Massnahmenzentrum Uitikon: So wird mit Straftätern gearbeitet

Reportage «Besser als in einer stinkenden Zelle zu verrotten»: Zu Besuch bei einem jungen Aargauer Straftäter im Massnahmenzentrum Der Aargauer Robert hat eine schwere Straftat begangen und ist deshalb im Massnahmenzentrum Uitikon, wo dafür gesorgt werden soll, dass er bei seiner Entlassung keine Gefahr für die Gesellschaft mehr ist. Wir haben ihn besucht und mit den Personen gesprochen, die um seine Wiedereingliederung bemüht sind. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Haupteingang zum Massnahmenzentrum. Dominic Kobelt

6.30 Uhr, Massnahmenzentrum Uitikon (MZU), die Türen der Zellen in der geschlossenen Abteilung öffnen sich mit lautem Surren. Aus einer dieser Zellen tritt der 23-jährige Robert (Name von der Redaktion geändert), er ist seit drei Wochen hier. Für einen «qualifizierten Raub» sei er verurteilt worden, erklärt der Aargauer. «Ich hatte meine Lehre abgebrochen, die Arbeit hat mir gefehlt. Dazu kam ein schlechtes Umfeld, und ich habe konsumiert.» Ansonsten ist er zurückhaltend mit Informationen zu seinem Delikt und seinem Leben, über seine Tat zu sprechen kostet ihn Überwindung.

In so einem Zimmer ist Robert untergebracht. zvg

In Uetikon kümmert man sich einerseits um junge Erwachsene (18 bis 25 Jahre), für die eine stationäre Massnahme angeordnet wurde. Ihnen wurde in einem psychiatrischen Gutachten attestiert, dass sie an einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung leiden, und durch einen Aufenthalt in Uetikon die Chancen auf eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft steigen.

Die zweite Gruppe sind Jugendliche ab 16, bei ihnen spricht man von einer Schutzmassnahme – dahinter steht nicht der Gedanke, die Gesellschaft zu schützen, sondern den Jugendlichen vor sich selbst; ihn wegzubringen vom Verhalten, das zu Problemen führt.

Von den Klienten, wie sie hier genannt werden, haben die meisten schwere Straftaten begangen – sie haben jemanden umgebracht, vergewaltigt, Kinder sexuell missbraucht, manche sind mit so stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren, dass sie andere Personen ernsthaft gefährdeten. In manchen Punkten ähneln sich ihre Biografien: ein schwieriges oder gar kein Verhältnis zu den Eltern, Missbrauchs- und Gewalterfahrungen. Trotzdem ist man bedacht darauf, die Klienten nicht als Opfer zu sehen, wie Direktor Gregor Tönnissen erklärt:

«Auch wenn sie gebrochene Biografien haben, müssen unsere Klienten Verantwortung für ihre Straftaten übernehmen.»

Wer diesen Job machen will, muss dafür geboren sein

Wenn sich um 6.30 Uhr die Türen öffnen, muss Daniela bereits da sein – zumindest wenn sie Frühschicht hat. «Zu spät kommen gibt es nicht», erklärt die 32-jährige Sozialpädagogin. Ihren vollen Namen möchte sie aufgrund ihres Berufs nicht in der Zeitung lesen. Sie ist eine der Menschen, die mit Robert arbeitet, damit er möglichst keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellt, wenn er entlassen wird.

Daniela ist Sozialpädagogin im Massnahmenzentrum Uitikon. Dominic Kobelt

Wer diesen Job machen möchte, müsse vielleicht auch ein Stück weit dafür geboren sein, meint Tönnissen. «Man steht manchmal Leuten gegenüber, die einen von Grund auf verabscheuen, die bereit sind, einen zu bedrohen und zu bespucken, und auch noch glauben, darauf ein Recht zu haben.» Eine in sich ruhende Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und Charakterstärke gehören nebst der Ausbildung und dem Mindestalter dazu.

Aber warum möchte eine junge Frau mit solchen Menschen arbeiten? «Es ist eine besondere Herausforderung, jeder Tag ist anders, man arbeitet interdisziplinär und ist am ganzen Prozess extrem nah dran», erklärt Daniela.

«Es ist unsere Aufgabe, die Straftäter immer wieder mit ihrem Verhalten zu konfrontieren. Da sind wir halt auch ihre Reibungsfläche.»

Robert darf das Gebäude verlassen – das Gelände nicht

Wenn Daniela Frühschicht hat, frühstückt sie gemeinsam mit Robert und den anderen Klienten. Um 7.15 Uhr geht Robert zur Arbeit. Denn dass er sich in der geschlossenen Abteilung befindet, bedeutet nicht, dass er den ganzen Tag eingeschlossen ist. Er muss aber am Abend in seine Zelle, während sich die Leute in der offenen Abteilung innerhalb ihrer Räumlichkeiten bewegen dürfen. Allerdings können auch sie die Abteilung oder das Gebäude nicht verlassen.

