeigte sich im Verlauf des Abends rasch.

VAS-Geschäftsleiter Ruedi Zurbrügg zeichnete eingangs das grosse Bild der Energie- und insbesondere der Stromversorgung. Mit 100 Energieversorgungsunternehmen (EVU) hat der Aargau am meisten (mehrheitlich kleine) Energieversorger aller Kantone. Diese Vielfalt sei aber kein Problem, so Zurbrügg mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Preiserhöhungen per 2023: «Ich bin froh, dass wir 100 Versorger haben, die alle ihr Bestes geben, statt einen einzigen Monopolisten.»

Ruedi Zurbrügg, Geschäftsleiter VAS. Zvg / Aargauer Zeitung

Insgesamt stehe der Aargau bei den Strompreisen 2023 trotz einiger massiver Ausreisser nach oben vergleichsweise gut da: «Mit einer Erhöhung von durchschnittlich 26 Prozent liegen wir im Aargau sogar leicht unter dem Schweizer Mittel.» Dass grosse Versorger automatisch günstig und kleine teuer einkaufen, stimme nicht, das zeige der Aargau. Starke Preissteigerungen könne es auch bei grossen Versorgern geben, etwa im Kanton Waadt mit über 50 Prozent Preisaufschlag.

«Fühlen uns wie Ruderer in winzigem Ruderboot inmitten riesiger Wellen»

Zurbrügg erinnerte an Jahre, in denen die grossen Schweizer Stromunternehmen im Handel mit dem Ausland jährlich eine Milliarde verdienten: «Da diese Firmen mehrheitlich der öffentlichen Hand gehören, flossen diese Gewinne in die Staatskasse. Damit wurden Schulen und Strassen gebaut.» Doch jetzt ist der Stromhandelssaldo negativ. Nun müsse man für den Einkauf 10 Milliarden als Rettungsschirm garantieren, «damit die Versorgung nicht kollabiert.»

Zurbrügg sagte: «Wir fühlen uns derzeit wie Ruderer in einem winzigen Boot inmitten riesiger Wellen, die über uns zusammenzuschlagen drohen. Was am Markt abgeht, haben wir noch nie erlebt. Das könnten wir kein zweites Mal verkraften.» Sorgen bereitet ihm, «dass der Stromimport im Winter Jahr für Jahr grösser wird». Positiv zu vermerken sei, dass der Energieverbrauch pro Kopf seit Jahren sinkt,das gelte auch für den Stromverbrauch – und auch im Aargau.

Adrian Fahrni, Leiter Abteilung Energie, Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU. Alex Spichale / AGR

Kantonsvertreter: «Müssen uns auf eine Kontingentierung einstellen»

«Wir müssen uns grundsätzlich im kommenden Winter auf eine Kontingentierung einstellen», sagte Adrian Fahrni, Leiter Abteilung Energie beim Kanton. Als letzte Möglichkeit könnte es auch zu zeitlich limitierten Netzabschaltungen kommen. Er höre Stimmen, die Schweiz solle den Stromexport nach Frankreich stoppen. Dazu gab Fahrni zu bedenken: «Die Schweiz hat in Frankreich auch Kraftwerksanteile. Was macht dann wohl Frankreich, falls wir den Export stoppen würden?»

In einer möglichen Strommangellage plädiert Fahrni für national einheitliche Regeln. Er hielt fest, der Aargau biete Hand für die Realisierung von Reservekraftwerken wie in Birr. Zudem setze man sich sehr für die Aktivierung des Potenzials von Notstromaggregaten ein: «Das gibt alles zusammen mindestens ein Kraftwerk wie in Birr.»

Sollte es zu zeitlich limitierten Stromabschaltungen kommen, dauerten diese bewusst nicht mehr als vier Stunden: «Während vier Stunden ist die Kühlkette gewährleistet, sofern man in dieser Zeit Kühlschrank und Tiefkühler nicht öffnet.» Fahrni wies die Gemeindevertreter darauf hin, die kantonale Energieberatung helfe gern mit Infos, zum Beispiel zu energetischen Sanierung von Gemeindeliegenschaften. Der Aargau sei mit Blick auf eine mögliche Mangellage im Kantonsvergleich gut aufgestellt, so Fahrni, die Privatwirtschaft sei allerdings schon viel weiter als der Staat.

