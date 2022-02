Aargau: Arbeitsvorrat im Strassenbau für 3,6 Milliarden Franken

Strassenbau Der Kanton hat bewilligte Tiefbauprojekte für 1,4 Milliarden Franken und einen Arbeitsvorrat für 3,6 Milliarden – wie geht das? Jährlich investiert das kantonale Baudepartement rund 200 Millionen Franken in Strassensanierungen, Ortsumfahrungen, neue Busspuren, Velowege etc. Der Arbeitsvorrat ist noch viel grösser. Ist der Kanton auf dem richtigen Weg, und reicht das Geld überhaupt? Was sagen zwei Spitzenvertreter von links und rechts dazu? Mathias Küng Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Fertig gebaut, aber noch nicht abgerechnet: der Schulhausplatz in Baden. Foto: HRB

In seinem Abschiedsinterview sagte der jetzt pensionierte Kantonsingenieur Rolf H. Meier, es gebe heute fast so viel zu bauen wie in den Sechziger- und Siebzigerjahren, als im Wesentlichen die heutige Verkehrsinfrastruktur mit den Autobahnen erstellt wurden. Was heisst das für den Kanton Aargau? Unlängst publizierten wir an dieser Stelle das kantonale Strassenbauprogramm 2022. Es umfasst Dutzende vorab kleinerer Projekte mit einem Kostenvolumen von 220 Millionen Franken.

Doch das ist längst nicht alles. Insgesamt umfasst der Arbeitsvorrat auf dem Tisch der Abteilung Tiefbau des Kantons rund 700 aktive Projekte. Diese Zahl umfasst alle Vorhaben irgendwo zwischen Projektstart bis hin zur noch ausstehenden Abrechnung eines umgesetzten Projekts. Die Endkostenprognose all dieser Projekte beläuft sich laut Simone Britschgi, Sprecherin des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, auf 3,6 Milliarden Franken. Der Zeithorizont dafür geht bis etwa ins Jahr 2040.

Unsicherheit bei den tatsächlichen Projektkosten ist noch gross

Einschränkend ist zu sagen, dass in dieser Summe auch Projekte enthalten sind, für die es erst Grobkostenschätzungen gibt. Bei diesen besteht eine Abweichungsmöglichkeit nach unten und nach oben von 30 Prozent. In den 3,6 Milliarden sind auch Vorstudien und Vorprojekte enthalten. Dazu kommen Projekte, deren Realisierung noch unklar ist.

Dazu gehören beispielsweise Projekte wie Veras – Suhr soll von den zu Spitzenzeiten herrschenden Staus entlastet und gleichzeitig das Wynental besser an das übergeordnete Strassennetz angebunden werden – oder der Weiterbau der Wiggertalstrasse in Rothrist. Entsprechend sei es nicht möglich, Aussagen zu den Kosten der grossen Projekte in diesem Arbeitsstadium zu machen, sagt Britschgi weiter.

Bewilligte Projekte für 1,4 Milliarden Franken

Ein Teil der Projekte aus dem grossen Arbeitsvorrat ist bereits bewilligt, nämlich ein Volumen von rund 1,4 Milliarden Franken. Wiederum die Hälfte davon ist bereits in Ausführung oder schon ausgeführt, aber noch nicht abgerechnet. Ausgeführt, aber noch nicht fertig abgerechnet ist beispielsweise die Sanierung des Schulhausplatzes Baden, die mit 100 Millionen Franken veranschlagt war.

Sicht auf die Baustelle der neuen Kettenbrücke/Pont Neuf über die Aare in Aarau. Aufnahme vom 18. Januar 2022. Daniel Vizentini / Aargauer Zeitung

Die grössten finanziellen Brocken bei den bereits bewilligten Vorhaben sind die Grossprojekte wie die Umfahrung Mellingen (36,5 Millionen Franken), die Aarebrücke Pont Neuf in Aarau (39 Millionen), die Umfahrung Bad Zurzach (84 Millionen) sowie das voraussichtlich im Sommer startende Projekt Aarau-Buchs-Suhr (34,1 Millionen). Weiter in Arbeit sind die Sanierung der Kantonsstrasse im Bereich Schadenmühle in Baden, die Arbeiten an der Südwestumfahrung Sins (88,4 Millionen) und die Sanierung der Angliker-/Nutzenbacherstrasse in Villmergen/Wohlen (25,8 Millionen).

