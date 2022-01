CKW übernimmt Firmen im Aargau – Angst vor Dumpingpreisen

Strombranche Energiekonzern im Staatsbesitz übernimmt Firmen im Aargau – das löst Angst vor Dumpingpreisen aus CKW schluckt Firmen in Berikon und Würenlos. FDP-Nationalrat Matthias Jauslin und der Aargauer Elektroverband befürchten, dass diese Firmen jetzt mit Dumpingpreisen operieren. Der Innerschweizer Energieversorger weist die Vorwürfe von Quersubventionierung und Marktverzerrung zurück. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 14.01.2022, 16.55 Uhr

Wenn im Aargau eine Solaranlage montiert wird, kann man dies durch eine Firma tun, welche dem Innerschweizer Energiekonzern CKW gehört. Matthias Jurt

Der Zentralschweizer Stromkonzern CKW hat zwei Aargauer Unternehmen aus den Bereichen Elektro- und Solarinstallation übernommen. Die CKW kauft die Elektrofirmen Bruno Stutz AG in Berikon sowie Möckel + Günter Elektro AG in Würenlos, wie sie am Freitag mitteilte. Man treibe damit das Wachstum ausserhalb der Zentralschweiz voran. Beide Unternehmen seien im Kanton Aargau stark verankert mit langjährigen Kundenbeziehungen, schreibt die CKW.

Die Bruno Stutz AG beschäftigt 29 Mitarbeitende, die Möckel + Günter Elektro AG 19 Personen. Für die Kundinnen und Kunden bleiben die bisherigen Ansprechpartner erhalten. Christian Städler als Geschäftsführer der Möckel + Günter Elektro AG und Viktor Stutz als Geschäftsführer der Bruno Stutz AG führen die Geschicke der beiden Firmen weiter.

In den letzten Jahren hat die CKW schon mehrere Aargauer Elektrofirmen aufgekauft, laut Angaben auf der Website ist der Konzern im Kanton inzwischen an sechs Standorten vertreten: Baden, Niederlenz, Seon, Suhr und neu eben Berikon und Würenlos. Was die CKW als erfolgreiche Expansion mit vielen Vorteilen für die Kundschaft darstellt, stösst in der Elektrobranche im Aarau allerdings auf Kritik.

Präsident des Elektroverbandes Aargau warnt vor Dumpingpreisen

Thomas Keller, Präsident des kantonalen Elektroverbandes EIT Aargau, sagt auf Anfrage: «Ich stehe solchen Übernahmen von privaten Unternehmen durch Firmen, die im Staatsbesitz sind, kritisch gegenüber.» Er höre immer wieder von Mitgliedern des Verbandes, dass solche Fälle zu Marktverzerrungen führen könnten. Keller sagt:

«Wenn ein grosser Energieversorger private Firmen übernimmt und andere Installationsunternehmen konkurrenziert, sind die Spiesse nicht gleich lang. Ich habe mehrfach gehört, dass es Dumpingpreise gibt, um Marktanteile zu gewinnen, wenn Firmen im Besitz der Grosskonzerne beteiligt sind.»

Es stelle sich dann die Frage, ob eine Quersubventionierung aus Einnahmen aus dem Stromgeschäft stattfinde. Indirekt profitiere die Installationsabteilung zudem von Auftritt, Namen und Werbung des Stromlieferanten. Keller gibt zu bedenken: «Manchmal kommt der Verdacht auf, dass eine Installationsfirma nur deshalb so günstig offerieren kann, weil sie einem grossen Energieversorger gehört.»

Thomas Keller ist Inhaber der Erhard Keller AG in Zofingen und hat durchaus Verständnis für die Situation anderer Elektrounternehmer. «Der Inhaber einer Firma muss sich natürlich die Frage stellen, wie er die Nachfolge regelt, wenn er sein Geschäft übergeben will. Da gibt es heute nicht unzählige Interessenten, das Angebot eines grossen Energieversorgers kann in solchen Fällen attraktiv sein.»

AEW kauft keine privaten Firmen auf, sondern setzt auf Kooperation

Die AEW Energie AG, der grösste Energieversorger im Aargau in Kantonsbesitz, verfolgt eine andere Strategie als die CKW. «Es sind keine Installationsfirmen im Besitz der AEW, und sie ist auch an keinen beteiligt», hält Mediensprecherin Yvonne Kohler fest. Die AEW setze auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und verfolge den Ansatz, die Wertschöpfung in der Region bzw. im Kanton zu generieren. Man arbeite daher seit vielen Jahren auf Basis von Fachpartnerverträgen mit diversen Installationsfirmen zusammen, erklärt Kohler.

Übernahmen von Installationsfirmen sind derzeit kein Thema: «Natürlich überprüfen wir dieses Geschäftsmodell periodisch, sehen aber aktuell keinen Anlass, dieses anzupassen.» Elektroverbands-Präsident Keller begrüsst dies und sagt, die Strategie der AEW, diverse Leistungen in Kooperation mit privaten Unternehmen anzubieten, sei der richtige Weg. Keller betont aber: «Es gibt auch im Aargau regionale Energieversorger wie die Eniwa in Aarau, die SWL Lenzburg oder die IB Wohlen, die sowohl Energielieferant als auch Installationsfirma sind.»

