Strengelbach: Diebe wollen Autos öffnen und werden gefasst

Strengelbach Zwei Diebe wollen Wertsachen aus Autos klauen – doch sie rechnen nicht mit dem Anwohner In Strengelbach haben zwei Männer versucht, geschlossene Autos zu durchsuchen. Bei ihrem Vorhaben wurden sie von einem Mann beobachtet. Dieser meldete den Vorfall der Polizei. 03.01.2023, 11.12 Uhr

Diebe versuchten in Strengelbach, Wertsachen aus Autos zu klauen. Archivbild: Philipp Baer

In der Nacht auf den 2. Januar hat ein Anwohner in der Hardstrasse in Strengelbach zwei Personen beobachtet, die versucht haben, mehrere vor dem Haus parkierte Autos zu öffnen. Der Vorfall hat sich gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei gegen 02.00 Uhr ereignet.