Wer bezahlt das alles?

Der Aargau verfügt seit vielen Jahren über eine Strassenkasse. Alimentiert wird sie aus mehreren Quellen. 2019 stammten die hauptsächlichen Erträge aus der Motorfahrzeugabgabe (141 Millionen Franken), der Mineralölsteuer (21 Millionen) und der Leistungsabhängigen Strassenverkehrsabgabe LSVA (29 Millionen). Zusammen mit weiteren Einnahmen wie etwa Agglomerationsbeiträgen des Bundes flossen ihr 2019 insgesamt 265 Millionen Franken zu.

Ende 2019 wies die Strassenkasse beziehungsweise Strassenrechnung einen Bestand von 248 Millionen Franken auf, Ende 2020 waren es noch 176 Millionen. Gemäss Finanzplanung des Kantons wird der Bestand bis ins Jahr 2025 auf noch 141 Millionen Franken sinken. Der Regierungsrat rechnet übrigens damit, dass die Gelder in der Strassenkasse in den nächsten zehn Jahren gegen null tendieren wird, sofern alle geplanten Grossprojekte ohne Verzögerungen realisiert werden können.

So soll sich die Buchserstrasse Aarau nach der Sanierung präsentieren. In der Visualisierung der Blick von Höhe Nordallee. Visualisierung: HO

Der Kanton zahlt aber nicht einfach alles selbst. Man einigt sich mit profitierenden Gemeinden auf einen Kostenschlüssel. Bei der projektierten, 34 Millionen Franken teuren Neugestaltung der Buchser-/Suhrer-/Tramstrasse übernimmt der Kanton zwar den Löwenanteil von 15,8 Millionen Franken, doch beteiligen sich auch Aarau (6,9 Millionen), Buchs (4,6 Millionen) und Suhr (6,9 Millionen) an den Gesamtkosten. Erwartet wird zudem, dass sich der Bund via Agglomerationsprogramm mit 4 Millionen Franken beteiligen wird. Dieses Geld soll dann anteilsmässig verteilt werden.

Mittel- und langfristig hat die Strassenkasse ein Einnahmenproblem

Mittel- bis langfristig dürfte die Strassenkasse ein Einnahmenproblem bekommen, weil vermehrt Fahrzeuge mit sparsamem Treibstoffverbrauch sowie Elektrofahrzeuge gekauft werden. Die Erträge aus der Mineralölbesteuerung werden deshalb abnehmen. Bei der LSVA wird mit einer Stagnation gerechnet. Bei der kantonalen Motorfahrzeugabgabe konnte die fehlende Anpassung an die Teuerung seit 1971 durch die Zunahme der eingelösten Fahrzeuge bisher kompensiert werden, wie die Regierung kürzlich in einer Vorlage ans Parlament darlegte.

Aus der Strassenkasse wird primär der Bau, Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen finanziert. Dazu zählen auch Lärmsanierungen an den Kantonsstrassen, und die Infrastruktur für den Busverkehr, soweit dieser auf Kantonsstrassen verkehrt. So werden auch die Sanierung von Bahnübergängen, Verkehrstrennungsanlagen und kantonale Radrouten finanziert. Geld aus der Strassenkasse gibt es auch für gewisse externe Kosten wie beispielsweise Wildtierkorridore.

Grüne: Strassenkasse abschaffen, dafür in Dekarbonisierung investieren

Daniel Hölzle, Präsident der Grünen Aargau. Chris Iseli / AGR

Ob dem Tiefbau-Arbeitsvorrat des Kantons schüttelt Daniel Hölzle, Präsident der Aargauer Grünen, den Kopf: «Je mehr gebaut wird, um Flaschenhälse zu entschärfen, umso mehr Verkehr wird angelockt, dann entstehen neue Flaschenhälse. Wir müssen zusätzlichen motorisierten Individualverkehr vermeiden und dafür dringend den öffentlichen Verkehr weiter ausbauen sowie mehr Raum für Langsamverkehr und weitere Velowege schaffen.»

