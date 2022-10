Stipendien: Aargauer Linke wollen über die Bücher

Stipendien Linke wollen über die Bücher, SVP-Grossrätin Maya Meier möchte am strengen Gesetz festhalten Der Aargau ist Schlusslicht bei der Auszahlung von Stipendien. SP-Grossrätin Simona Brizzi bereitet einen Vorstoss vor, der das ändern soll. Dieses Gesetz sei der Volkswille, betont Maya Meier von der SVP. Eva Berger Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Aargauer Studierende müssen Stipendien als Teilkredit beim Kanton beziehen. Gaetan Bally/Keystone

Im Grossen Rat ist derzeit ein Geschäft hängig, das eine Anpassung des Stipendiengesetzes verlangt: Die SP-Fraktion fordert, dass die Stipendienberechtigung auf Ausländerinnen und Ausländer mit Status F (vorläufig Aufgenommene) ausgeweitet wird.

Der Regierungsrat lehnt die Motion ab und begründet das damit, dass die Aargauer Stimmbevölkerung das revidierte Stipendiengesetz erst vor vier Jahren deutlich, mit 61,1 Prozent der Stimmen, angenommen hat. «Der Gesetzgeber bestätigte somit die bestehende Regelung», heisst es in der Antwort auf den Vorstoss.

Chancengerechtigkeit als Mythos

Simona Brizzi, Grossrätin SP. zvg

Für die SP-Fraktion kein Grund, jetzt nicht nachzudoppeln: Angesichts der neuen Zahlen des Bundesamts für Statistik zu den Kantonsbeiträgen und dem letzten Platz für den Aargau, müsse man handeln, sagt Grossrätin Simona Brizzi. «Es ist ein Mythos in der Schweizer Bildungspolitik, dass jenen, die die richtigen Leistungen bringen, jede Ausbildung offen steht. Unabhängig davon, aus welchem sozialen Umfeld sie stammen», findet sie.

Die Art der Ausbildung hänge zu einem grossen Teil vom Einkommen der Eltern ab. Und obwohl das Stipendienwesen mit dem Konkordat eigentlich harmonisiert wurde, sei es noch immer eine Frage des Wohnkantons, wie viele Stipendien man für die Ausbildung bekommt. «Das ist überhaupt nicht chancengerecht», so Brizzi, «dagegen muss der Kanton ein Zeichen setzen.»

Die SP wird also in der nächsten Grossratssitzung am 8. November ein Postulat einreichen mit der Forderung, die aktuelle Situation zu überprüfen und notwendige Anpassungen vorzunehmen.

SVP-Grossrätin nicht überrascht

Anders sieht es Maya Meier. Wie Simona Brizzi ist sie Mitglied der Bildungskommission. Mit ihrer Fraktion, der SVP, hatte sie das revidierte Stipendiengesetz, inklusive Splittingmodell, befürwortet. Die neuen Zahlen des Bundesamts für Statistik zum Stipendienwesen überraschen sie nicht. «Was wir und eine klare Mehrheit der Stimmbevölkerung wollten, wurde umgesetzt», sagt sie.

Maya Meier, Grossrätin SVP. zvg

Dass wegen des neuen Modells weniger Personen ein Studium in Angriff nehmen, bezweifelt die Grossrätin. «Es ist ja nicht so, dass der Kanton keine Unterstützung gewährt. Auch die zinslosen Darlehen sind eine grosse Hilfe.» Es sei zumutbar, diese innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss zurückzubezahlen.

Maya Meier sieht auch keinen Nachteil darin, neben dem Studium zur arbeiten: «Das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für die persönliche Entwicklung sinnvoll.» Ein gangbarer Weg wäre deshalb auch ein breiteres Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen, denn: «Man ist nie im Nachteil, wenn man arbeitet und Erfahrung sammelt», so Meier. Sie erinnert weiter an den Fachkräftemangel in allen Branchen, dem arbeitende Studierende immerhin etwas entgegenwirken können.

Stipendien gegen Fachpersonenmangel

Gerade wegen des Fachpersonenmangels müsse man die Studierenden besser unterstützen, sagt hingegen Simona Brizzi: «Stipendien sind keine Almosen, sondern eine Investition in die Zukunft junger Menschen.» Politik, Wirtschaft und Gesellschaft forderten mehr ausgebildete Fachpersonen. «Wir brauchen Fachkräfte, also müssen wir auch unterstützende und fördernde Bedingungen schaffen», sagt die Dozentin.

Auch Kantonsbeiträge für die Ausbildung können ein Standortkriterium sein, so Brizzi, der Aargau müsse auch darin attraktiv werden. «So ein schwaches Stipendienwesen können wir uns in der jetzigen Zeit schlicht nicht leisten», sagt sie.