Koch- und Essbereich auf einer Gruppe. zvg

Straftäter, die eine längere Aufenthaltsdauer in der geschlossenen Abteilung des MZU haben, werden in der Schreinerei, im Metallbau oder der Malerei ausgebildet. Die Betriebe befinden sich in unmittelbarer Nähe, die Klienten dürfen also das Gebäude, nicht aber das Areal verlassen. Robert absolviert zurzeit eine Art Schnupperlehre, in der er die drei Betriebe kennen lernt, und hofft, dass er im Sommer eine Lehre beginnen kann.

Die Klienten stellen während ihrer Ausbildung Produkte her, die in einem Laden verkauft werden. Dominic Kobelt

Für Klienten der offenen Abteilung kommen weitere Möglichkeiten hinzu, etwa in der Gärtnerei, der Küche oder der Hauswirtschaft. Sogar ein Abschluss mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis ist möglich.

Sozialarbeiter, Therapeut und Ausbilder arbeiten zusammen

Während Robert seiner Arbeit nachgeht, ist Daniela mit vielerlei Aufgaben beschäftigt. Sie bestellt Essen, organisiert oder begleitet Arzttermine, kommuniziert mit den Behörden, schreibt Berichte und studiert Akten. Und schliesslich ist ein wichtiger Bereich der interdisziplinäre Austausch. Roberts Ausbilder, seine Therapeutin und die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen behalten gemeinsam seine Entwicklung im Auge.

Was bedeutet das konkret? «Es könnte beispielsweise sein, dass ein Klient schon im roten Bereich dreht, nur weil ihm eine Sozialarbeiterin gesagt hat, dass er seine Schuhe wegräumen soll. Und wenn der Vorgesetzte im Metallbau ihn auf einen Fehler hinweist, flippt er wieder aus. Schliesslich möchte er dem Therapeuten nicht erzählen, warum er sein Opfer verprügelt hat», erklärt Tönnissen.

«Aufgrund solcher Beobachtungen versucht man, beim Klienten ein Bewusstsein für sein Verhalten zu schaffen und einen Weg zu finden, wie er sich besser beherrschen kann. Das kann eine Tätigkeit sein, manchmal auch nur schon ein Wort, das ihn runterbringt.» Eine impulsive Persönlichkeitsstörung sei diesbezüglich wie eine chronische Erkrankung, erklärt Tönnissen: «Sie ist immer da.»

Unter ständiger Beobachtung

Als Robert ins Massnahmenzentrum kam, wusste er nicht, was eine Sozialpädagogin macht. «Ich dachte zuerst, das seien zivile Vollzugsbeamte», erklärt er. Die ständige Beobachtung könne unangenehm sein: «Man wird analysiert. Wenn ich ein Gespräch führe, ist es für mich schwierig einzuschätzen, was ich der Person damit alles mitteile, ob etwas falsch verstanden wird», beschreibt der 23-Jährige. Er wisse, dass die Person nichts Schlechtes wolle. Aber man sei halt von ihr abhängig, und das könne eine Barriere geben.

Der Aargauer hat einen wachen Blick, scheint selber auch zu analysieren, wie sein Umfeld auf ihn reagiert. Sein Blick schweift immer wieder auf seinen tätowierten Arm, zum Journalisten, zur Sozialpädagogin. Man kann sich vorstellen, dass er mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Aber offensichtlich ist es nicht, er spricht ruhig, überlegt, wirkt beinahe etwas eingeschüchtert, aber freundlich und aufgestellt.

Die Beobachtungen, die Daniela macht, teilt sie der Therapeutin mit. Aber sie erfährt nicht automatisch, was Robert in den Sitzungen erzählt, weil die Therapeutin der Schweigepflicht unterliegt. Nur in Ausnahmefällen, etwa wenn ein Klient ernstzunehmende Drohungen gegen Daniela äussern würde, erfährt sie davon.

Das Telefon mit dem Alarmknopf

Auf die Frage, ob sie jemals Angst vor einem Klienten hatte, sagt Daniela: «Nein, aber gesunden Respekt. Wenn ich zum Beispiel von jemandem weiss, dass er Mitarbeitende schon verbal angegriffen hat, dann bin ich vorsichtiger.»

Daniela trägt ein Telefon, das mit dem Netz des Massnahmenzentrums verbunden ist. Es hat einen Alarmknopf und eine Reissleine – wenn es ihr entreissen würde, wird der Kontakt unterbrochen und der Alarm wird ausgelöst.

Was passiert bei einem Alarm? «Alle Telefone im näheren Umfeld läuten, bis fünf Personen bestätigt haben, dass sie sich zum Ort des Alarms begeben. Der Sicherheitsdienst kommt in jedem Fall», beschreibt Daniela. Solche Notsituationen seinen höchst selten. Daniela sagt:

«Trotzdem ist es beruhigend zu wissen, dass man nicht ausgeliefert ist, Hilfe kommt jederzeit sofort.»