Hölzle glaubt ohnehin, dass autonom verkehrende Fahrzeuge kommen und längerfristig weniger Infrastruktur brauchen. Verkehrskonzepte mit autonomen Fahrzeugen in Verbindung mit dem ÖV könnten in Zukunft neue Möglichkeiten bringen, ist er überzeugt. Carsharing brauche weniger Platz, weil die Autos mehr zirkulieren. Hölzle: «Ausserdem fährt weniger mit dem Auto, wer kein privates besitzt.»

Immer mehr Autos fahren elektrisch. Findet Hölzle das eigentlich gut, der Strom droht ja auch knapp zu werden? «Elektroautos sind weniger schädlich als solche mit Verbrennungsmotor», ist für ihn klar. Ökologisch seien Elektroautos aber noch lange nicht, sie seien einfach etwas weniger dreckig. Ihn stört sehr, dass Autos immer grösser werden: «Es darf nicht sein, dass wir mit halben Panzern in den Städten herumfahren. Das ist Blödsinn. Um das zu stoppen, müssen Gewicht und Leistung stärker besteuert werden.»

FDP: Für viele Familien auf dem Land ist Auto kein Luxus, sondern notwendig

Sabina Freiermuth, Präsidentin der FDP Aargau. Alex Spichale / AGR

Die Menschen im Aargau sind auf eine gesunde Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen angewiesen, entgegnet Sabina Freiermuth, Präsidentin der Aargauer Freisinnigen. Die Bevölkerung brauche aber auch funktionierende Verkehrsflüsse, um per Zug und Bus zur Arbeit zu gelangen oder um nachts arbeiten zu können. Für viele Familien auf dem Land sei ein Auto «kein Luxus, sondern Notwendigkeit». Unterhalt und gezielter Ausbau der Infrastruktur seien also zwingend, ist für sie klar.

Der Kanton setze die vom Grossen Rat verabschiedete Strategie Mobilität-Aargau konsequent um, die FDP begrüsse die aufgezeigte Projektierung, so Freiermuth weiter. Sie gewährleiste die optimale Abstimmung zwischen öffentlichem Verkehr, motorisiertem Individualverkehr und Langsamverkehr. Die Mobilitätsbedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft seien nur unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger zu bewältigen.

Es brauche das sinnvolle Miteinander, ebenso seien Ausgleichsmassnahmen für Natur und Umwelt sicherzustellen: «Das gegenseitige Ausspielen der Verkehrsträger ist reine Ideologie, welche sinnvolle Lösungen für aktuelle Verkehrsprobleme blockiert. Eine solche Verhinderungspolitik lehnt die FDP ab.»

Freisinnige gegen höhere Steuern für schwere, leistungsstarke Autos

Mittelfristig sei die Finanzierung durch die Strassenkasse gesichert, sagt Freiermuth. Die Strassenrechnung habe sich im Aargau als Finanzierungstool etabliert. Gegen eine Aushöhlung dieser Spezialfinanzierung oder eine Zweckentfremdung der entsprechenden Gelder werde sich die FDP vehement wehren. Aufgrund der genannten Trends seien neue Modelle der Alimentierung in Diskussion.

Dazu brauche es auf Bundesebene ein Gesamtkonzept für alle Verkehrsträger, so die FDP-Präsidentin. Schablonendenken habe hier keinen Platz. Zu Daniel Hölzles Steuerforderung antwortet sie: «Steuerzuschläge aufgrund simpler Fahrzeugdimensionen schaffen mehr Probleme, als sie lösen. Betroffen wären etwa gängige Familienfahrzeuge. Derlei kurzsichtige Umweltpolitik würde somit auf dem Buckel der Familien ausgetragen.»

