Taskforce, Ölkraftwerk, Sparen: Das tut der Aargau gegen Mangel

Strommangel Kanton setzt Taskforce ein, empfiehlt tiefere Heiztemperatur im Winter und unterstützt Pläne für ein Ölkraftwerk in Birr Energiedirektor Stephan Attiger und Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli legten vor den Medien dar, was der Aargau tut, um einen gewichtigen Beitrag zur Vermeidung einer Strommangellage zu leisten. Und sie sagten, was sie vorkehren für den Fall, dass diese trotzdem eintritt. Zehn Fragen und Antworten dazu. Mathias Küng 1 Kommentar 18.08.2022, 18.15 Uhr

Medienkonferenz zur Strom-und Gas-Mangellage: Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli, Energiedirektor Stephan Attiger, Staatsschreiberin Joana Filippi, Maurus Büsser, Generalsekretär Energiedepartement, und Adrian Fahrni, Leiter Abteilung Energie, informieren über die kantonalen Massnahmen. Alex Spichale

1. Was tut der Aargau, um einer Strom- und Gasmangellage vorzubeugen?

Viele wollen es noch nicht glauben, doch die Gefahr einer solchen Mangellage besteht. Deshalb hat der Bund kürzlich dem AKW Beznau erlaubt, einen Teilbetrieb aufrechtzuerhalten, obwohl es aufgrund der hohen Aaretemperatur eigentlich hätte abschalten müssen. Die Aargauer Regierung hat inzwischen eine Taskforce gegründet, geleitet von Staatsschreiberin Joana Filippi und Maurus Büsser, Generalsekretär im Energiedepartement.

Der Kanton schaut zum Beispiel, wo er bei eigenen Liegenschaften mehr Energie einsparen kann. Weiter will er die Menschen zum Energiesparen sensibilisieren, bereitet sich aber auch für den Ereignisfall vor. Maurus Büsser sagt es so: «Wir haben bis im Winter Zeit, uns vorzubereiten. Wir wollen den Ereignisfall möglichst vermeiden. Sollte er doch eintreffen, wollen wir seine Dauer und Folgen möglichst klein halten.»

2. Was kann ich als Einzelperson oder als Familie tun, um vorzubeugen? Und nützt das überhaupt etwas?

Mit der vollständigen Abschaltung von Geräten lässt sich der Standby-Verbrauch reduzieren. Frank Reiser

Alle können etwas tun, und sei es nur in einem Zimmer, das man verlässt, das Licht zu löschen. Einst machte Bundesrat Ogi mit Kochtipps Furore. Sie sind noch genauso aktuell. Der Deckel auf der Pfanne beim Kochen spart Energie, LED statt Glühlampen ebenso. Man soll Stand-by vermeiden, also Geräte ganz ausschalten, am besten mittels Steckleiste oder Zeitschaltuhr. Adrian Fahrni, Leiter Abteilung Energie im Departement Attiger, sagt es so: «Jede eingesparte Kilowattstunde entlastet die Stauseen und das Portemonnaie!»

Ein ganz grosser Hebel im Winter ist eine tiefere Raumtemperatur. Ein Grad weniger spart rund 6 Prozent des Energiebedarfs, Fahrni empfiehlt Pulli statt T-Shirt. Darüber hinaus lohnen sich natürlich auch Projekte, die kaum schon bis im Winter umgesetzt sind, etwa die bessere Wärmedämmung eines Hauses, das Dämmen von Leitungen, der Ersatz alter Haushaltgeräte. Auch Mehrproduktion macht Sinn, vorab mit zusätzlichen Fotovoltaikanlagen.

3. Was können Firmen in dieser Situation tun?

Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI). Alex Spichale

Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli bekommt sehr viele Fragen von Firmen zum Thema. Bereits besteht ein reger Austausch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden. Egli ist auch in direktem Kontakt mit besonders exponierten Firmen. Manche Firmen verfügen über Notstromaggregate. Es gebe Betriebe, die bereit wären, im Winter ihren Strom mit diesen Aggregaten zu produzieren und das Netz zu entlasten, sagt Stephan Attiger. Die Frage sei, ob man sie dafür entschädigen könne, weil sie so einen aktiven Beitrag leisten.

