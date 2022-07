Dieser Strafbefehl liest sich wie eine Liste der Verkehrssünden

Strassenverkehr Kokain, falsche Nummernschilder, unbezahlte Bussen: Dieser Strafbefehl einer jungen Frau liest sich wie eine Liste der Verkehrssünden Eine junge Frau wurde innerhalb von einem halben Jahr sechsmal von der Polizei erwischt – sieben verschiedene Vergehen, alle im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr, liess sie sich zu Schulden kommen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 11.07.2022, 14.22 Uhr

Gleich mehrmals hat die Polizei eine junge Lenkerin kontrolliert und bei verschiedenen Delikten erwischt. (Symbolbild) Sandra Ardizzone

Marianne (Name geändert) fährt gerne Auto. Allerdings nimmt sie es mit den Regeln nicht sehr genau. Anders ist es nicht zu erklären, wie es die damals 20-Jährige geschafft hat, in einem halben Jahr sechsmal von der Polizei wegen verschiedener Vergehen erwischt zu werden. Ihr Strafbefehl, der kürzlich rechtskräftig geworden ist, liest sich wie eine Best-of-Liste der Verkehrssünden.

Die Geschichte beginnt im Januar 2021. Mariannes Vergehen: Sie lehnt ihr Auto an einen Kollegen aus, der keinen Führerschein besitzt. Weil er nicht nur unbefugt, sondern auch zu schnell fährt, wird das Vergehen von einem Blitzkasten festgehalten. Die Stadtpolizei Winterthur stellt bei ihren Ermittlungen fest: Der Ford hat keinen Versicherungsschutz, die Nummernschilder, die angebracht sind, gehören eigentlich an ein anderes Auto.

Zu schnell gefahren und die Busse nicht bezahlt

Genau einen Monat später wird Marianne dann selber geblitzt, auf der Autobahn in Oberentfelden, mit 137 statt der erlaubten 120 km/h. Das wäre für sich genommen noch ein eher harmloses Vergehen. Doch Marianne bezahlt die Busse nicht. Sie wird im Februar erneut geblitzt, diesmal innerorts, mit 8 km/h zu viel auf dem Tacho. Auch diese Rechnung landet wohl im Altpapier.

Am 21. März wird dann die Regionalpolizei Lenzburg auf Mariannes Fahrzeug aufmerksam, sie hat es beim Schloss Lenzburg abgestellt, im Halteverbot. Die Polizei stellt auch dieses Mal fest, dass die Kontrollschilder nicht auf den Wagen immatrikuliert sind, an dem sie angebracht sind.

Im April bekommt es die junge Frau dann mit der Kantonspolizei Aargau zu tun. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A1 kann Marianne keinen Führerausweis vorweisen. Zudem stellen die Beamten «äussere Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum», genauer «schwankender Stand, flatternde Augenlider, schwache Reaktion der Pupillen auf Lichteinfall» fest. Sie ordnen einen Drugwipe-Test an. Dieser zeigt, was später die Blut- und Urinprobe bestätigen: Marianne hat Kokain konsumiert.

Das Auto müsste eigentlich rot sein

Als wäre das nicht genug, fällt den Beamten der Kantonspolizei ein weiteres «Detail» auf: Der Wagen, den sie angehalten haben, ist schwarz, im Fahrzeugausweis ist aber rot eingetragen. Dieses Mal handelt es sich nicht um falsche Kontrollschilder. Das Auto wurde neu lackiert, ohne dies dem Strassenverkehrsamt zu melden – auch das wird gebüsst.

Am 5. August kommt Marianne erneut in eine Kontrolle der Kapo, diesmal in Hendschiken. Auch diesmal vermuten die Beamten Kokainkonsum, und auch dieses Mal liegen sie richtig.

Marianne wurde mit einer bedingten Geldstrafe von 10'800 Franken belegt. Wenn sie sich in den nächsten vier Jahren nichts mehr zu Schulden kommen lässt, muss sie diese nicht bezahlen. Zusätzlich wurde eine Busse über 3500 Franken ausgesprochen, es fallen Strafbefehlsgebühren von 1400 Franken und Polizeikosten und Auslagen über rund 2000 Franken an – insgesamt muss Marianne also 7000 Franken berappen.

