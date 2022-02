Gendersternchen: Juso und Junge SVP kreuzen die Klingen

Streitgespräch «Der Genderstern hat klar mit linker Politik zu tun» – «Das ist realitätsfern»: Juso und Junge SVP kreuzen die Klingen An Aargauer Schulen sind gendergerechte Sonderzeichen nicht erlaubt. Was die Junge SVP freut, hat die Juso zum Unterschriftensammeln bewegt. Mia Jenni (Juso) und Samuel Hasler (Junge SVP) diskutieren über Politik in den Schulen und warum Gendersterne eben mehr als Satzzeichen sind. Eva Berger Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Streitgespräch im Newsroom der AZ in Aarau mit Mia Jenni (Juso) und Samuel Hasler (Junge SVP). Chris Iseli

Frau Jenni, nachdem die Juso vom Genderstern-Verbot an Aargauer Schulen Wind bekommen haben, starteten sie umgehend eine

Petition. Warum kämpfen Sie für den Genderstern?

Mia Jenni: Wir möchten, dass die öffentlichen Institutionen, wie die Schulen, aber auch Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen selbst entscheiden können, ob sie gendergerechte Schreibweisen verwenden oder nicht.

Herr Hasler, auch die Junge SVP hat sofort reagiert. Sie befürwortet das Verbot. Warum?

Samuel Hasler: Das Problem mit dem Genderstern und anderen Sonderzeichen ist, dass sie nicht rechtschreibekonform sind. Weiter sind sie immer ein politisches Statement, laut Bundeskanzlei wird damit eine politische Botschaft übermittelt. Darum haben sie in der Schule nichts verloren.

Die Junge SVP wirft der Juso vor, sie missbrauchten den Genderstern für politische Zwecke. Sind gendergerechte Schreibweisen ausschliesslich links?

Samuel Hasler: Die Zeichen wie Genderstern, Doppelpunkt oder Bindestrich sind meistens nur in linken Kreisen verbreitet und haben klar mit linker Politik zu tun.

Mia Jenni: Ich halte diese Ansicht für realitätsfern. Der Genderstern bildet ab, dass nicht-binäre Personen Teil unserer Gesellschaft sind. Ich verstehe nicht, warum es ein Problem sein kann, alle Menschen unserer Gesellschaft anzuerkennen.

Samuel Hasler: Zur Gesellschaft gehö­ren Sprachregeln. Diese besagen, dass zwischen dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht unterschieden wird. In der Schweiz sind 40000 Menschen davon betroffen, dass ihr Geschlecht diesen nicht eindeutig zugeordnet wird. Es kann aber doch nicht sein, dass wir die Sprache umkrempeln, weil sich eine kleine Minderheit dort nicht abgebildet fühlt.

Mia Jenni: Sprache und Kultur entwickeln sich immer weiter. Vor vierzig Jahren kannte niemand das @-Zeichen, heute können es alle anwenden. Sprache ist in Bewegung, weil sie die Realität abbildet. Ein Teil dieser Wirklichkeit ist, dass man sich nicht immer dem Geschlecht zugehörig fühlen muss, mit dem man geboren wurde. Diese Menschen sind ein Teil der Gesellschaft, der Genderstern zeigt das.

Samuel Hasler: Es hilft niemandem, wenn man wegen einer kleinen Minderheit die grosse Mehrheit schikaniert und ihr eine neue Sprache aufzwingt. Das löst Unverständnis aus. Der Vergleich mit dem @-Zeichen hinkt zudem, dieses ist eine technische Notwendigkeit.

Mia Jenni: Das ist der Genderstern auch.

Muss sich die Sprache einer kleinen Minderheit anpassen, Frau Jenni?

Mia Jenni: Sprache hat Macht und sie soll die Wirklichkeit abbilden. In der Schweiz haben queere Jugendliche das dreifache Suizidrisiko heterosexueller. 40 Prozent der trans Personen haben einen Suizidversuch hinter sich. Die Sprachfreiheit hilft ihnen, weil die Sprache sie auch abbildet. Warum sollen wir unsere wunderschöne Vielfalt nicht zeigen und diesen Menschen zusprechen, dass ihre Identität anerkannt wird?

Samuel Hasler: Millionen von Menschen wird eine Schreibweise aufgedrängt, die sie nicht wollen. Etwas zu erzwingen, löst jedoch schnell Gegenreaktionen aus.

Mia Jenni: Wir wollen nichts erzwingen. Wir haben eine Petition gestartet, damit Schulen die Freiheit erhalten, die Sprache selbst zu wählen. Ihr aber habt dem Verbot applaudiert. Ihr wollt den Zwang, ihr seid hier die Sprachpolizei.

Samuel Hasler: Ihr wollt eine politisch motivierte Sprache einführen und dafür instrumentalisiert ihr die Schule, die politisch neutral zu sein hat. Dort gilt die deutsche Rechtschreibung des Dudens.