René Soland, Leiter Geschäftsbereich Netze, AEW Energie AG. Peter Siegrist / WYS

AEW-Experte: Inhalt der bundesrätlichen Verordnung noch nicht bekannt

Namens des grössten Aargauer Energieversorgers, der AEW Energie AG, war der Leiter des Geschäftsbereichs Netze, René Soland, vor Ort. Er zählte nochmals auf, welche Faktoren (viele französische AKW vom Netz, Krieg in der Ukraine, Trockenheit etc.) zur aktuell schwierigen Lage geführt haben, Derzeit sei die Stromversorgung aber ausreichend, hielt Soland fest.

Sorge bereitet ihm, dass der Bundesrat seine Verordnung für den Fall der Fälle noch nicht publiziert hat. Man also nicht weiss, welche systemrelevanten Bereiche (nebst Spitälern) bei einer grossflächigen Abschaltung immer Strom haben müssen: «Das macht die Vorbereitung schwierig.» Soland hofft wie alle anderen auch, dass es dank gemeinsamer Anstrengungen gelingt, das schlimmste Szenario rotierender Netzabschaltungen zu verhindern: «Wenn es zu solchen Abschaltungen kommt, haben wir verloren. Dann sind wir nahe an einem Blackout und es geht uns ans Lebendige», warnte er eindringlich.

«Wenn Handys nicht funktionieren, kann man Homeoffice vergessen»

Die Auflage ist, dass dann 80 Prozent des Stroms zum systemrelevanten Betrieb fliessen müssen und nicht mehr als 20 Prozent an andere gehen darf, die an derselben Leitung angeschlossen sind. Laut Soland wird die AEW in diesem Fall als Ultima Ratio Abschaltungen auf Ebene der Unterwerke vornehmen: «Die Schaltbefehle sind schon vorbereitet.» Ihn treibt die grosse Frage um, ob dann die Wärmeverbünde noch funktionieren, oder die Kommunikation (die AEW hat ein Funknetz). «Wenn der Strom vier Stunden fehlt, fahren die Server runter, kein Handy geht mehr. In so einer Situation kann man Homeoffice vergessen».

Soland befürchtet, dass es schlimmstenfalls zu einem Blackout kommen könnte: «Um diesen zu verhindern, muss jemand rechtzeitig gewisse Regionen in Europa vom Netz trennen, um eine Netzüberlastung zu verhindern. Doch wer drückt diesen Knopf, bevor nicht eine absolute Notsituation besteht?» Er hoffe allerdings sehr, «dass ich nicht recht bekomme und dieses Szenario nicht eintrifft», sagte Soland.

Eugen Pfiffner, CEO IBB Brugg. Alex Spichale / AGR

«Mir graut davor, was die Leute im Cheminée verbrennen werden»

Eugen Pfiffner schliesslich, CEO der IBB Energie AG (Brugg), verglich die Ziele der Energiestrategie 2050 mit dem bisher Erreichten. Beim Pro-Kopf-Verbrauch schienen die Ziele erreichbar, der Zubau der «Erneuerbaren» müsse aber verdoppelt werden. Probleme gebe es nebst der nicht abgeschlossenen Integration im europäischen Strommarkt unter anderem bei den Bewilligungsverfahren für Netzausbauten. Der freie Strommarkt für Grosskunden sei «vom Traum zum Albtraum geworden». Die Preise liessen sich nicht mehr kalkulieren, viele wollten jetzt zurück in die Grundversorgung.

Pfiffner sieht in der Krise aber auch Chancen. Dass die Versorgung umgebaut und «Erneuerbare» forciert zugebaut werden müssen, sei jetzt akzeptiert, ebenso Effizienzsteigerung und Energiesparen. Pfiffner mahnt aber, Klimaschutz ohne Versorgungssicherheit funktioniere nicht: «Wenn ich daran denke, was alles brennbar ist, graut mir jetzt schon davor, was Leute in dieser Situation im Cheminée alles verbrennen könnten.» Die Gemeindevertreter rief er auf, sich zur Wasserversorgung für den Notfall jetzt schon Gedanken zu machen, man mache gern Vorschläge, denn, so Pfiffner: «Wenn kein Strom fliesst, stehen die Pumpen still.»

1 Kommentar Manfred Mueri vor etwa einer Stunde So wurden wir mit grünem Strom über Jahre angelogen und abgezockt.Strom wurde von Franz. AKW"s, die jetzt vom Netz sind eingekauft. Und wesshalb wurden in Frankreich Kraftwerksanteile von AKW's und Thermischen Kraftwerken für grosses Geld gekauft ? Wieso wurden die Dividenden nicht Zweckgebunden in den Ausbau der Stromversorgung gesteckt ?Die Stromkonzerne, die Netzbetreiber, die Kantone und die Regierung in Bern, versagten und versagen auf der ganzen Linie. Alle Kommentare anzeigen