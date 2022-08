Aargauer und Aargauerinnen rüsten sich für Ernstfall

Strommangellage Gerüstet für den Ernstfall: Mit diesen Dingen decken sich Aargauerinnen und Aargauer jetzt ein Angesichts verschiedener drohender Mangellagen bereiten sich Aargauerinnen und Aargauer auf Notfälle vor – und schaffen die unterschiedlichsten Dinge an. Andrea Marti Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Hier herrscht derzeit Hochbetrieb: Eine Angestellte des Online-Händlers Brack.ch im Verteilzentrum Christian Beutler

Der Krieg in der Ukraine, eine international angespannte Lage – momentan passiert viel, was Angst macht. Dazu treffen Warnungen vor Mangellagen ein, es gibt zu wenig Strom, zu wenig Gas, zu wenig Wasser. Auf die Angst vor alledem reagieren viele Aargauerinnen und Aargauer, indem sie Dinge kaufen, die sie für die Krise rüsten sollen. Das zeigen Nachfragen bei denen, die diese Dinge verkaufen.

So verzeichnet etwa das Aarauer Unternehmen Swissration, das unter anderem Notnahrung verkauft, eine gestiegene Nachfrage. Insbesondere seit Anfang des Ukraine-Krieges, aber auch jetzt, da die Angst vor Mangellagen wächst. Besonders beliebt: Notrationen für mehrere Monate, erhältlich in vegetarischer oder Fleisch-Version. Mindesthaltbarkeitszeit: 15 Jahre. Im Paket enthalten sind Mehl, Volleipulver und Wasserfilter, aber auch Fertiggerichte wie Pilzrisotto, Tomatenpasta oder Milchreis.

Toilettenpapier wieder hoch im Kurs

Auch beim Versandhändler Brack.ch, der seinen Hauptsitz in Mägenwil hat, gehören Fertiggerichte und Konserven zu den Dingen, die momentan am meisten nachgefragt sind. Dazu kommen Batterien, Wasserfilter, Heiz- und Radiogeräte. Ausserdem wieder begehrt: Toilettenpapier. Zudem ist die Nachfrage nach Holz und Kerzen kurz sprunghaft angestiegen, nachdem der Präsident der eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) dazu aufrief, diese Dinge zu kaufen.

Allerdings sind harmlose Campingkocher und Heizgeräte nicht das Einzige, das momentan vermehrt nachgefragt wird. Denn einige stellen sich nicht nur auf Strom- und Wassermangel ein, sondern auf einen Krieg, in den auch die Schweiz verwickelt ist. Deswegen stellt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, fest: «Seit Beginn des Ukraine-Kriegs werden deutlich mehr Gesuche um einen Waffenerwerbsschein gestellt.»

Waffen begehrt – ohne Training aber gefährlich

Ähnliches beobachtet auch Martin Eerhard, der einen Schiessstand mit Waffenverkauf in Schinznach betreibt. «Wir haben momentan eine leicht erhöhte Nachfrage.» Allerdings gibt der Waffenhändler zu bedenken: «Der Kauf einer Waffe für den Eigenschutz führt zu einer Scheinsicherheit. Wird die Waffe ohne entsprechendes Training genutzt, endet das für die Betroffenen oft nicht gut.»

Nützen würden Eerhards Waffen aber durchaus auch im Ernstfall, sagt der Unternehmer. «Wir verkaufen zwar Sportwaffen, die nicht für den Krieg gedacht sind, sondern nur für die Ausübung vom Hobby, Sport oder Ausgleich. Trotzdem können diese im Ernstfall genutzt werden, da es sich ja im Prinzip um eine Waffe handelt.»

Um sich für den Ernstfall vorzubereiten, besuchen im Moment auch mehr Menschen als sonst sogenannte «Survival-Kurse». Dort soll man in wenigen Tagen lernen, wie man sich mit wenigen Hilfsmitteln auch draussen in der Natur am Leben erhalten kann. Begehrter als sonst sind etwa die Plätze in den Kursen von Markus Lusser, Survival-Lehrer. Der Freiämter bietet mit seiner «Outdoor-School» Überlebens-Kurse an.

In seinen Kursen lernt man etwa, Wasser zu finden, einzuschätzen und zu filtrieren oder Feuer zu machen. Dieses Wissen, so Lusser, soll den Teilnehmenden eine gewisse Sicherheit im Umgang mit der Natur geben. Die Absicht, sich auf kommende Mangellagen vorzubereiten, sei dabei bei den Teilnehmenden immer öfter bemerkbar.

