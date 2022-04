Strafantrag «Russen sind Nazis und Faschisten»: Verein Rodnik aus Menziken zeigt Ukrainerin aus Seon wegen Rassendiskriminierung an Der russisch-schweizerische Verein Rodnik wirft der Ukrainerin Olena Huggenberger vor, zu Hass und Gewalt gegen Russen aufzurufen. Bei der Staatsanwaltschaft ist eine Anzeige gegen die Frau hängig, die mit dem Vizepräsidenten der FDP Seon verheiratet ist. Doch auch die Huggenbergers gehen juristisch gegen den Russenverein vor. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Olena Huggenberger, Ehefrau von Max Huggenberger, Vizepräsident der FDP-Ortspartei Seon, werden Aufrufe zu Gewalt gegen Russen im Aargau vorgeworfen. Bild: zvg

Seit mehr als zwei Monaten tobt ein blutiger Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Und er hat Auswirkungen bis in den Aargau. Schon im März schilderte die Präsidentin des im Aargau ansässigen Russisch-Schweizerischen Vereins Rodnik im« TalkTäglich» von TeleM1, dass unter anderem auch Kinder wegen ihrer russischen Muttersprache in Schulen im Aargau angefeindet würden.

Doch die Probleme zwischen Russen und Ukrainern im Aargau gehen offenbar darüber hinaus. Der Verein Rodnik hat am 29. März einen Strafantrag gegen die Ukrainerin Olena Huggenberger aus Seon eingereicht. Die Vorwürfe: «Aufruf zu Hass und Diskriminierung» sowie «öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit». Die Strafanzeige liegt der AZ vor und wurde auch auf der Facebook-Seite des Vereins gepostet.

Olena Huggenberger. Bild: Facebook

Olena Huggenberger soll unter verschiedenen Accounts und in diversen Facebook-Gruppen von Russen in der Schweiz nationalistische Äusserungen als Kommentare in Beiträgen getätigt haben.

In der Anzeige werden Beispiele von Kommentaren der Ukrainerin wie «Tod für die Russen» oder «Seid verdammt und eure Kinder sollten verdammt sein, sowie eure Enkel ...», aufgeführt, die sie in Facebook-Gruppen von Russen in der Schweiz geschrieben haben soll. «Es gibt Dutzende verletzende und aggressive Äusserungen von Frau Huggenberger gegen die hier in der Schweiz wohnhafte russische Bevölkerung», heisst es im Strafantrag des Vereins Rodnik.

Museum Burghalde distanziert sich

Weiter heisst es in der Strafanzeige, dass Olena Huggenberger in einem Video vom 3. März öffentlich zu Gewalt und Hass gegen Russen aufrufe. Das auf Facebook live verbreitete Video sei demnach vor dem Museum Burghalde in Lenzburg aufgenommen worden. Tatsächlich tritt Olena Huggenberger, gemeinsam mit ihrem Ehemann Max Huggenberger, dem Vizepräsidenten der FDP-Ortspartei von Seon, in einem solchen Video auf. Dieses wurde über den Account «Catering – SwissKozak» – dem Namen des Spezialitäten-Caterings von Olena und Max Huggenberger – live auf Facebook vor dem Museum Burghalde in Lenzburg ausgespielt. Das rund vier Minuten dauernde Video vom 3. März 2022 liegt der AZ vor.

Darin verkünden Max Huggenberger auf Schweizerdeutsch und Olena Huggenberger auf Russisch, dass das Museum Burghalde die Bezeichnung «Russisch» bei der Einladung zum Osterkonzert am 10. April rausgestrichen habe. Es gebe ein orthodox-slowenisches Osterkonzert. Das Museum Burghalde wiederum dementiert diese Aussage. Es habe, so heisst es in der Stellungnahme, die der Verein Rodnik auf Facebook veröffentlichte, keinen Auftrag an das SwissKozak-Catering vergeben und distanziere sich von den politischen Aussagen des Ehepaars Huggenberger. Am Ende des Videos sagt Olena Huggenberger: «Ehre der Ukraine, Tod den russischen Nazis und Faschisten».

Adrian Schuler, der Sprecher der Aargauer Staatsanwaltschaft, bestätigt auf Anfrage der AZ den Eingang und die laufende rechtliche Prüfung der Strafanzeige. Sie wurde am 29. März eingereicht und liegt demnach bereits seit einem Monat bei der Staatsanwaltschaft. Diese muss nun entscheiden, ob ein genügender Anfangsverdacht gegeben ist, um ein Verfahren wegen Verstössen gegen das Rassendiskriminierungsgesetz zu eröffnen.

Max Huggenberger, Vizepräsident der FDP-Ortspartei Seon. Bild: Screenshot Website FDP Seon

Ein Blick auf das Facebook-Profil von Olena Huggenberger zeigt, dass sie Russen und Weissrussen in einem Bildpost vom 5. März als «Faschisten und Nazis» bezeichnet. Auf Anfrage will sich die Ukrainerin nicht zu den Vorwürfen äussern und sagt, dass dies eine «Salamitaktik» des Vereins Rodnik sei. Sie und ihr Mann hätten am 16. März selbst Strafantrag gegen den Russen-Verein gestellt. Olena Huggenberger wirft dem Verein vor, dass Exponenten aus dessen Umfeld sie seit Jahren selbst als «Nazi» verunglimpfen würden.

Auf Anfrage heisst es bei der Staatsanwaltschaft, man könne den Eingang einer Strafanzeige des Ehepaars Huggenberger weder bestätigen noch dementieren, weil die zuständige Person derzeit abwesend sei. Auch der Seoner FDP-Politiker Max Huggenberger will sich zu weiteren Fragen der AZ derzeit nicht äussern.

