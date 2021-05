Strafverfolgung Kontrollen der Polizei werden klar geregelt und Staatsanwälte müssen ins Praktikum: Das hat Simon Burger mit seiner Kritik ausgelöst Ein externer Gutachter stellt Mängel in der Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei fest. Nun reagiert der neue Innendirektor Dieter Egli mit mehreren Massnahmen. Staatsanwalt Simon Burger, der mit seiner Kritik an der Polizei die Untersuchung ausgelöst hat, steht derweil selber unter Beschuss. Fabian Hägler 08.05.2021, 05.00 Uhr

Vor rund einem Jahr hatte Simon Burger, Leiter der Regionalen Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, in einem Bericht an den damaligen Regierungsrats Urs Hofmann, harte Kritik am Vorgehen der Kantonspolizei geübt. Burger schrieb unter anderem, bei Einsätzen gegen mutmassliche Kriminaltouristen gebe es rechtswidrige Festnahmen, Verdächtige würden zu lange inhaftiert und nicht über ihre Rechte informiert.

Zudem kritisierte Burger, der mit der Belegschaft der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm im Clinch liegt, die Polizei gehe eigenmächtig vor und halte sich nicht an Vorgaben der Strafprozessordnung. In einem Fall soll ein Kantonspolizist einen Verdächtigen gegen die Anordnung der Staatsanwaltschaft mit dem Auto über die Grenze nach Deutschland verfolgt haben.

Das kantonale Innendepartement beauftragte darauf den früheren Strafrechtsprofessor Andreas Donatsch, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft zu analysieren. Einen ersten Teil seines Berichts lieferte Donatsch im Dezember ab, danach wurde ein Einsatzbefehl der Polizei zum Umgang mit Kriminaltouristen angepasst.

Sicherheitsdirektor: Polizei steht im Spannungsfeld

Am Freitag präsentierte Regierungsrat Dieter Egli, der neue Aargauer Justiz- und Polizeidirektor, den zweiten Teil des Berichts und die Massnahmen, welche der Regierungsrat ergriffen hat. Der Bericht von Donatsch sieht Handlungsbedarf auf beiden Seiten, insbesondere bei der Falldokumentation durch die Polizei und der präziseren Auftragserteilung durch die Staatsanwaltschaft.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft verfolgen das gleiche Ziel: Gewährleistung von Sicherheit und Durchsetzung des Strafrechts. «Beide Organisationen machen ihre Arbeit grundsätzlich gut, korrekt und gemäss den gesetzlichen Vorgaben», sagte Dieter Egli am Freitag.

Allerdings bewege sich die Polizei in einem Spannungsfeld: Einerseits müsse sie für Ruhe und Ordnung sorgen, Verbrechensprävention betreiben und in Gefahrensituationen unter Zeitdruck entscheiden. Andererseits agiere die Polizei bei der Strafverfolgung im Auftrag der Staatsanwaltschaft, wenn sie zum Beispiel den Auftrag für eine Hausdurchsuchung erhält oder Verdächtige befragen muss.

Andreas Donatsch konnte in seinem Gutachten nicht feststellen, ob die Polizei in allen untersuchten Fällen nach den Vorgaben der Strafprozessordnung handelte. Dies, weil in einigen Fällen die Dokumentation mangelhaft war, wie Egli sagte.

Polizeikommandant: Schon mehr als 500 Mitarbeiter geschult

Zudem wurden Verdächtige, die bei Kontrollen festgenommen worden waren, nicht immer korrekt oder rasch genug befragt, wie Polizeikommandant Michael Leupold sagte. Leupold hielt fest, die Polizei habe «schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dies zu korrigieren».

So wurden über 500 Mitarbeiter geschult, wie Kontrollen, Anhaltungen und vorläufige Festnahmen korrekt durchzuführen und zu dokumentieren sind. Leupold betonte, zur Anhaltung eines Autolenkers brauche es keinen Anfangsverdacht, seine Leute seien gemäss Polizei- oder Strassenverkehrsgesetz berechtigt, solche Kontrollen durchzuführen.

Wenn man mögliche Einbrecher aus dem Ausland aufgreife, sei es logisch und nötig, diese länger festzuhalten. Dies habe nichts mit der Nationalität, Hautfarbe oder anderen ethnischen Merkmalen zu tun. «Wenn man bei einer Person mit Wohnsitz in der Schweiz nicht alle nötigen Informationen erhält, kann man diese wieder kontaktieren und die Befragung nachholen. Bei Verdächtigen mit Wohnsitz im Ausland ist dies viel schwieriger oder meist gar nicht möglich», sagte er.

