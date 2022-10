Besonders wenig Bundessteuern aus dem Aargau - warum?

Steuerwettbewerb Ertrag aus der direkten Bundessteuer: Aargau fällt im Vergleich der Kantone zurück – was läuft da falsch? Ein direkter vergleich der direkten Bundessteuer pro Kopf der Bevölkerung zeigt: Der Kanton Aargau ist weit hinten, sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen. Was ein Volkswirtschaftsprofessor dazu sagt. Mathias Küng Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Chris Iseli / AGR

Eine neue Ecoplan-Studie im Auftrag des Schweizerischen Städteverbands untersucht unter anderem, wie viel direkte Bundessteuer aus den Kantonen nach Bundesbern fliesst. Diese ist aktuell mit 25 Milliarden Franken noch vor der Mehrwertsteuer (23,5 Milliarden) die grösste Einnahmequelle des Bundes. Erhoben und in Bern abgeliefert wird sie von den Kantonen. Sie steigt stark progressiv mit der Höhe des steuerbaren Einkommens.

In der Studie fällt auf, dass aus dem Kanton Aargau pro Kopf der Bevölkerung – und auch bezogen auf Firmen – weit unterdurchschnittliche Erträge nach Bern fliessen. Bei den natürlichen Personen belegte im Jahr 2018 der Kanton Zug mit 3617 Franken pro Kopf den ersten Platz, gefolgt von Schwyz (3042). Am wenigsten pro Kopf kam aus dem Kanton Jura (527 Franken pro Kopf).

Bei der Entwicklung der direkten Bundessteuer seit 2010 an 23. Stelle

Der Aargau rangiert bei den Pro-Kopf-Erträgen von natürlichen und juristischen Personen zusammen vor den Kantonen Thurgau, Solothurn, Glarus, Uri, Jura und Wallis an siebtletzter Stelle. Anzufügen ist, dass diese Zahlungen aus dem Aargau seit 2010 weit unterdurchschnittlich zugenommen haben, nämlich nur um 4 Prozent. Noch tiefer ist dieser Wert bloss bei den Kantonen Glarus (2 Prozent), Wallis (0 Prozent) und Solothurn (minus 4 Prozent). Zum Vergleich: Gesamtschweizerisch hat die direkte Bundessteuer in diesem Zeitraum um 27 Prozent zugelegt, in Schaffhausen gar um 73, bei Nachbar Luzern um 70 Prozent.

Ökonom Binswanger: Direkter Zusammenhang mit grossen Städten

Ein zentraler Grund für die tieferen Einnahmen aus dem Aargau sei, dass dieser ein eher ländlicher Flächenkanton ist, sagt Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FNHW): «Besonders hohe Einnahmen der direkten Bundessteuer korrelieren direkt mit einwohnerstarken Städten, das zeigt die Studie deutlich.»

Dort seien grosse und ertragreiche Firmen besonders stark vertreten, vorab natürlich in den Kantonen Zürich, Basel und Genf. Binswanger sagt: «Wenn die jeweiligen Topmanager auch noch dort wohnen, hilft das dem Steuersubstrat zusätzlich.» Einzelne, besonders grosse Firmen könnten zudem einen grossen Einfluss auf den Steuerertrag haben.

Hilfestellung und tiefe bürokratische Hürden genauso wichtig

Als eher ländlicher Flächenkanton, in dem grosse Zentren fehlen, sei der Aargau jedoch nicht unattraktiv, findet Binswanger. Man dürfe zudem nicht nur die Steuern anschauen. Genauso wichtig seien bürokratische Hürden vor Ort, oder die Frage, ob eine ansiedlungsinteressierte Firma beim Kanton eine Anlaufstelle hat, die rasch und kompetent Auskunft gibt und helfen kann: «Das wird oft unterschätzt.»

In einem traditionellen Industriekanton wie dem Aargau (und dem Nachbarn Solothurn) seien aber Wachstumsbranchen bisher noch deutlich weniger vertreten als etwa im Pharmacluster Basel, auch wenn der ertragsstarke Life-Sciences-Bereich im unteren Fricktal erfreulich wächst. In Zürich sei die Bank-, Versicherungs- und Dienstleistungsbranche besonders stark. Den Kanton Zug könne man als ausgesprochenen Sonderfall in den Vergleich nicht einbeziehen, so Binswanger.

«Es gab keine grosse Abwanderungsbewegung nach Luzern»

Erstaunlich ist der Zuwachs an direkten Bundessteuern im Kanton Luzern seit 2010 um 70 Prozent (Aargau plus 4 Prozent). Wirkt sich da etwa die damals massiv kritisierte Steuersenkung für Firmen in Luzern positiv aus? Binswanger hat die Firmenwanderungsbewegungen am Beispiel von Solothurn untersucht. Er kam zum Schluss, «dass es keine grosse Abwanderungsbewegung von Firmen nach Luzern gab».

Um den Zuwachs an Steuersubstrat zu beurteilen, sei auch wichtig zu wissen, wie hoch die Einkommenssteuern für hohe Löhne sind, sagt der Volkswirtschaftsdozent der FHNW. «Berechnungen der effektiven Steuerbelastung von Unternehmen deuten darauf hin, dass sich diese im Aargau nur wenig von den Nachbarkantonen unterscheidet.»

«Der Steuerwettbewerb spielt stärker auf Gemeindeebene»

Natürlich spiele der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen eine Rolle, sagt Binswanger, «er spielt aber auf Gemeindeebene stärker. Die kommunalen Steuersätze unterscheiden sich oft viel mehr als jene der Kantone». Zudem werde der Steuerwettbewerb via Finanzausgleich teilweise – politisch gewollt – rückgängig gemacht. Tiefere Steuern allein seien aber kein Garant für Firmenzuwachs. Standortqualitätsmerkmale wie verkehrliche Erreichbarkeit, gut ausgebildete Fachkräfte, gute Wohnqualität etc. seien genauso wichtig.

Insgesamt funktioniere das System relativ gut, sagt Binswanger. Der Steuerwettbewerb sei ein wichtiges Element des Standortwettbewerbs zwischen Kantonen. Er sorge für eine gewisse Disziplin bei den Finanzen. Er warnt aber: «Wenn der Steuerwettbewerb ausartet, führt er dazu, dass man sich gegenseitig attraktive Steuerzahler abjagt. Am Schluss stehen dann die meisten Kantone als Verlierer da. Weder zu viel noch zu wenig Steuerwettbewerb ist gut.»

Was ist die direkte Bundessteuer? Die Direkte Bundessteuer ist eine Einkommenssteuer für natürliche Personen und eine Gewinnsteuer für juristische Personen. Veranlagung und Bezug dieser Bundessteuer werden von den Kantonen für den Bund und unter dessen Aufsicht durchgeführt. Im Durchschnitt bezahlte eine natürliche Person im Jahr 2018 in der Schweiz 1222 (im Aargau 903) Franken, eine juristische Person zahlte in der Schweiz in jenem Jahr im Durchschnitt 1460 (im Aargau 516) Franken. Die Einnahmen des Bundes daraus betrugen letztes Jahr 25,4 Milliarden Franken.