Mia Jenni: Der Petit Robert in Frankreich hat mit «iel» neben «elle» und «il» Anfang dieses Jahres ein drittes Geschlecht als Pronomen eingeführt. Auch der deutsche Duden wird gendergerechte Schreibweisen aufnehmen.

Samuel Hasler: Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. 65 Prozent der Bevölkerung Deutschlands lehnen diese Sonderzeichen ab, das hat eine Umfrage kürzlich gezeigt.

Streitgespräch im Newsroom der Telli in Aarau mit Mia Jenni (Juso) und Samuel Hasler (Junge SVP). Aufgenommen am 14. Februar 2022 in Aarau. Chris Iseli / AGR

Warum fordern die Juso denn nicht flächendeckend die Einführung gendergerechter Schreibweisen? Wäre das nicht konsequenter?

Mia Jenni: Wir sind nicht dafür, jemandem eine Sprache vorzuschreiben. Wir sind in einer sich entwickelnden Gesellschaft, wie man beim Ja zur «Ehe für alle» etwa gesehen hat. Damit kommt auch die Erkenntnis, dass es mehrere Geschlechter gibt. Daran gleicht sich die Sprache an, dieser Wandel ist natürlich.

Samuel Hasler: In der Mathematik gelten Grundregeln, das ist in der Sprache nicht anders, es braucht Regeln, damit man sich verständigen kann.

Mia Jenni: Es geht um einzelne Zeichen, nicht darum, dass alle mit der Sprache machen können, was sie wollen. Abgesehen davon ändert sich auch die Rechtschreibung immer wieder.

Wieso einigt man sich nicht auf durchgehend neutrale Formulierungen statt Sonderzeichen?

Mia Jenni: Man kann anstatt «Studentinnen und Studenten» auch «Studierende» sagen. Dann sind alle Geschlechter vertreten. Das mache ich häufig auch so.

Samuel Hasler: Dass Wörter benutzt werden, die beide Geschlechter einbeziehen, ist selbstverständlich. Das mache ich auch, das ist der Status quo. Dagegen hat niemand etwas.

Mia Jenni: Sprache formt Realität. Spricht man nur von «Ärzten», geht vergessen, dass es auch Ärztinnen gibt. Auch nicht-binäre Personen sollen sichtbar sein. Die Formulierung «Studentinnen bis Studenten» wäre eine weitere lesbare Lösung.

Bis vor Kurzem haben, das zeigt sich auch hier, vor allem die Jungparteien diese Diskussion geführt. Warum umtreibt sie der Genderstern so?

Samuel Hasler: Die Idee hat ihren Ursprung bei den Jungen, den Schulen, den linken Jungparteien und zum Teil leider auch bei den linken Lehrern. Es ist eine Thematik von links. Mir ist niemand von der FDP oder der SVP bekannt, der diese Schreibweisen einsetzt.

Mia Jenni: Schade, dass Ihr so nicht progressiv seid. Die linke Idee ist im Grunde, jedem Menschen ein schönes Leben zu ermöglichen. Das bedingt auch, in der Gesellschaft gesehen zu werden. Wie kann man das bedrohlich finden? Die Jungparteien treiben es aber nicht allein voran, seit Jahrzehnten wird geforscht. Leider wird die Diskussion häufig darauf begrenzt, dass sich jemand über den Genderstern nervt. Dabei geht es um Menschen und Identitäten.

Samuel Hasler: Ihr wollt eurer Wählerschaft ein schönes Leben ermöglichen, indem sie sich in der Sprache wiedererkennt. Für jene Menschen, die eine Schreibschwäche oder mit Deutsch Probleme haben, wird das Leben damit schwieriger.

Herr Hasler, die Junge SVP kritisiert nicht zum ersten Mal die Schulen als links. Worin zeigt sich denn aus Ihrer Sicht ein Linksdrall?

Samuel Hasler: Eben in der Sprache. Der Genderstern wird nur in linken Kreisen verwendet – und es gibt Lehrer und Rektoren, die diese Zeichen benutzen, obwohl das fern der Lehrbücher ist. Schüler erzählen zudem, dass Lehrpersonen Werbung für linke Demonstrationen machten, und ich kenne Fälle, wo Lehrerinnen und Lehrer ihre politische Meinung sehr deutlich ausgedrückt haben. Schüler haben politisch häufig aber wenig Erfahrung, schon gar nicht in der Debatte. Sie können sich dann nicht durchsetzen und haben Angst, sich zu äussern. Kürzlich hat zudem eine Maturaarbeit den Linksdrall in der Lehrerschaft bestätigt.

Mia Jenni: Diese Maturaarbeit stammt von drei Jungfreisinnigen und daraus wird eine so grosse Geschichte gemacht. Ich habe es immer geschätzt, wenn Lehrerinnen und Lehrer offen gesagt haben, dass sie eine gewisse politische Ausrichtung haben. Kein Mensch ist politisch neutral und Meinungen geben fruchtbaren Boden für Diskussionen. Die «linke Schule» ist eine Angstkulisse, die aufgebaut wird, damit man den Schulen beispielsweise Leistungen kürzen kann. Aber im Wirtschaft-und-Recht-Unterricht sieht man exemplarisch, dass es nicht stimmt. Dort wird immer noch die neoliberale Wirtschaftslehre gelehrt.