Leitender Oberstaatsanwalt: Strafverfahren oft nach Kontrollen

Der Leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht erklärte, häufig ergebe sich aus einer Kontrolle der Polizei ein Strafverfahren. Dabei sei es wichtig, dass die Arbeit der Polizei gesetzeskonform vor sich gehe, weil sonst Beweise und Aussagen nicht verwertbar seien.

Jährlich werden im Aargau rund 42'000 Strafverfahren geführt, nur in rund 5 Prozent dieser Fälle ist laut Umbricht ein Staatsanwalt von Anfang an dabei. Im Verlauf des Verfahrens erteilt die Staatsanwaltschaft der Polizei konkrete Ermittlungsaufträge, so kann sie zum Beispiel eine Hausdurchsuchung anordnen.

Rechtsprofessor Donatsch stellt in seinem Gutachten fest, dass solche Aufträge manchmal nicht präzis genug sind. Oberstaatsanwalt Umbricht räumte dies an der Medienkonferenz ein und versprach, hier Abhilfe zu schaffen. Umbricht nahm auch Stellung zu den umstrittenen Anhaltungen und vorläufigen Festnahmen.

Ob solche Massnahmen rechtlich zulässig und verhältnismässig sind, werde im Strafverfahren mehrfach geprüft, sagte er. So muss spätestens fünf Stunden nach einer Anhaltung ein Kadermitglied der Polizei entscheiden, ob die Person vorläufig festgenommen werden darf. Danach muss der Pikett-Staatsanwalt informiert werden, der dann wieder über die Weiterführung entscheidet. Umbricht sagte, bisher sei die Staatsanwaltschaft bei vorläufigen Festnahmen der Polizei teilweise zu spät beigezogen worden.

Massnahmen: Rechtmässigkeits-Abteilung und gegenseitige Praktika

Rechtsprofessor Andreas Donatsch, der in seiner Karriere auch Richter, Staatsanwalt und Polizeioffizier war, gibt in seinem Bericht konkrete Empfehlungen, wie die Zusammenarbeit von Kantonspolizei und Staatsanwalt im Aargau verbessert werden kann. Diese umfassen laut Regierungsrat Dieter Egli insgesamt 13 Punkte – das sind die wichtigsten neuen Massnahmen, die nun umgesetzt werden sollen.

Monitoring für korrekten Inhaftierungsprozess: Es gibt neue Vorgaben zu Verhaftungen, vor allem die Dokumentation durch die Polizei soll damit verbessert werden. Die Polizeikräfte wurden bereits geschult. Ein Monitoring soll sicherstellen, dass die Vorgaben insbesondere bei Einbrechern und sogenannten Kriminaltouristen strikt eingehalten und im ganzen Kanton die gleiche Praxis angewandt wird.

Es gibt neue Vorgaben zu Verhaftungen, vor allem die Dokumentation durch die Polizei soll damit verbessert werden. Die Polizeikräfte wurden bereits geschult. Ein Monitoring soll sicherstellen, dass die Vorgaben insbesondere bei Einbrechern und sogenannten Kriminaltouristen strikt eingehalten und im ganzen Kanton die gleiche Praxis angewandt wird. Polizei erhält Rechtmässigkeits-Abteilung: Per 1. Juni wird der Rechtsdienst bei der Kantonspolizei um den Bereich Compliance erweitert. Diese soll die verantwortlichen Chefs unterstützen, «die Rechtmässigkeit des polizeilichen Handelns» sicherzustellen.

Per 1. Juni wird der Rechtsdienst bei der Kantonspolizei um den Bereich Compliance erweitert. Diese soll die verantwortlichen Chefs unterstützen, «die Rechtmässigkeit des polizeilichen Handelns» sicherzustellen. Klarere Aufträge der Staatsanwaltschaft: Die Verfahrensleitung im Strafverfahren liegt bei der Staatsanwaltschaft. Sie kann Untersuchungshandlungen an die Polizei delegieren. Diese Ermittlungsaufträge der Staatsanwaltschaft an die Kantonspolizei sollen konkreter formuliert werden.

Die Verfahrensleitung im Strafverfahren liegt bei der Staatsanwaltschaft. Sie kann Untersuchungshandlungen an die Polizei delegieren. Diese Ermittlungsaufträge der Staatsanwaltschaft an die Kantonspolizei sollen konkreter formuliert werden. Praktikum oder Stage bei der anderen Organisation: Künftig sollen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu Beginn ihrer Tätigkeit bei der Polizei ein Praktikum absolvieren. Umgekehrt sollen auch Polizistinnen und Polizisten die Gelegenheit haben, mittels einer Stage Einblick in die Arbeit der Staatsanwaltschaft zu erhalten.

