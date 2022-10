Wie die AEW das Netz im Ernstfall abschaltet

Strommangellage Blackout für alle? Wie die Aargauer Energieversorgerin AEW das Netz im Ernstfall abschaltet Bei Stromabschaltungen in Gebieten, in denen ein Spital oder ein Medikamentenproduzent ansässig ist, würden die Anwohner drumherum profitieren. Denn eine einzelne Abschaltung nach Unternehmen ist nicht möglich. Lara Aebi, ArgoviaToday 15.10.2022, 08.42 Uhr

Ein Szenario, dass man sich in der verwöhnten Schweiz gar nicht vorstellen kann: Das man auf Befehl vom Staat das Licht ausschalten muss und kein Computer mehr in Betrieb sein darf. Was aber, wenn es im betroffenen Gebiet ein Spital oder einen Medikamentenproduzenten gibt, der den Betrieb unbedingt aufrechterhalten muss?