Strassenlaterne umgefahren 60-Jähriger stirbt bei Selbstunfall in Beinwil am See Auf der Hauptstrasse zwischen Beinwil und Mosen LU hat sich am frühen Montagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 60-Jähriger kam mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, krachte in eine Strassenlaterne und geriet ins Wiesland. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. ArgoviaToday 22.08.2022, 07.55 Uhr

In Beinwil am See ist es am Montagmorgen zu einem tödlichen Selbstunfall gekommen. Eine Person kam dabei ums Leben, wie die Kantonspolizei Aargau bestätigt. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Auto von Beinwil her Richtung Mosen, als er ausgangs Dorf auf die Gegenfahrbahn geriet und dann in eine Strassenlaterne prallte. Das Auto geriet anschliessend auf eine Wiese.