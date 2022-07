FDP-Grossrat will auf Tiktok Junge für die Politik motivieren

Stimmbeteiligung Plakate und TikTok: 30-jähriger FDP-Grossrat will wissen, warum Junge nicht abstimmen gehen Junge stimmen viel seltener ab als Ältere , das ist längst bekannt. FDP-Grossrat Yannick Berner, der selber gegen Stimmrechtsalter 16 ist, möchte dies ändern. Dazu lanciert er eine klassische Plakatkampagne – aber nicht nur. Andrea Marti 10.07.2022, 12.09 Uhr

Menschen unter dreissig stimmen viel seltener ab als ältere Menschen, das zeigen zahlreiche Studien zum Thema. Das Problem ist nicht neu, trotzdem will FDP-Grossrat Yannick Berner mit einer Kampagne darauf aufmerksam machen. Für zwei Wochen hängen an den Bahnhöfen Aarau, Baden und Lenzburg Plakate, die junge Wählerinnen und Wähler dazu auffordern, Berner die Gründe für ihr Nichtwählen mitzuteilen. «Verzell's mer» heisst die Website, auf die der QR-Code auf dem Plakat führt. Dort wartet ein Formular, wo die Besuchenden eintragen können, warum sie nicht wählen – und das werde tatsächlich auch genutzt, wie Yannick Berner erzählt.

Als Gründe gäben die Jungen vor allem an, dass sie sich von der Politik nicht angesprochen fühlten: «Was interessieren mich Krankenkassenprämien jetzt schon? Das merke ich doch eh erst, wenn ich 40 oder 50 Jahre alt bin», äussert sich ein junger Mann. Andere finden auch: «Das betrifft mich doch alles nicht», «Ich weiss eh zu wenig über die Vorlagen», «Interessiert mich halt nicht».

Berner: «Die Jungen erreicht man schon – einfach anders als die Alten»

Diese Einstellungen findet Yannick Berner schade: «Ich merke auch in meinem politischen Alltag, dass die Jungen fehlen. An vielen Anlässen bin ich der jüngste Teilnehmer – und das, obwohl ich ja auch schon 30 Jahre alt bin.» Dass Junge sich generell nicht für Politik interessieren würden, glaubt Berner trotzdem nicht: «Sie interessieren sich einfach eher für Themen, die sie auch betreffen – das merke ich beispielsweise an Podien immer wieder.» Themen wie die Ehe für alle oder der Klimawandel stiessen durchaus auf Interesse.

Um Junge in die Politik zu holen, brauche es aber viel Effort, sagt Berner: «Die Jungen erreicht man anders, sie reagieren auf eine andere Sprache und andere Kanäle als die Älteren.» Deshalb ist der 30-jährige Grossrat neu auch auf Tiktok. Dort erzählt er in kurzen Videosequenzen Anekdoten aus seinem Politikalltag und beantwortet Fragen seiner Follower.

Auf Tiktok stösst Berner allerdings eher auf Gleichgesinnte: «Ich stimme immer ab», kommentiert ein Follower, «Verantwortung übernehmen» ein anderer. Berner antwortet: «Es wäre so einfach.»

Berner fordert Bürgermotion – ist aber gegen Stimmrechtsalter 16

Neben seinem Content auf Tiktok hat Berner im Zuge seiner Kampagne im Grossen Rat eine Interpellation eingereicht. Darin will er vom Regierungsrat wissen, was dieser von der Einführung einer Bürgermotion halte, also eine Möglichkeit, dass auch Bürgerinnen und Bürger, die noch kein Stimmrecht haben, im Grossen Rat Vorschläge einbringen dürfen sollen.

Die Bürgermotion soll Junge in die Politik holen, weil diese dadurch ein Instrument erhalten, um direkt Vorschläge einreichen zu können – auch schon vor dem 18. Geburtstag. «Es gibt heute schon viele Formate, über die sich Junge einbringen können, beispielsweise Jugendsessionen», so Berner. «Diese würden aber noch viel mehr nützen, wenn die Jugendlichen nach der Session ihre Vorschläge auch direkt einreichen könnten.»

Trotz seines Engagements für mehr Mitbestimmung für Junge ist Berner aber gegen das Stimmrechtsalter 16, das ein überparteiliches Jungpolitiker-Komitee aus Juso, Grünen, Mitte und Teilen der Jungfreisinnigen im Aargau momentan mittels Volksinitiative einführen will. «Ich bin dagegen, dass Rechte und Pflichten im Staat altersmässig voneinander getrennt werden», findet Berner.