Unfallprävention: Das können Sie als Fussgänger tun

Strassenverkehr Nach Unfällen mit Fussgängern und Autos: Das raten Polizei und die Stelle für Unfallprävention Im Kanton Aargau haben sich am Dienstag gleich drei Unfälle zugetragen, in die Fussgänger involviert waren. Was können Verkehrsteilnehmende tun, um sich besser zu schützen? Alessandro Crippa 03.12.2022, 05.00 Uhr

Gut für die Unfallprävention: helle und reflektierende Kleider. Symbolbild: Unsplash

Zwei Medienmitteilungen, die die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch verschickt hat, lesen sich ziemlich identisch: In Mellingen und Sins ist es jeweils am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem Fussgänger von Autos angefahren worden sind.

Während in Mellingen eine 14-jährige Schülerin beim Überqueren eines Fussgängerstreifens bei der Baustelle in der Birrfeldstrasse von einem Auto erfasst worden ist, traf es in Sins einen 35-jährigen Mann. In beiden Fällen sind die Unfälle relativ glimpflich ausgegangen: Die beiden Opfer haben sich jeweils nur leichte Verletzungen zugezogen.

Gemäss BFU, der Beratungsstelle für Unfallprävention, verletzten sich auf Schweizer Strassen pro Jahr 530 Fussgänger schwer. Oder anders ausgedrückt: Alle 15 Stunden verletzt sich eine Fussgängerin oder ein Fussgänger schwer. Und: 40 Fussgänger kommen jährlich bei Unfällen sogar ums Leben, ein Drittel von ihnen auf Fussgängerstreifen.

So macht BFU darauf aufmerksam, sichtbar zu sein. Youtube/BFU

Jetzt, im Herbst, wenn es früher dunkel wird, häufen sich solche Unfälle. Die Gründe dafür sind vielseitig: Nebel, dreckige Scheiben, blendende Scheinwerfer. Aber auch dunkle Kleider der Fussgängerinnen und Fussgänger können das Problem verschärfen.

Helle Kleidung und Reflektoren tragen

Dominic Zimmerli, Mediensprecher bei der Aargauer Kantonspolizei, sagt gegenüber der AZ: «Wir raten Personen, die zu Fuss unterwegs sind, aber auch jenen, die Velo fahren, reflektierende Kleider zu tragen.» Zudem solle man sich nicht nur in Schwarz kleiden. Diese Aussage unterstreicht auch eine Passage auf der Website des BFU. Dort steht: «Wer dunkel gekleidet ist, wird bei Dämmerung, schlechter Sicht oder in der Nacht leicht übersehen. Abhilfe schaffen helle Kleider. Die erkennt man im Vergleich zu dunklen Kleidern in der Dunkelheit bereits aus doppelter Entfernung.» Noch besser seien Reflektoren – die sieht man bereits aus dreifacher Entfernung. Und wer reflektierende Arm- und Fussbänder trägt, erhöhe den Faktor sogar auf vier bis fünf, schreibt die BFU.

Zudem rät die Polizei, dass Fussgängerinnen und Fussgänger nur dort die Strasse überqueren, wo es auch vorgesehen ist. Also bei Zebrastreifen. Und sie sollen unbedingt den Blickkontakt zu den Autofahrenden suchen, sagt Zimmerli. Denn das direkte Rauslaufen vom Trottoir her kann Autofahrer überraschen und schwerwiegende Folgen haben. Dazu schreibt die BFU: «Wer zu Fuss unterwegs ist, ist im Strassenverkehr selten die Hauptverursacherin oder -verursacher der Unfälle. In drei Vierteln aller Fälle sind die anderen Verkehrsteilnehmenden dafür verantwortlich.»

Aber eben: Man kann viel für die eigene Sicherheit tun.