16-Jährige: Sie müssen Steuern bezahlen, dürfen aber nicht wählen

Stimmrechtsalter 16 Sie dürfen nicht wählen, müssen aber Steuern zahlen – Rechte und Pflichten der 16-Jährigen Ein Argument gegen Stimmrechtsalter 16 ist, dass Jüngere auch nicht die gleichen Pflichten haben wie Volljährige. In Vielem werden 16-Jährige aber auch nicht mehr wie Kinder behandelt. Und eine Schuldigkeit haben im Kanton sowieso Alle. Eva Berger 09.02.2022, 05.00 Uhr

Mit 16 darf man fast regulär arbeiten. Für Lernende gelten dabei spezielle Regeln - sie darf man etwa am Abend oder an Wochenenden länger beschäftigen. Tom Ulrich

Aargauer Jungparteien fordern Stimmrechtsalter 16 im Kanton, am Montag haben sie eine Initiative lanciert.

Die Zukunft, speziell Themen wie Klimaschutz und Altersvorsorge, betreffen die Jungen, also sollten sie mitbestimmen dürfen, sagen Initiantinnen und Initianten. Bevor eine Person Verantwortung für einen Kanton mittragen kann, soll sie «über ihr eigenes Leben die volle Kontrolle und Verantwortung tragen», meint hingegen die Junge SVP. Sie stellt sich gegen die Initiative und hat bereits ein Komitee gegründet.

Um Rechte und Pflichten ging es auch, als der Grosse Rat sich im März 2021 zum letzten Mal mit Stimmrechtsalter 16 befasste. Auch das Kantonsparlament war sich damals uneinig, ob das Stimmrecht mit der

Volljährigkeit verdient werden muss. «Zusätzliche Rechte erhalten, aber im Gegenzug keine Pflichten, das passt einfach nicht zusammen», sagte Erich Hunziker für die SVP-Fraktion.

Es herrsche ein Machtungleichgewicht zwischen älteren und den jungen Wählern, meinte Alain Burger (SP). Den Jungen stehe aber die Mitsprache zu.

Erwachsene bei ÖV und Sex, im Strafgesetz Jugendliche

Mit dem 16. Geburtstag kommen Jugendliche in ein zweijähriges Übergangsalter zwischen der Volljährigkeit (18) und Kind-Sein. So müssen sie beispielsweise im öffentlichen Verkehr den Erwachsenentarif bezahlen. Und auch nach dem Gesetz gelten sie in Vielem nicht mehr als Kinder: Die sexuelle Volljährigkeit ist mit 16 erreicht.

Auch die Religion dürfen sich 16-Jährige selbst aussuchen. In den meisten Kantonen – ausser im Tessin - dürfen sie erstmals Bier und Wein kaufen. Traktor- und Motorradfahren dürfen Jugendliche ab 14, ab 16 auch Autos mit bis zu 45 Stundenkilometern.

Haben 16-Jährige etwas verbockt, werden sie zwar nach dem Jugendstrafrecht belangt. Ab 15 Jahren sieht dieses für junge Straffällige aber erstmals auch Freiheitsentzug bis zu einem Jahr vor. Ab 16 kann dieser gar bis zu vier Jahre dauern.

Arbeiten für mehr als Taschengeld

In der Arbeitswelt erreichen Jugendliche mit 16 ebenfalls einen Meilenstein. Ab dann dürfen sie regulär arbeiten und dabei auch Überstunden leisten. Länger als bis 22 Uhr und an Sonntagen dürfen sie jedoch nur beschäftigt werden, wenn es für ihre Ausbildung nötig ist.

Mit der Arbeit kommt auch jene Pflicht, die alle Menschen im Aargau erfüllen müssen, ganz egal wie alt sie sind: Steuern bezahlen. Zwar erhalten Einwohnerinnen und Einwohner die Steuererklärung zum ersten Mal in jenem Jahr, in dem sie 18 werden. «Erlangen sie bereits vorher ein wesentliches Einkommen, muss dieses versteuert werden», sagt Andreas Tschannen, der stellvertretende Leiter des kantonalen Steueramts, auf Anfrage.

Gut verdienende Kinder bekommen eine Steuererklärung

Lehrlingslöhne sind tief und darum nicht betroffen. «Mit allen Abzügen ergibt sich daraus kaum ein steuerbares Einkommen», sagt Tschannen. Wer aber nach der Schulzeit direkt eine feste Stelle annimmt, wird veranlagt. Ebenso begabte Jugendliche, die durch Sport oder Kultur viel Geld verdienen. «Um diese Personen weiss man auf dem Steueramt meistens, sie erhalten darum auch eine Steuererklärung», so Tschannen. Und auch das Vermögen von Kindern und Jugendlichen muss versteuert werden, dies in der Erklärung der Eltern.

Für das Steuersubstrat des Kantons sind die Unter-18-Jährigen insgesamt kaum entscheidend. «Es müssen nur sehr wenige von ihnen Steuern bezahlen», sagt der Vize-Leiter des Aargauer Steueramts. Eine Pflicht sei es dennoch.