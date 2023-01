Strengelbach: Selin Blöchliger war in Madagaskar Lehrerin

Strengelbach Sie durfte am anderen Ende der Welt als Lehrerin tätig sein Schweine werden auf dem Velo transportiert, bloss kein Handy in der Hosentasche – Selin Blöchliger aus Strengelbach hat nach ihrem fünfmonatigen Aufenthalt in Madagaskar einige skurrile Sachen zu erzählen. Joshua Rubin, ZT Jetzt kommentieren 06.01.2023, 08.57 Uhr

Die 23-jährige Strengelbacherin Selin Blöchliger verbrachte fünf Monate in Madagaskar und hat im Rahmen der Organisation 4africa aus Vordemwald als Lehrerassistenz gearbeitet. Joshua Rubin

Noch vor zwei Wochen war Selin Blöchliger aus Strengelbach im T-Shirt unterwegs – seit Weihnachten geht sie nur noch im Parka aus dem Haus. Die 23-jährige arbeitete in der madagassischen Hauptstadt Antananarivo als Lehrerassistenz. Sie engagierte sich im Namen der Organisation 4africa aus Vordemwald.

Aber erst mal ganz von vorne. Nach ihrem Abschluss an der Kantonsschule Zofingen studierte Selin Blöchliger drei Jahre Logopädie in Freiburg. «Ich arbeite gerne mit Kindern und schätze das 1:1-Setting, weil ich somit jedes Kind individuell unterstützen kann», sagt Blöchliger. Als das Ende des Studiums näherrückte, machte sie sich Gedanken, was sie anschliessend machen wolle. «Ich wollte auf jeden Fall eine Auszeit und wusste auch, dass ich irgendwo nach Afrika will, um eine fremde Kultur kennenzulernen», sagt Blöchliger.

Durch ihren Bekannten Matthias Klöti, Präsident der Organisation 4africa, stiess sie auf jene Organisation und entdeckte dadurch auch eine Schule in Madagaskar. So packte sie Anfang August die Koffer und reiste auf die 587`000 Quadratkilometer grosse Insel. «Meine Familie hat sich mit mir gefreut, wollte aber auch, dass ich spätestens zu Weihnachten wieder in die Schweiz zurückreise», sagt Blöchliger und lacht.

Selin Blöchliger bringt einem einheimischen Kind spielerisch die Zahlen bei. zvg

Aller Anfang ist schwer

Für Menschen aus ländlichen Gegenden ist die Angewöhnung ans Stadtleben oft eine Herausforderung – für Selin Blöchliger war es fast eine Überforderung: «Das erste Mal, als ich in der Innenstadt Antananarivos unterwegs war, hat mich alles ein bisschen erschlagen», sagt die 23-jährige. Neben den vielen Menschen und dem chaotischen Verkehr fielen Blöchliger auch die grossen Unterschiede hinsichtlich Sauberkeit, Sicherheit, Armut und Kriminalität gegenüber Schweizer Städten auf. «Ich hatte zum Beispiel mein Handy nie im Hosensack, Schmuck habe ich auch keinen getragen», sagt Blöchliger.

Auch aussergewöhnliche Dinge, mit denen in der Schweiz nicht gerechnet werden kann, entdeckte sie: «Ich fragte mich bei manchen Erlebnissen oft: ‹Wie geht denn das?› Zum Beispiel, wie manche heruntergekommene Autos überhaupt noch fahren können oder wie Einheimische ihre Schweine auf Velos transportierten», erzählt Blöchliger.

An ein besonderes Abenteuer wird sich Selin Blöchliger noch lange erinnern: «Als ich nach meinem ersten Arbeitstag mit dem Velo auf dem Heimweg war, drückte ich das Pedal etwas zu fest durch, wobei das halbe Velo auseinandergefallen ist». Der Schrecken war umso grösser, da ihre Gastfamilie ihr noch wenige Stunden zuvor von der erhöhten Kriminalität berichtet hatte. Trotzdem nahm dieses Missgeschick ein gutes Ende: «Meine Gastfamilie hat mich samt dem Velo sicher nach Hause bringen können», sagt Blöchliger.

Ein Ausblick auf die Hauptstadt Antananarivo mit dem Stadion Kianja Barea Mahamasina. zvg Geologisch spektakulär: Rote Lateritböden bei Mahajanga, einer Stadt im Norden der Insel. Die spezielle Farbe der Böden gab Madagaskar den Beinamen «rote Insel». zvg Ein Traum: Der Strand von Sainte Marie, einer Insel vor der Ostküste Madagaskars. zvg

Trotz der angespannten Lage in der Hauptstadt empfindet Blöchliger die Einheimischen als sehr herzlich und offen. «Meine Gastfamilie war unglaublich gastfreundlich und hat immer geschaut, dass es mir gut geht. Viele Einheimische, die selbst nicht viel haben, sind oft bereit, anderen zu helfen, denen es noch schlechter geht. Dies finde ich sehr schön», sagt Blöchliger.

Den Beruf des Logopäden kennt der Madagasse gar nicht

Der Hauptfokus ihrer Reise lag auf dem Unterrichten von einheimischen Kindern. In einer englischen Vorschule, eine Art Kindergarten, brachte sie den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen bei. «Ich habe dort die einheimischen Lehrer unterstützt und auch kleinere Jobs, wie zum Beispiel das Erzählen von Geschichten, übernommen» sagt Blöchliger. Bevor die Schule startete, durfte sie einige Workshops leiten, in welchen sie ihren Beruf als Logopädin vorstellte. Denn: «Der Beruf des Logopäden ist in Madagaskar eher unbekannt.»

«Ich habe schwer vor, irgendwann wieder nach Madagaskar zu reisen», so Blöchliger. Denn mit ihrer Gastfamilie, ihren Lehrerkollegen und weiteren Freunden hat sie nach wie vor Kontakt, auch wenn sie 8000 Kilometer entfernt voneinander wohnen. «Auf der anderen Seite der Welt Freunde zu haben, ist ein wunderschönes Gefühl», bilanziert Blöchliger.