Für die Firmen und die Bevölkerung gibt es viele weitere offene Fragen. Dürfen Kehrichtverbrennungsanlagen und Blockheizkraftwerke trotz Umweltauflagen die Stromproduktion steigern? Gäbe es bei einer freiwilligen Produktionsreduktion oder bei verordneter Kontingentierung Anrecht auf Kurzarbeitsentschädigungen? Welche Firmen genau sind systemkritisch und daher von Einschränkungen ausgenommen? Stephan Attiger fordert vom Bund rasch Antworten, damit die Firmen wissen, woran sie sind.

4. Wie viele Grossverbraucher gibt es im Aargau und welche Branchen sind besonders energieintensiv?

470 Unternehmen im Kanton Aargau, die über 500 Megawattstunden (MWh) Strom oder 5 Gigawattstunden (GWh) Wärme pro Jahr verbrauchen, gelten laut Regierungsrat Dieter Egli gemäss kantonalem Energiegesetz als Grossverbraucher. Die Definition des Bundes ist aber eine andere. Er zieht die Grenze schon bei über 100 MWh/Jahr. Das beträfe dann im Aargau sogar rund 2500 Unternehmen. Besonders energieintensiv ist die industrielle Produktion (etwa Baustoffe, Metallverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Kunststoffproduktion, Druck, Chemie und Pharma). Betroffen sind auch grosse Unternehmen in den Branchen Beherbergung, Logistik, Handel, Banken.

5. Was bedeutet eine Strommangellage für Arbeitnehmende?

Für Arbeitnehmende kann eine Strommangellage im Betrieb Folgen haben. Etwa wenn ihr Arbeitgeber auf Homeoffice schwenkt, oder wenn dort die Klimatisierung abgeschaltet oder die Raumtemperatur gesenkt wird. Oder auch dann, wenn in einer Firma überlegt wird, ob man zur Glättung der Energienachfrage (oder um Abschaltzeiten auszuweichen), die Arbeitszeit verschiebt, bis hin zu Sonntags- und Nachtarbeit. Zu all diesen Fragen betont Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli, dass rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen einzuhalten seien: Entschädigung, Arbeitsweg, Kinderbetreuung.

6. Was können das Test-Gaskraftwerk in Birr und Notstromaggregate zur Entschärfung der Lage beitragen?

Grosse Hoffnungen ruhen auf dem Test-Gaskraftwerk in Birr (vgl. auch Frage 7). Dies, weil es bereits einen Anschluss ans Stromnetz hat, und mit Öl betreiben werden könnte, falls es zu wenig Gas gäbe. Bund und Kanton sind in Gesprächen mit den Eigentümern. Ziel ist, dieses Kraftwerk im Ereignisfall als «Peaker» einzusetzen, also für sehr kurze Zeitspannen. Es hat eine Turbine mit einer Leistung von 300 Megawatt, also fast so viel wie ein Block das AKW Beznau.

Ansaldo Energia betreibt in Birr ein Gaskraftwerk im Testbetrieb. Alex Spichale / AGR

Allerdings sind in Birr etliche Umbauten nötig. Man darf nicht damit rechnen, dass es schon diesen Winter voll Strom produzieren kann. Es gebe aber gute Hoffnung, so Stephan Attiger, dass diesen Winter in Birr gewisse Netzeinspeisungen möglich seien. Schweizweit könnten Notstromaggregate mit einer Leistung von 280 Megawatt Strom ins Netz einspeisen. Der Bund setzt auf sie. Es gibt aber weitere Anlagen, die nicht am Netz sind. Allein im Aargau geht man von einer Gesamtleistung von 200 Megawatt aus.

