Ukrainerin aus dem Aargau verurteilt - sie hetzte gegen Russen

Strafbefehl Sie beschimpfte Russen als «Nazis und Faschisten»: Ukrainerin aus dem Aargau verurteilt Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Ukrainerin wegen übler Nachrede und Rassendiskriminierung verurteilt. Sie kassierte eine bedingte Geldstrafe und muss eine Busse bezahlen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Die Ukrainerin hat in den sozialen Medien nicht nur gegen Putin gehetzt, sondern pauschal alle Russen als «Faschisten» oder «Drecksäcke» beschimpft. Laurent Gillieron / keystone

Eine 55-jährige Ukrainerin aus dem Aargau hat auf Facebook gegen Russinnen und Russen in der Schweiz gehetzt. In einem Video beschimpfte sie Russen als «Nazis und Faschisten» und wünschte ihnen den Tod. Ende März wurde sie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Inzwischen ist die Ukrainerin wegen übler Nachrede und mehrfacher Rassendiskriminierung zu einer bedingten Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 210 Franken und einer Busse von 2000 Franken verurteilt worden. Weiter muss sie die Strafbefehlsgebühr und Polizeikosten von insgesamt 1821.50 Franken berappen. Die Frau hat den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft akzeptiert.

Die AZ konnte den rechtskräftigen Strafbefehl einsehen. Demnach hat sich die Ukrainerin der mehrfachen Rassendiskriminierung schuldig gemacht, weil sie zwischen Ende Februar und Ende März auf Facebook – und einmal auch auf Instagram – in insgesamt 17 Posts gegen Russinnen und Russen gehetzt hatte. In einem Video sagte sie zum Beispiel: «Ehre der Ukraine, Tod den Russen, ihr kleinen Nazis und Faschisten, seid verflucht.»

«Ich hasse euch, ihr seid Nazis und Faschisten»

In einem anderen Beitrag schrieb sie: «Mitteilung für in der Schweiz wohnende Russen und Weissrussen: Ich hasse euch (...), eure Grosskinder und Kinder sind bis zur zehnten Generation verflucht, ihr seid Nazis und Faschisten.» Die Beiträge und Videos postete sie in öffentlichen Facebook-Gruppen mit Bezug zur Ukraine und zu Russland.

Durch diese Posts habe sie «wiederholt, gezielt und eindringlich» auf unzählige, ihr nicht bekannte Facebook- und Instagram-Nutzerinnen und Nutzer eingewirkt, schreibt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl. Sie wollte «diesen eine feindselige Haltung gegen Personen russischer Abstammung vermitteln und ein entsprechend feindseliges Klima gegen diese Personen schaffen und verstärken».

Video hat keine Konsequenzen für Ehemann

Auf mindestens einem der Videos, die inzwischen auf Facebook nicht mehr auffindbar sind, ist auch ihr Ehemann, Vorstandsmitglied einer FDP-Ortspartei zu sehen. Für ihn hatte der Auftritt im Video keine rechtlichen Konsequenzen. Im Gegensatz zu seiner Frau hat er im Video auch keine justiziablen Aussagen gemacht.

Der üblen Nachrede hat sich die Ukrainerin schuldig gemacht, weil sie die Frau, die sie angezeigt hat, in mehreren Facebook-Gruppen diffamiert hat. Die beiden Frauen kennen sich laut dem Strafbefehl über Facebook, «wobei sie infolge unterschiedlicher politischer Denkweisen kein freundschaftliches Verhältnis pflegen.»

Die verurteilte Ukrainerin betitelte die Strafklägerin als «sowjetische Tante», als «Quatscherin Nummer 1 in der Schweiz», der man auf keinen Fall vertrauen soll. Sie unterstellte der Frau weiter, es gehe ihr bei der Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge bloss um ihren finanziellen Vorteil. Unter ihren Post fügte sie das Profilbild der Strafklägerin an.

Auf Anfrage der AZ wollte sich die Ukrainerin am Donnerstag nicht zur Verurteilung äussern.

Anzeige gegen Russen-Verein ist noch hängig

Das Ehepaar seinerseits hat – ebenfalls im März – eine Strafanzeige gegen den russischen Verein Rodnik mit Sitz in Menziken eingereicht. Die Ukrainerin wirft dem Verein vor, dass Exponenten aus dessen Umfeld sie seit Jahren selbst als «Nazi» verunglimpften.

Dieser Fall ist noch nicht entschieden. Er sei bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hängig, sagt Adrian Schuler, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage.

