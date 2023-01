Obergericht Aargau weist Beschwerde von zwei Kriminaltouristen ab

Strafverfolgung Obergericht weist Beschwerde von Kriminaltouristen ab – was das mit der Aargauer Justizaffäre und Staatsanwalt Simon Burger zu tun hat Zwei Rumänen versteckten Brecheisen in einer Garage, kundschafteten eine Volg-Filiale aus und ihre Schuhabdrücke passten zu Spuren eines Einbruchs. Dennoch kritisierte ihr Anwalt, es gebe keinen Tatverdacht und die Festnahme sei willkürlich erfolgt. Die Beschwerdekammer des Obergerichts sieht dies anders. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Rumänen versteckten Brecheisen in einer Tiefgarage und verübten wohl einen Einbruch – das Obergericht hat ihre Beschwerde abgewiesen. Silas Stein / DPA

Im Frühling 2020 hatte Simon Burger, Leiter der Regionalen Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, harte Kritik am Vorgehen der Kantonspolizei geübt. Burger schrieb in einer Eingabe an den damaligen Regierungsrat Urs Hofmann unter anderem, bei Einsätzen gegen mutmassliche Kriminaltouristen gebe es rechtswidrige Festnahmen und die Polizei halte sich nicht an Vorgaben der Strafprozessordnung.

Der Staatsanwalt reichte damals beim Innendepartement die Dossiers von zehn Fällen ein, in denen es aus seiner Sicht zu unrechtmässigen Festnahmen durch die Polizei gekommen war. Zwei davon konnte die AZ konkreten Polizeimeldungen zuordnen.

Polizeimeldung vom 25.11.2018: «In Kölliken wurden ein Kosovare und sein Fahrzeug eingehend begutachtet. Im Fahrzeug konnten Latexhandschuhe und Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Für weitere Abklärungen wurde der Mann vorläufig festgenommen.»

Polizeimeldung vom 25.11.2018: «In der Autobahnausfahrt in Rothrist wurde ein Auto mit drei Rumänen kontrolliert, welche Einbruchswerkzeug mit sich führten. Sie wurden für weitere Abklärungen vorläufig festgenommen.»

2018: Burger verfolgte mögliche Kriminaltouristen nicht

Simon Burger, Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. zvg

Beide Fälle nahm Burgers Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm damals nicht an die Hand – das passiert, wenn die Indizien und Verdachtsmomente gegen die angeblichen Einbrecher nicht ausreichen. Der frühere Strafrechtsprofessor Andreas Donatsch, der vom Regierungsrat beauftragt wurde, die Fälle zu untersuchen, sah dies ähnlich.

Gutachter Donatsch schrieb, es fehle an konkreten Anhaltspunkten für ein strafbares Verhalten. Dass im Auto ein Schraubenzieher gefunden werde, dass die Festgenommenen einmal sehr wenig, ein anderes Mal relativ viel Bargeld dabei hatten oder dass in der Umgebung kürzlich eingebrochen worden sei, reiche nicht aus, um einen Verdacht zu begründen.

2022: Burger eröffnet Verfahren gegen zwei Rumänen

Wenn die Polizei bei Festnahmen oder bei der Beschaffung von Beweisen die gesetzlichen Vorgaben verletzt, kann dies im weiteren Verfahren negative Folgen haben. Es kann unter anderem dazu führen, dass Beweise vor Gericht nicht verwertet werden können. Genau um diese Frage geht es bei einem aktuellen Fall, der kürzlich von der Beschwerdekammer in Strafsachen des Aargauer Obergerichts behandelt wurde.

Erneut geht es um mutmassliche Kriminaltouristen, die im Aargau aktiv waren, doch diesmal eröffnete Burgers Staatsanwaltschaft ein Verfahren. Sie führt gegen zwei Rumänen eine Strafuntersuchung wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigung. Der Fall spielte sich im April 2022 ab, gegen die zwei Verdächtigen wurde eine präventive Observation angeordnet, die Ermittlungen ergaben folgenden Ablauf:

Die beiden Rumänen reisten am 4. April 2022, circa 3 Uhr morgens, mit dem Auto in die Schweiz ein.

Zwischen dem 4. April, circa 16 Uhr, und dem 5. April, circa 9.30 Uhr, kam es in einer Gemeinde im Aargau zu einem Einbruchdiebstahl.

