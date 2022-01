Kanton gibt Gas bei Strassenbau: Drei Projekte werden 2022 fertig

Strassenbauprogramm 2022 Kanton gibt Gas beim Strassenbau: Drei Grossprojekte stehen vor der Fertigstellung, darunter die Umfahrung Mellingen Dieses Jahr startet der Kanton zahlreiche neue Strassenprojekte. Es sind Investitionen von 220 Millionen Franken geplant. Drei von sechs laufenden Grossprojekten will der Kanton dieses Jahr zum Abschluss bringen, darunter mit Zeitvorsprung die Umfahrung Mellingen. Mathias Küng 12.01.2022, 11.02 Uhr

Bald keine Visualisierung mehr, sondern Realität: Die Umfahrung Mellingen, die lange stark umstritten war, soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Zvg / AGR

Die geplanten Gesamtinvestitionen für 2022 in den Ausbau und den Unterhalt der Strasseninfrastruktur im Kanton Aargau liegen erneut auf einem hohen Niveau, wie der Kanton mitteilt. Sie sind mit 220 Millionen Franken veranschlagt. Davon entfallen 145 Millionen Franken auf den Neubau, die Umgestaltung und die Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kantonsstrassen. Für den Werterhalt von Strassen, Brücken und Tunnel werden 62 Millionen Franken eingesetzt.

Für gesetzlich vorgeschriebene Lärmsanierungsmassnahmen sind 9 Millionen Franken geplant. Der Ausbau des kantonalen Radroutennetzes ist mit 4 Millionen Franken veranschlagt.

Die Arbeiten an den laufenden sechs Grossbaustellen werden fortgeführt oder abgeschlossen. Für Mitte Jahr ist der Beginn der Bauarbeiten zur Neugestaltung der K242/K210 Aarau–Buchs–Suhr vorgesehen.

Umfahrung Mellingen ist dem Terminplan weit voraus

Das Bild zeigt den Stand der Arbeiten in Mellingen im April 2021. ZVG

Wie in den letzten Jahren liegt das Schwergewicht jetzt auf sechs Grossbaustellen. Weiter laufen der Ersatz der Aarebrücke Aarau (Pont Neuf), der Bau der Ostumfahrung Bad Zurzach und die Sanierung der Kantonsstrasse im Bereich Schadenmühle in Baden. Schon zum Abschluss gelangen sollen die Südwestumfahrung Sins, die Sanierung der Angliker-/Nutzenbacherstrasse in Villmergen/Wohlen sowie – mit rund neun Monaten Terminvorsprung – die Umfahrung Mellingen.

Sanierung der Buchserstrasse Aarau - Buchs - Suhr startet Mitte Jahr

So soll die Buchserstrasse in Aarau nach der Sanierung aussehen. Hier der Blick von Höhe Nordallee. ZVG

Neu in Angriff genommen wird Mitte Jahr die erste Etappe der Neugestaltung der K242/K210 Aarau–Buchs–Suhr. Mittlere und kleinere Bau- und Instandsetzungsprojekte werden laut Mitteilung wiederum in allen Regionen des Kantons umgesetzt. So beginnen zum Beispiel die Bauarbeiten in Merenschwand für den Kreisel Hirschen (K 260), in Gränichen für den Knoten Oberfeld (K 242), in Schinznach-Bad (K 473) die Verstärkung und Instandsetzung der Aarebrücke und der SBB-Brücke sowie in Stein/Bad Säckingen die Instandsetzung der Rheinbrücke inklusive der dazugehörigen Personenunterführung.

Neue Radwegabschnitte und behindertengerechte Bushaltekanten

Neue Radwegabschnitte werden zwischen Niederwil (Reusspark) und Fischbach-Göslikon und in Bremgarten erstellt. Im Rahmen der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes wird der Umbau von Bushaltestellen/-kanten an Kantonsstrassen für den barrierefreien Einstieg weiter vorangetrieben. 21 Prozent der Haltestellen aus dem definierten Grobnetz sind bereits angepasst; die restlichen befinden sich in der Projektierungsphase.

Die Herausforderungen durch Building Information Modeling (BIM) geht die Abteilung Tiefbau gemäss einer Mitteilung gezielt an. Bei dieser Methode werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles Modell auch geometrisch visualisiert. 2022 werden rund zwei Dutzend solche Projekte geplant oder ausgeführt. Ab 2025 soll BIM bei allen neu startenden Projekten standardmässig eingesetzt werden.

Informationen zu allen laufenden und geplanten Bauprojekten sind über folgenden Link im Internet abrufbar: www.ag.ch/bauprogramm