Draussen verhalten sich Klienten anders

Wer Fortschritte macht, erhält mehr Freiheiten. Ein Klient kann zum Beispiel von der geschlossenen auf die offene Abteilung wechseln. Oder an einem Wochenende in Begleitung einer Sozialpädagogin die Mutter besuchen oder Einkäufe machen. «Klienten verhalten sich da oft anders, man lernt sie so extrem gut kennen», sagt Daniela.

Von aussen wirkt das Massnahmenzentrum sehr idyllisch. Ein Schild weist darauf hin, dass Fussgänger hier nicht durch dürfen. Dominic Kobelt

Zum Fortschritt beitragen soll auch eine Therapie. Robert besucht diese eine Stunde pro Woche. «Man spricht über Dinge, über die man sonst selten nachdenkt», erklärt er. Zu Beginn gehe es nur darum, sich kennen zu lernen. «Wir werden ja für eine lange Zeit zusammen arbeiten.» Man könne auch eigene Themen einbringen, erklärt Robert.

«Manche Themen muss man natürlich irgendwann anschauen, aber es geschieht nicht mit Druck.»

Fällt es ihm schwer, über das zu sprechen, was passiert ist? «Über manches schon, es ist schwierig, die Beweggründe herauszufinden. Oder auch über die Folgen für die Opfer zu sprechen. Aber es hilft mir, es zu verarbeiten und Strategien zu entwickeln, das in Zukunft zu vermeiden.»

Experten müssen Rückfallgefahr einschätzen

Sämtliche Arbeit mit Robert geschieht nach dem Konzept der «risikoorientierten Täterarbeit», danach handeln alle Bereiche des Massnahmenzentrums. Tönnissen erklärt: «In den meisten Fällen kommt es zu einer kombinierten Verurteilung, es wird also zum Beispiel jemand zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt und eine Massnahme nach Artikel 61 des Strafgesetzbuches angeordnet.»

Die Massnahme dauert maximal vier Jahre. In einer jährlichen Prüfung schätzen die Expertinnen und Experten des MZU ein, ob eine Rückfallgefahr besteht. «Wenn die Massnahme aus unserer Sicht erfolgreich war, darf der Klient zurück in die Freiheit, der Rest seiner Strafe wird in eine bedingte Freiheitsstrafe gewandelt.» Solange sich diese Person also nichts mehr zu Schulden kommen lässt, ist sie auf freiem Fuss.

Ist eine Massnahme nicht erfolgreich oder wird sie abgebrochen, was von beiden Seiten möglich ist, muss der Klient den Rest seiner Strafe absitzen, die Zeit im Massnahmenzentrum wird angerechnet.

Profitieren können alle

«Wir können nicht alle retten», sagt Tönnissen. Trotzdem ist er fest überzeugt, dass das MZU vielen Menschen helfen kann. «Mann muss bedenken, dass etwa 99 Prozent der Menschen, die im Gefängnis landen, irgendwann wieder entlassen werden – dann sollten sie im besten Fall keine Gefahr für die Gesellschaft mehr sein.»

Und weiter: «Jeder, der hier gewesen ist, profitiert irgendwann davon» ist Tönnissen überzeugt. Selbst Leute mit einem «hohen Psychopathielevel» würden sich unter Umständen sagen: «Bevor ich nochmals eine Straftat begehe, werde ich sowas von legal.»

Der Zellengang in der geschlossenen Abteilung – ein Grossteil der Einrichtung ist in Grau gehalten. Emanuel Per Freudiger / Archivbild

Dass das Massnahmenzentrum keine Einrichtung ist, in der Straftäter ein leichteres Leben als im Gefängnis haben, bestätigt auch Robert. Es sei aber sicher besser, «als in einer stinkenden Zelle zu verrotten», sagt er. «Es wird sich um einen gekümmert, man hat Aussicht auf Besserung.»

Für manche Türen gibt es keine Schlüssel

Der Nachmittag im MZU gestaltet sich ähnlich wie der Morgen. Robert kehrt um 16.30 Uhr von der Arbeit zurück, kann sich dann auf der Gruppe aufhalten, Billard spielen oder den Fitnessraum besuchen. Um 20 Uhr schliesst sich seine Zelle.

Danielas Arbeitstag endet, wenn sie Schlüssel und Telefon abgibt. Die geschlossene Abteilung verlässt sie über eine Schleuse. Denn zur Türe, die nach draussen führt, gibt es keinen Schlüssel. Sicherheitsbeamte überprüfen, wer in der Schleuse ist, und können die zweite Türe erst öffnen, wenn die erste geschlossen ist. Ausgebrochen ist aus diesem System noch niemand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen