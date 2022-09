Spektakuläre Verkehrsdelikte auf Aargauer Strassen

Strafbefehle Der Polizei davongefahren, um Drogentest zu entgehen: Die skurrilsten Verkehrsdelikte auf Aargauer Strassen Auf Aargauer Strassen kommt es immer wieder zu aufsehenerregenden Delikten. Wir haben aus den Strafbefehlen, die im August rechtskräftig wurden, einige Fälle zusammengefasst. Dominic Kobelt 26.09.2022, 05.00 Uhr

Bei Verkehrskontrollen greift die Kantonspolizei auch Fahrer auf, die gar nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises sind. (Symbolbild) Sandra Ardizzone

Im Strassenverkehr sind manche besonders rücksichtslos. Anders lässt es sich nicht erklären, dass ein 33-jähriger Mercedesfahrer im Juni einem Bewohner des Alterszentrums Bifang den Vortritt verwehrte. Der Mann, über 90 Jahre alt, überquerte auf seinen Rollator gestützt den Zebrastreifen beim Blumengeschäft Donat.

Das Auto kollidierte mit dem Rentner, der sich eine Rissquetschwunde am Kopf zuzog, wie es im Strafbefehl heisst, der kürzlich rechtskräftig wurde. Sein Beistand reichte stellvertretend Strafanzeige ein. Weil es nicht sein erstes Verkehrsdelikt war, werden frühere Bewährungsstrafen aufgehoben. Der Lenker muss eine unbedingte Geldstrafe über 3000 Franken bezahlen, dazu eine Busse über 1000 Franken und die Polizeikosten von rund 300 Franken.

Betrunken mit dem Lernfahrausweis verunfallt

Ebenfalls mit einem Mercedes war ein 20-Jähriger an einem frühen Samstagmorgen im März unterwegs. Er hatte den Führerausweis erst auf Probe, trotzdem hatte er Alkohol konsumiert und war übermüdet, als er kurz vor 5 Uhr in Aarau zwei Inselschutzpfosten umfuhr. Die Polizei informierte er nicht, und so kommt zum Sachschaden eine bedingte Geldstrafe über 3300 Franken hinzu. Bezahlen muss er die Busse von 1500 Franken, zusammen mit den Strafbefehlsgebühren und den Polizeikosten kommt ihn seine Fahrt auf 2610 Franken zu stehen.

Ebenfalls einen Selbstunfall verursachte ein 29-jähriger Informatiker aus Zürich. Er fuhr mit einem Seat in Neuenhof auf der Zürcherstrasse und nickte um etwa 8.30 Uhr ein, kurz vor dem Kreisel beim Restaurant Landhaus. Das Fahrzeug driftete nach rechts und kollidierte mit einem Stein, der sich in einem Blumenbeet am Strassenrand befand. Danach fuhr er kurz über das Trottoir, lenkte sein Fahrzeug zurück auf die Zürcherstrasse und danach auf einen Parkplatz.

Er verliess den Unfallort, ohne Polizei zu informieren, wurde aber kurz nach 10 Uhr in der Nähe des Bahnhofs angehalten. Die angeordnete Blutprobe ergab eine rückgerechnete Blutalkoholkonzentration von minimal 1,78 Promille.

Wegen des Selbstunfalls wurde nach dem Beschuldigten gefahndet. Dabei stellte sich heraus, dass dieser den Seat ohne Wissen und Einverständnis des Fahrzeughalters entwendet hatte. Nach dem Anhalten konnte der Beschuldigte keinen Führerausweis vorweisen, Abklärungen ergaben, dass der Führerausweis auf Probe bereits seit knapp einem Jahr annulliert war – er hätte gar kein Motorfahrzeug lenken dürfen.

Die Staatsanwaltschaft sprach für die Vergehen eine unbedingte Geldstrafe von 16'200 Franken aus, eine Busse von 400 Franken, zusammen mit Strafbefehlsgebühren, Polizeikosten und weiteren Auslagen muss der 29-Jährige fast 18'900 Franken bezahlen.

Vor dem Drogentest geflüchtet

Ähnlich viel muss ein 33-Jähriger hinblättern, der ebenfalls eine ganze Reihe an Verkehrsdelikten begangen hat. Am 28. Mai geriet er in Aarau Rohr in eine Verkehrskontrolle, nach einem positiven Drogentest gab er zu, zwei Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Polizei stellte zudem fest, dass ein Bremsklotz verschlissen war.

Knapp einen Monat später, am 22. Juni, geriet er wieder in eine Verkehrskontrolle, die Beamten stellten einen Marihuanageruch fest. Der Drogwipe-Test war erneut positiv, dieses Mal allerdings auf Kokain. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe im Kantonsspital Aarau an. Dies wurde dem Beschuldigten eröffnet, doch als die Polizeipatrouille aufbrechen wollte, «verliess er schnellen Schrittes den Polizeiposten und entfernte sich aus der polizeilichen Obhut», wie es im Strafbefehl heisst. Die sofort eingeleitete Suche blieb erfolglos.

Dem Mann wird zudem zur Last gelegt, dass er ein Einschreiben des Betreibungsamts ignorierte. Und er wurde in der Vergangenheit bereits wegen Tätlichkeiten, mehrfacher versuchter Nötigung und Beschimpfung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, weshalb die Geldstrafe diesmal besonders hoch ausfällt. Zur unbedingte Geldstrafe über 10'800 Franken kommt eine Busse über 700 Franken und Strafbefehlsgebühren, Polizeikosten und Auslagen über 2900 Franken.

Mit aufgeschlitzten Reifen gefahren

Dass sich auch Chauffeure nicht immer an die Strassenverkehrsgesetze halten, zeigt der Fall eines 54-jährigen Deutschen. Er fuhr mit Sattelschlepper samt Anhänger auf den Autobahn-Rastplatz A1 in Würenlos und kollidierte dort mit einer defekten Leitplanke. Obwohl er bei der anschliessenden Kontrolle feststellte, dass drei Pneus an der Seite aufgeschlitzt waren, setzte er seine Fahrt Richtung Zürich fort. Kurz vor 10 Uhr wurde er durch die Polizei angehalten. Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 2100 Franken, einer Busse von 500 Franken und Strafbefehlsgebühren über 800 Franken verurteilt.