Samuel Hasler: Wenn es um politische Themen geht, muss die Lehrperson die Argumente aufzeigen, nicht aber die eigene Meinung. Ein politisch neutraler Unterricht regt zum Nachdenken an. Mit Geld hat das nichts zu tun. Wir alle wollen eine gute Schulbildung und wissen, dass das etwas kostet.

Mia Jenni: Ich glaube, dass 15- und 16-Jährige in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden. Einer der Hauptgründe für den Schulbesuch ist, dass wir lernen, selbstständig zu denken und sich eine Meinung zu entwickeln. Dafür braucht es auch die Vorbildfunktion in Form einer Lehrperson, die hinsteht und sagt, dass auch sie eine Meinung hat.

16- und 17-Jährige seien politisch nicht reif ist auch eines der Argumente der Jungen SVP gegen die kürzlich von den anderen Jungparteien lancierte Volksinitiative für Stimmrechtsalter 16 ...

Samuel Hasler: Es ist nur eins der Argumente. Wichtiger ist die Aufsplittung von Rechten und Pflichten. Erst mit 18 erhält man sämtliche Rechte und übernimmt Verantwortung für das eigene Leben. Warum soll man dann schon mit 16 Mit-Verantwortung für den Kanton übernehmen? Mit dem Stimmrecht kann man etwa an einer Gemeindeversammlung einen Stichentscheid treffen, obwohl man über das eigene Leben noch nicht selber bestimmt. Das macht keinen Sinn.

Mia Jenni: Man hat bereits mit 16 Rechte und Pflichten, viele müssen dann ausserdem einen Beruf wählen. Man traut ihnen zu, dass sie so jung entscheiden können, was sie für den Rest ihres Lebens machen werden, politisch mitbestimmen dürfen sie aber nicht. Das ist unglaublich. Politische Bildung würde zudem in der Schule wichtiger, wenn auch Schülerinnen und Schüler sie praktisch anwenden könnten.

Samuel Hasler: Mit 16 muss man tatsächlich wichtige Entscheide treffen. Da braucht es nicht noch zusätzlichen Druck.

Mia Jenni: Wo gehört die Politik denn sonst hin, wenn nicht in die Schule? Heute werden Menschen politisch aktiv, weil bereits jemand aus der Familie in der Politik ist. Das soll jedoch weniger nur nach dem Verwandtschaftsprinzip funktionieren. Man kann nicht früh genug klarmachen, wie Politik den Alltag prägt und das Leben formt. Das erhöht nicht zuletzt die Zugänglichkeit der Politik und damit die demokratische Mitbestimmung der Bevölkerung.

Die Junge SVP Schweiz hat kürzlich zum Generationenkampf angesetzt. Die Älteren hätten zu viel Macht, findet sie. Ein tieferes Stimmrechtsalter würde dieses Problem doch zumindest angehen. Warum stellen Sie sich trotzdem dagegen, Herr Hasler?

Samuel Hasler: Das Ziel dieser Debatte muss sein, dass die ältere Generation die Jungen in ihren Entscheiden berücksichtigt, weil diese damit länger leben müssen. Mit zwei stimmberechtigten Jahrgängen zusätzlich ergibt sich aber kein Unterschied im Resultat. Es würde auch die Stimmbeteiligung nicht erhöhen. Die Initianten nehmen als Vorbild für politisch interessierte Jugendliche nicht die breite Masse, sondern den linken Klimastreik oder «Massvoll», also die extremsten Jugendgruppierungen. Sie wollen das Stimmrecht für jene Jugendlichen, die illegal demonstrieren und streiken. Es ist eine Instrumentalisierung dieser Jungen.

Mia Jenni: Der Klimastreik ist nicht einfach etwas Linkes, er macht auf die grösste Krise der heutigen Zeit aufmerksam. Und offensichtlich geht man auch demonstrieren, wenn man älter als 17 ist.

Samuel Hasler: Der Klimastreik unterstützt illegale Demonstrationen. Der ÖV wird lahmgelegt sowie die gesamte Infrastruktur.

Mia Jenni: Das ist nicht linksextrem. Es geht um einen extremen Zustand unserer Welt. Dass man nicht will, dass Junge in diesen Fragen mitbestimmen, verstehe ich nicht. Dabei ist das ein Grundsatz der Demokratie.

Samuel Hasler: Darum werden vermutlich auch alle über diese Volksinitiative abstimmen können, das ist ein demokratischer Prozess und gut so. Der Klimastreik hält sich aber nicht an die demokratischen Prozesse und Regeln. Er hält den Verkehr auf, verursacht Kosten und schadet der Wirtschaft und der Umwelt.

Mia Jenni: Noch mehr Geld kostet ein kaputter Planet.

