Strafbefehl:Pakistanerin wirft Mann vor, er habe sie vergewaltigt

Strafbefehl Pakistanerin wirft einem Mann vor, er habe sie vergewaltigt – bestraft wird aber die Frau Weil sich die Anschuldigung der 19-Jährigen als falsch erwies, wurde sie von der Staatsanwaltschaft zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Zudem muss die Frau eine Busse von 500 Franken und die Strafbefehlsgebühren von 1000 Franken bezahlen Fabian Hägler 29.12.2022, 16.06 Uhr

Eine junge Pakistanerin warf einem Mann erst vor, er habe sie vergewaltigt – später sagte sie, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Symbolbild: iStockphoto

Im Frühling dieses Jahres meldete sich eine 19-jährige Pakistanerin bei der Kantonspolizei in Zofingen und sagte aus, sie sei in der Nacht zuvor von einem 22-jährigen Landsmann vergewaltigt worden. Er habe sie an seinem Wohnort eingesperrt, danach sei es zu gegen ihren Willen zu Oral- und Geschlechtsverkehr gekommen.