Künftig sollen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu Beginn ihrer Tätigkeit bei der Polizei ein Praktikum absolvieren. Umgekehrt sollen auch Polizistinnen und Polizisten die Gelegenheit haben, mittels einer Stage Einblick in die Arbeit der Staatsanwaltschaft zu erhalten. Austausch und gegenseitiges Verständnis fördern: Weiter wird der institutionalisierte Austausch zwischen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft gestärkt, eine offene Feedback- und Fehlerkultur soll etabliert werden. Dazu werden Gefässe geschaffen, in denen die Zusammenarbeit erörtert und allfällige Konflikte gelöst werden sollen.

Weiter wird der institutionalisierte Austausch zwischen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft gestärkt, eine offene Feedback- und Fehlerkultur soll etabliert werden. Dazu werden Gefässe geschaffen, in denen die Zusammenarbeit erörtert und allfällige Konflikte gelöst werden sollen. Gemeinsame Abläufe und Weisungen: Die Leitungen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft müssen zentrale Abläufe gemeinsam definieren und die Umsetzung überwachen. Es wird sichergestellt, dass Weisungen und Dienstbefehle, die für die Zusammenarbeit wichtig sind, gegenseitig einsehbar sind. Bei der Erarbeitung neuer oder der Überarbeitung bestehender Weisungen und Dienstbefehle soll die andere Organisation angehört werden.

Und was sagt Simon Burger, der mit seinem kritischen Bericht am Ursprung des Gutachtens stand, zu den getroffenen Massnahmen? Sind damit seine Forderung nach einem korrekten Vorgehen der Polizei erfüllt? «Ich kann mich dazu einstweilen nicht äussern», teilt Burger der AZ mit.



Konflikt zwischen Simon Burger und seinen Mitarbeitern weiter ungelöst

Ein möglicher Grund: Burger steht auch selber in der Kritik, gegen ihn läuft ein Disziplinarverfahren, weil er sich abfällig über die Kantonspolizei geäussert haben soll. Zudem haben sich die Angestellten der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm im letzten Jahr beim Regierungsrat über Burgers Führungsstil beschwert.

In einer Mitarbeiterumfrage wurde der Leitende Staatsanwalt miserabel bewertet, Anfang Jahr kehrte er nach Monaten im Homeoffice nur in Begleitung eines Oberstaatsanwalts und eines Führungscoaches ins Büro zurück. Die Mitarbeiter wollten dies verhindern, sie hatten sich einen Anwalt genommen. Mehrere Staatsanwälte, die in Zofingen arbeiteten, haben gekündigt oder wurden an andere Standorte versetzt.

Auf die Frage der AZ an der Pressekonferenz, wie sich die Situation in der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm derzeit präsentiere, sagte Regierungsrat Dieter Egli: «Organisationsentwicklung und Führungscoaching laufen weiterhin, auch das Disziplinarverfahren gegen Herrn Burger ist noch im Gang.» Auf Nachfrage ergänzte Egli, der Prozess verlaufe aus seiner Sicht durchaus positiv: «Es wird gute Arbeit geleistet in Zofingen, wir haben Gefässe und Strukturen definiert, damit die Zusammenarbeit möglich ist.»

Leidet die Qualität der Arbeit bei der Staatsanwaltschaft nach Abgängen?

Anders tönt es aus Justizkreisen, die mit den aktuellen Zuständen bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm vertraut sind. Demnach ist die Stimmung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach wie vor miserabel, ein Austausch mit Burger finde nicht statt. Eine verlässliche Quelle sagt, das Verhältnis zwischen dem Leitenden Staatsanwalt und den Angestellten lasse sich nicht als Zusammenarbeit, sondern nur als Co-Existenz beschreiben.

Weil viele Mitarbeiter kündigten oder versetzt wurden, sei viel Know-how verloren gegangen und darunter leide die Qualität der Arbeit, heisst es. Offenbar ist es inzwischen zu weiteren Kündigungen in Zofingen gekommen. Die neuen Leute seien total unerfahren und überfordert, ist zu hören. Die wenigen noch verbliebenen erfahrenen Staatsanwälte müssten dies durch viel Mehrarbeit ausbaden. Burger mache hingegen weiter wie bisher, während niemand «von oben» seine Verantwortung wahrnehme, lautet die Kritik.