FDP-Nationalrat und Elektounternehmer Matthias Jauslin übt scharfe Kritik

FDP-Nationalrat und Elektrounternehmer Matthias Jauslin sieht die Übernahmen von privaten Firmen durch grosse Energiekonzerne sehr kritisch. Chris Iseli / AGR

Kritik an den Übernahmen durch die CKW im Aargau übt auch Matthias Jauslin – der FDP-Nationalrat ist Inhaber der Jost Wohlen AG. «Es scheint so, dass die Strombarone in der Schweiz bereit sind, alles aufzukaufen und den ganzen Installationsmarkt neu aufzuteilen. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, denn die Voraussetzungen sind einfach nicht gleich», sagt er. Jauslin hält fest, dass die CKW und auch die Bernischen Kraftwerke BKW, die ebenfalls massiv Installationsfirmen übernehme, sich zu einem grossen Teil aus Stromerträgen finanzierten. Er kritisiert:

«Mit diesen Einnahmen kaufen sie private Firmen und beackern danach den Installationsmarkt mit Dumpingpreisen. Es lässt sich nicht abstreiten, dass es Quersubventionierungen im Graubereich gibt, das ist schlicht nicht fair. So wird der Wettbewerb verzerrt, wir als unabhängige Unternehmer können nicht mithalten.»

Jauslin stört sich daran, «dass die grossen Energiefirmen sich damit brüsten, dass sie vom Kraftwerk bis zur Steckdose alles anbieten können, dabei wäre das gar nicht ihre Aufgabe». CKW, BKW und Axpo sollten sich aus seiner Sicht besser auf die Versorgungssicherheit konzentrieren. «Das ist ihr Business - und nicht, sich neue Geschäftsfelder zum Nachteil privater Firmen zu erschliessen.»

Der FDP-Nationalrat bedauert, dass der Nationalrat im Juni einen Vorstoss von Jean-Luc Addor (SVP) zu diesem Thema abgelehnt hat. Addor verlangte, Energieerzeugungs- und Energieversorgungsunternehmen, die über Konzessionen oder Monopole verfügen oder im Besitz der öffentlichen Hand sind, vom Installationsmarkt auszuschliessen. Der Vorstoss wurde mit 83 zu 104 Stimmen verworfen, doch für Jauslin ist das Thema nicht vom Tisch: «Die zahlreichen Beispiele von Übernahmen zeigen, dass hier Handlungsbedarf besteht.»

CKW wehrt sich gegen Vorwürfe

Die CKW wehrt sich gegen die Kritik an den Firmenübernahmen im Aargau. «Wir halten uns ohne Wenn und Aber an alle gesetzlichen Bestimmungen und bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb», teilt Sprecher Marcel Schmid mit. Für die CKW gelte, wie für alle anderen Firmen in der Schweiz auch, die Wirtschaftsfreiheit. Schmid betont:

«Die CKW ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit einem Bereich im Monopol. Dieser ist aber von Gesetzes wegen vom übrigen Geschäft isoliert, so dass keine Wettbewerbsvorteile im Markt entstehen.»

Er hält weiter fest, es gebe keine Quersubventionierungen innerhalb der CKW, dies sei gemäss Kartell- und Stromversorgungsgesetz klar verboten. Man erfülle diese Vorschriften konsequent, sagt Schmid und hält fest: «Der Geschäftsbereich, welcher die Netze und die anderen Monopolbereiche von CKW betreibt, ist von übrigen Tätigkeitsbereichen strikt getrennt.» Die dort anfallenden Daten könnten durch keinen anderen Geschäftsbereich und keine andere Gruppengesellschaft verwendet werden.

Name von übernommenen Firmen wechselt nach gewisser Zeit zu CKW

Schmid hält fest, die CKW verfolge im Unterschied zu Mitbewerbern verfolgen wir eine transparente und klare «Onebrand-Strategie». Das heisst: «Wenn wir ein Unternehmen kaufen, wechselt der Name der Unternehmung nach einer Übergangsfrist zu CKW.» Dies lässt sich im Fall der Eckert AG in Suhr zeigen. auf der Website heisst es: «Eugen Eckert ist nun CKW: Seit April 2021 ist Eugen Eckert AG Teil der CKW–Gruppe – und seit dem 1. Oktober 2021 auch Teil der Marke CKW.»

Gerade die Käufe im Aargau widerlegen laut Sprecher Schmid den Vorwurf, dass CKW einen Informationsvorsprung zur Kundengewinnung habe. Dies, weil der Innerschweizer Energieversorger im Aargau keinen Monopolbereich habe, also keine Stromkunden beliefere. «CKW ist seit längerem im Aargau als Gebäudetechnikdienstleiter vertreten und stärkt nur dieses Geschäft, das wir notabene seit jeher betreiben», sagt Schmid.

Kanton ist indirekt an CKW beteiligt – was sagt der Aargauer Energiedirektor zu den umstrittenen Übernahmen? Die CKW ist zu 81 Prozent im Besitz der Axpo, an diesem Energieversorger ist der Kanton Aargau mit 28 Prozent beteiligt. Somit gehört ein Teil der CKW, die im Aargau private Firmen kauft und damit auf Kritik stösst, auch dem Kanton. Energiedirektor Stephan Attiger (FDP) sagt zur Frage, wie der Regierungsrat dazu stehe: «Die Stromproduzenten müssen ihre Produktion am freien Markt absetzen, rentabel sein und so den Unternehmenswert erhalten oder steigern – was nicht zuletzt den Eigentümern zugutekommt. Dies bedingt marktfähige Strukturen, was wiederum eine Diversifikation notwendig macht – auch in Richtung eines vollumfänglichen Dienstleistungsangebots und damit hin zu den Endkunden.» Dieser Trend sei eine Auswirkung der unbefriedigenden Teilmarktliberalisierung, eine vollständige Liberalisierung würde hier eine Klärung herbeiführen. Attiger hält weiter fest, die Thematik werde bei den Eigentümergesprächen mit der AXPO regelmässig angesprochen. (fh)