Am 6. April verhielten sich die Rumänen in einem Bauhaus-Markt und einer Obi-Filiale in zwei Gemeinden verdächtig. Sie begutachteten die Auslage mit Geissfüssen, Brecheisen usw. über längere Zeit. Ob sie Einbruchswerkzeug entwendeten oder kauften, blieb unklar.

Zwischen dem 4. April und dem 7. April deponierten die Rumänen Einbruchswerkzeug in einer Tiefgarage – sie holten es dort mehrfach ab und brachten es danach wieder ins Versteck zurück.

Am 6. April, abends um 21.30 Uhr, kundschafteten die beiden mutmasslichen Kriminaltouristen eine Volg-Filiale aus.

Am 8. April wurden die zwei Rumänen von der Polizei in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz angehalten, ein Abgleich ihrer Schuhe mit Spuren des Einbruchs vom 4. April zeigte eine Übereinstimmung.

Am gleichen Tag wurde die vorläufige Festnahme der zwei Männer angeordnet, aus Sicht der Staatsanwaltschaft aufgrund eines konkreten Anfangsverdachts und damit rechtmässig.

Pflichtverteidiger kritisiert willkürliche Festnahme

Der Anwalt des einen Rumänen, der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg einsitzt, sieht dies anders. Er argumentiert in einer Beschwerde ans Obergericht, es sei zu einer willkürlichen Festnahme gekommen. Deshalb seien alle Beweise, die die Polizei so beschafft habe, aus den Akten zu entfernen und als unverwertbar zu bezeichnen.

Der Anwalt kritisierte, die Anhaltung seines Mandanten durch die Polizei sei «im Wohnwagen – einem privaten Raum – und damit widerrechtlich erfolgt». Vor der Anhaltung hätten die Strafverfolgungsbehörden keinen Verdacht gehabt, dass der Rumäne etwas mit dem Einbruch am 4. oder 5. April zu tun haben könnte. Ein solcher Verdacht könne sich nicht daraus ergeben, dass sich rumänische Staatsbürger für Werkzeug interessierten.

Zudem sei ihr Fahrzeug nicht in der Nähe des Tatortes gesichtet worden, schrieb der Anwalt weiter. Und der Abgleich der Schuhe sei nicht vorgenommen worden, da man den Verdacht gehabt habe, dass diese etwas mit dem Einbruch zu tun hätten. Vielmehr sei dies bei der Anhaltung routinemässig erfolgt, kritisierte der Pflichtverteidiger in seiner Eingabe.

Beschwerdekammer sieht Vorgehen der Polizei als rechtmässig

Die Beschwerdekammer des Obergerichts schreibt: «Es erschliesst sich nicht, weshalb man Brecheisen in einem Parkhaus verstecken und spätabends wieder abholen sollte, ausser es handelt sich um Einbruchswerkzeug, welches nicht von der Polizei im eigenen Besitz entdeckt werden sollte.» Zudem bleibe unklar, warum man besagte Brecheisen aus dem Versteck holen, zu einer geschlossenen Volg-Filiale fahren und diese über mehrere Minuten auskundschaften sollte, wenn nicht eine Einbruchsabsicht bestehen würde.

Die observierenden Polizisten durften laut Beschwerdekammer «in dem auffälligen Verhalten der Beschuldigten einen einfachen Tatverdacht auf einen begangenen Einbruchsdiebstahl erkennen». Sie durften darauf schliessen, dass das Werkzeug zwischen den Versteckhandlungen zum Einsatz gekommen sei, heisst es im Entscheid. Demnach lag ein einfacher Tatverdacht vor, als die Polizisten auf dem Campingplatz erschienen.

Von einer sogenannten «Fishing Expedition», bei der aufs Geratewohl Beweisaufnahmen getätigt wurden, könne keine Rede sein. Für die Beschwerdekammer steht fest: Die Polizisten durften den Rumänen gestützt auf die Vorgaben der Strafprozessordnung vorläufig festnehmen und auf den Polizeiposten bringen. Die Frage, ob der Schuhabgleich der beiden Verdächtigen im Verfahren als Beweismittel zugelassen werden soll, überlässt die Beschwerdekammer dem Gericht, das über den Fall entscheiden wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen