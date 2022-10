Strengelbach: Beim Bau der Sporthalle soll gepfuscht worden sein

Strengelbach Gemeindeammann spricht von «Betrug»: Beim Bau der Sporthalle Neumatt soll gepfuscht worden sein Die 60 Jahre alten Turnhallen in Strengelbach sollen nicht saniert werden. Der Gemeindeammann räumte ein, dass dafür kein Bedarf bestehe. Ausserdem möchte der Gemeinderat das Thema Gemeindesaal auf Eis legen. Ilir Pinto, zofingertagblatt.ch Jetzt kommentieren 20.10.2022, 11.04 Uhr

Die Informationsveranstaltung des Gemeinderats Strengelbach am Dienstagabend war gut besucht. Ilir Pinto

Seit fast zwölf Jahren ist die Zukunft der alten Turnhallen in Strengelbach ein Thema – und noch immer konnte keine mehrheitsfähige Lösung gefunden werden. Das machte Gemeindeammann Stephan Wullschleger gleich zu Beginn der Informationsveranstaltung des Gemeinderats am Dienstagabend im Mehrzweckgebäude Grubenweg klar.

Ein kurzer Rückblick: Die Debatte darüber, ob und wie das 60 Jahre alte Gebäude für Schule, Gemeinde und Vereine saniert werden soll – oder ob es einem Neubau weichen soll –, erreichte im Oktober 2021 ihren Höhepunkt: Die Gemeindeversammlung lehnte das Bauprojekt des Gemeinderats, einen Gemeindesaal für 7,7 Millionen Franken, ab – zugunsten einer von der SVP-Ortspartei beantragten Sanierung der oberen Halle für 2,5 Millionen Franken.

So sah eine Visualisierung des Neubaus der Turnhalle im Februar aus. zvg

Dagegen wurde im Nachgang erfolgreich das Referendum ergriffen. Später beriet sich der Gemeinderat über die nächsten Schritte. Zunächst sah er die Chance für eine Sanierungslösung mit einem Kostendach oder einen einfacheren Neubau.

Am Dienstagabend räumte der Gemeindeammann aber doch ein, dass in der Bevölkerung nur bedingt Bedarf erkennbar sei. Zudem würden die zurzeit stark ansteigenden Kosten für Baumaterialien keine aussagekräftige Planung zulassen.

Mithin hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, den Projektierungskredit von 200’000 Franken aus dem Jahr 2011 mit einer Unterschreitung von rund 27’000 Franken abzuschliessen – und das für die kommende Gmeind vom 23. November traktandiert. «Die alte Turnhalle haben wir aber weiterhin», fuhr Wullschleger fort. Während den nächsten fünf bis acht Jahren soll lediglich der Wert des Gebäudes erhalten werden.

Somit wird das Thema Gemeindesaal in den kommenden Jahren voraussichtlich vom Tisch sein. In einer zweiten Phase könnten möglicherweise durch die Totalrevision der Ortsplanung für das Zentrum neue Aspekte und Bedürfnisse aufs Tapet kommen.

Die 60 Jahre alten Turnhallen in Strengelbach dürfen vorerst so bleiben (Aufnahme vom Dezember 2021). Marco Nützi

Die Gemeinde soll die Rügefrist verpasst haben

Dafür wird eine andere Turnhalle in Strengelbach vermehrt für Gesprächsstoff sorgen: die im Jahr 2015 fertiggestellte Sporthalle Neumatt. Vizeammann Walter Schläfli zeigte Fotos von diversen Mängeln an der Dreifachturnhalle. Zuerst entdeckt wurden die ersten kleinen Schäden an der Gebäudehülle im Herbst 2019. Heute sind Blasenbildungen, Risse und Abblätterungen an der ganzen Fassade sichtbar. Schläfli, der im Gemeinderat für den Ressort Bau zuständig ist, sagte:

«Wir gingen zunächst von Vandalismus aus und machten Abklärungen. Im Prinzip hätten wir stattdessen alle beteiligten Unternehmen sofort rügen müssen.»

Als nach den Abklärungen feststand, dass es nicht Vandalismus war, sondern an der Fassade liegen muss, habe die Gemeinde die Mängelrüge gegenüber den mutmasslich verantwortlichen Unternehmen doch noch gemacht. «Uns wurde unterstellt, die Rügefrist verpasst zu haben», sagte der Vizeammann. Das Obligationenrecht (OR) sieht vor, dass nach Abnahme eines Bauwerks versteckte Mängel sofort, d.h. innert sieben Tagen, gerügt werden müssen – versteckte Mängel sind bei der Übernahme nicht ersichtlich und treten erst später zutage.

Verpasst die Gemeinde als Bauherrin dies, muss sie die Verantwortung für eine Vergrösserung des Schadens sowie Folgeschäden übernehmen. Es gibt zahlreiche Bundesgerichtsentscheide, bei denen eine Ausnahme von der 7-Tage-Regel gemacht wurde.

Später bestätigte ein unabhängiges Gutachten diverse Baumängel: Es sind laut Schläfli verschiedene Mängel bei der Ausführung der Fassadenarbeiten festgestellt worden – beispielsweise eine falsche Verklebung der Wärmedämmplatten und fehlende Kapillarschnitte, die Feuchtigkeit verhindern. Das Gutachten werde von allen beteiligten Unternehmen bis auf eines nicht akzeptiert.

Kein Vandalismus: Risse und Abblätterungen an der Fassade der Sporthalle Neumatt in Strengelbach (Aufnahme vom Dezember 2019). Katrin Petkovic

Vizeammann Walter Schläfli sagte am Dienstagabend: «Es wurden diverse Arbeiten offeriert und verrechnet, aber nie durchgeführt.» In dieser Geschichte gehe es inzwischen um viel mehr, warf Gemeindeammann Stephan Wullschleger ein und sprach von «Betrug».

Aus Sicht der Gemeinde haben zwei der sieben am Projekt beteiligten Unternehmen den grössten Teil der Sanierungskosten zu tragen. Pikant: Eines der betroffenen Unternehmen soll sogar zugegeben haben, dass gepfuscht worden war. Wullschleger sagte:

«Es geht um viel mehr – das ist Betrug. Eins der beteiligten Unternehmen hat zugegeben, dass gepfuscht wurde.»

Dies spiele allerdings keine Rolle mehr aufgrund der Sache mit der Rügefrist, so der Gemeindeammann.

«Für das haben wir Fachspezialisten»

Mehrere Zuhörer meldeten sich zu Wort. Sie waren der Meinung, dass die Gemeinde während des Baus ungenügend kontrolliert habe. «Das ist Sache des Bauführers – für das haben wir Fachspezialisten», entgegnete Vizeammann Walter Schläfli. Laut ihm hatte damals ein Unternehmen aus Zürich die Bauleitung inne – und dieses war vom zuständigen Zürcher Architektenbüro beauftragt worden. Ein anderer Zuhörer meinte hingegen, dass man nicht von der Gemeinde erwarten könne, über die nötigen Fachkenntnisse zu verfügen, um «solche Details» zu bemerken.

Da laut Schläfli mehrere Versuche auf eine gütliche Einigung scheiterten, habe die Gemeinde versucht, mittels einer vorsorglichen Beweisabnahme den Unternehmen die Verantwortlichkeiten aufzuzeigen. «Die mit einbezogenen Firmen haben massiven Widerstand geleistet», erklärte Schläfli. Das Bezirksgericht habe eine vorsorgliche Beweisabnahme abgelehnt und die Gemeinde müsse bis auf Weiteres die Verfahrenskosten begleichen.

Nun überprüfe die Gemeinde das Prozessrisiko: Noch sei die Verwirkungsfrist nicht abgelaufen, sondern unterbrochen und somit verlängert worden, erklärte Schläfli. Zudem habe ein unbeteiligtes Architekturbüro ein Sanierungskonzept für rund 900’000 Franken errechnet. «Wir streben immer noch eine aussergerichtliche Einigung mit den beteiligten Unternehmen an», sagte Schläfli.

