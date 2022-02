Sirenen sollen Feueralarm ausgeben

Stromknappheit Kein Alarm bei Stromausfall? Grossrätin will Feuerwehr mit Sirenen alarmieren Grossrätin Jeanine Glarner (FDP) fordert Antworten auf die Frage, wie im Fall eines grossen Stromausfalls die Feuerwehr alarmiert werden soll. Sie befürchtet verheerende Ausfälle – der Präsident des aargauischen Feuerwehrverbands widerspricht. Andrea Marti 05.02.2022, 05.00 Uhr

Kann die Feuerwehr auch bei Stromausfall schnell genug alarmiert werden? Zvg/Limmattaler Zeitung

Die Angst vor dem grossen Blackout beschäftigt die Politik. Während sich andere über Atomkraftwerke streiten, befasst sich Grossrätin Jeanine Glarner (FDP) damit, wie die Feuerwehr alarmiert werden kann, wenn der Strom ausfällt. Anlass dafür sind Netzzusammenbrüche der Swisscom, die in den letzten zwei Jahren wiederholt zu Ausfällen der Notrufnummern von Feuerwehr, Polizei und Sanität geführt haben.

Grossrätin Glarner fordert deshalb vom Regierungsrat Antworten auf die Frage, welche Technologien eine Lücke in der Alarmbereitschaft der Feuerwehr verhindern könnten. Momentan, sagt Glarner, sei eine Alarmierung der Feuerwehr nämlich nur beschränkt möglich, wenn der Strom ausfalle. «Über die kantonale Notrufzentrale, die bei Stromausfall zum Zug kommt, können maximal zehn Feuerwehrleute alarmiert werden. Das reicht aber nicht, um einen Brand zu löschen», so die Grossrätin.

Grossrätin Jeanine Glarner (FDP) Zvg

Glarner schlägt deshalb vor, den Feuerwehralarm im Fall eines Netzzusammenbruchs über die Sirenenanlagen wieder einzuführen. Damit sollen in kürzester Zeit auch bei Stromausfall Feuerwehrleute alarmiert werden können. Der Einsatz von Sirenen bei einem Feueralarm war bis vor rund 20 Jahren gängige Praxis.

Seither sind Feueralarme über die Sirenen verboten. Die Lösung sei nicht mehr zeitgemäss, argumentierte der Bund damals. Das kritisiert Jeanine Glarner: «Der Feueralarm über die Sirenen ist eine bewährte Technik, die funktioniert. Es muss unbedingt geprüft werden, ob sie wieder eingesetzt werden könnte», so die Grossrätin.

«Die Notfallsysteme funktionieren»

Fabian Engel, der Präsident des Aargauischen Feuerwehrverbands, sagt auf Anfrage, dass die Notfallsysteme schon heute funktionierten: «Die Feuerwehr kann immer alarmiert werden, auch bei einem Blackout. Es gibt keinen totalen Ausfall der Notfallsysteme», sagt Engel.

Im Fall eines Blackouts werden die Feuerwehren über die kantonale Notfallzentrale alarmiert. Danach nehmen diese die lokalen Notfalltreffpunkte in Betrieb – davon gibt es kantonsweit 299, im Herbst 2020 wurde das System eingeführt. Hilfesuchende können sich dann im Notfall an diese lokalen Notfalltreffpunkte wenden. Zur Alarmierung der Feuerwehren durch die kantonale Notrufzentrale dienen Pager, welche unabhängig von Strom- und Telefonnetz funktionieren, also auch im Notfall verwendet werden können. Selbst während Stromausfällen kommt es deshalb bei Einsätzen nicht zu Verzögerungen, sagt Engel.

«Die Situation, dass ein Haus brennt und die Feuerwehr einfach nicht kommt, wird es nicht geben.»

Die zehn Minuten, die eine Blaulichtorganisation ab Zeitpunkt der Alarmierung maximal haben darf, um zum Einsatzort zu gelangen, könnten immer gewährleistet werden, auch wenn die Alarmierungen über die lokalen Notfalltreffpunkte laufen, die bei Stromausfall zum Einsatz kommen. Nicht eingerechnet ist dabei, dass die Alarmierung länger dauern könnte, da Hilfesuchende zuerst zu einem lokalen Notfalltreffpunkt gehen müssen, um die Feuerwehr zu alarmieren.

Fabian Engel, Präsident des aargauischen Feuerwehrverbands. Colin Frei

Die kantonale Zentrale, welche die Feuerwehren alarmiert, sobald es einen Stromausfall gibt, erreiche zwar nur wenige Feuerwehrleute, sagt Engel. Diese seien aber dann dafür verantwortlich, die verbleibenden Einsatzkräfte zu alarmieren: «Wie genau die Einsatzkräfte alarmiert werden, ist von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich und Aufgabe der Kommandanten.» Allenfalls könnten hier die Sirenen zum Einsatz kommen, sagt Engel: «Hat eine Feuerwehr nicht genügend Funkgeräte, um im Fall eines Stromausfalls alle Einsatzkräfte aufzubieten, wären Sirenen eine gute Ergänzung.»

Grundsätzlich ist Engel den Sirenen gegenüber aber kritisch: «Vor allem in Städten ist das Signal nicht sehr wirksam. Es gibt so viele Alarme, dass die Feuerwehrleute darauf nicht reagieren würden.» Allenfalls, räumt Engel ein, wäre ein Feueralarm über die Sirenen in ländlichen Gebieten eine Option, wo es ruhiger sei.

Den Vorstoss begrüsst Engel trotzdem: «Welches die besten Lösungen sind, wird sich noch zeigen müssen, schliesslich sind wir laufend daran, die Notfallsysteme zu verbessern. Dafür ist die Diskussion über mögliche Lösungen aber enorm wichtig», so der Verbandspräsident.