7. Welche Forderungen hat der Aargau an den Bund?

Der Aargau erwartet laut Energiedirektor Stephan Attiger vom Bund ein stufengerechtes und nationales Notrecht. Das heisst, dass Anspruchsgruppen jetzt einzubeziehen, frühzeitig zu kommunizieren und eine Vernehmlassung zu starten sei. Es gelte, die rechtlichen Bedingungen zu schaffen (Stichwort Luftreinhaltung), um das Reservekraftwerk am Standort Birr schnell entwickeln zu können. Auch sei die Betroffenheit systemrelevanter Unternehmen und Institutionen frühzeitig zu kommunizieren und technisch machbare Lösungen seien zu fördern. Attiger sieht zudem ein «relevantes Potenzial» bei der freiwilligen Reduktionen des Strombezugs durch Grossverbraucher auf der Basis von Auktionierungen. Er sagt: «Der Bund muss das jetzt regeln, nicht erst, wenn Einschränkungen nötig werden.»

8. Wann würde der Strom abgeschaltet?

Das wäre erst die allerletzte Massnahme. Es gibt vier Massnahmenstufen. Stufe 1 sind Sparappelle, wie sie auch von der Aargauer Regierung erlassen und unterstützt werden. Diese gehen an alle. Nützt es zu wenig, gilt Stufe 2, nämlich eine Einschränkung oder Verbote nicht zwingend benötigter Geräte oder Anlagen. Es beträfe etwa Saunen, Rolltreppen oder Leuchtreklamen. Hilft auch das zu wenig, kommt Stufe 3: Sie brächte eine Kontingentierung. Sie beträfe Grossverbraucher, wobei systemrelevante Verbraucher ausgenommen sind, beispielsweise Spitäler und überhaupt Gesundheitseinrichtungen. Aber auch die Lebensmittelversorgung und die Logistik zählen dazu. Als letzte Massnahme käme es in Stufe 4 zu Netzabschaltungen für einige Stunden – nicht etwa tagelang oder noch länger. Davon betroffen wären alle Verbraucher.

9. Droht denn sogar ein Blackout?

Achtung: Eine Strommangellage ist nicht mit einem Blackout zu verwechseln. Bei einem Blackout oder Stromunterbruch gibt es grundsätzlich genügend Strom, um die Nachfrage zu decken. Die Stromversorgung ist dann aber aufgrund einer Verkettung mehrerer Faktoren kurzfristig unterbrochen (lokal, regional, national oder international). Wir erinnern uns etwa an den SBB-Blackout im Jahr 2005. So ein Ereignis kann man durch technische Massnahmen beheben. Bei einer Strommangellage hingegen ist nicht genügend Strom vorhanden, um die gesamte Nachfrage zu decken. Beheben kann man diese nur durch eine Angebots-/Nachfragelenkung.

10. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Stromsparen, für Massnahmen zur Wärmedämmung usw. habe?

Der Kanton hat für allgemeine Fragen, Anliegen und Informationsbedürfnisse zum Thema Strom- und Gasmangellage eine Informationsplattform www.ag.ch/mangellage aufgeschaltet und für Auskünfte eine Hotline-E-Mail-Adresse mangellage@ag.ch eingerichtet. Auf der Website www.ag.ch/mangellage werden auch Tipps zum Themenbereich Energiesparen und -effizienz vermittelt. Weiter steht die Energieberatung Aargau per E-Mail (energieberatung@ag.ch) sowie per Telefon zur Verfügung: 062 835 45 40.

1 Kommentar Otto Normalo vor 28 Minuten Das haben die verhinderer der Grünen und der SP sowie die diversen Umweltorganisationen aber toll hingekriegt!! Oel und Gaskraftwerke sind was vom Ökologischsten zur Herstellung von Strom. Viel besser als Staumauern und Pumpkraftwerke. Viel besser als Kernkraft! Nun können die Eliten der Umweltverbände ihre Teslas mit Oel, Gas und sauberm Kohlestrom laden… Toll haben wir das hingekriegt, Bravo Alle Kommentare anzeigen