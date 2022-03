Die spannendsten Fragen und Antworten zur Steuererklärung

Steuertelefon «Wie teilen meine Frau und ich untereinander die Steuern gerecht auf?» Experten beantworten Fragen der AZ-Leserschaft zur Steuererklärung Welche Gesundheitskosten kann ich deklarieren? Können wir die Semestergebühren unseres Sohnes abziehen? Was ist mit meinen Fahrspesen in die Lerngruppe? Diese und viele weitere Fragen stellten Leserinnen und Leser der AZ unseren Steuerexperten Lukas Kretz und Silas Rohner. Lesen Sie hier die Antworten. Mathias Küng Jetzt kommentieren 07.03.2022, 15.19 Uhr

Silas Rohner (links) und Lukas Kretz bei der Beantwortung von Leserfragen. Alex Spichale

Meine Frau und ich sind beide berufstätig. Sie arbeitet Teilzeit, ich 100 Prozent. Wie schaffen wir es, dass wir die Steuern gerecht untereinander aufteilen? Meine Frau hat immer das Gefühl, sie zahle zu viel. Wie können wir die Steuern gerecht untereinander aufteilen? Sollen wir je eine Steuererklärung ausfüllen und das davon ableiten?

Silas Rohner: Das würde ich nicht empfehlen. Denn je nach Einkommenshöhe ist die Progression ganz anders, als wenn Sie Ihre Einkommen in einer gemeinsamen Steuererklärung deklarieren, wie es der Staat vorsieht. Richten Sie sich doch nach der Einkommenshöhe. Wenn Ihre Frau zum Beispiel nach Abzug der Berufsnebenkosten netto auf 40’000 Franken kommt und Sie auf 60’000, also zusammen auf 100’000 Franken, wäre es doch eine pragmatische Lösung, wenn Sie 60 und Ihre Frau 40 Prozent der Steuern übernehmen.

Fragen zu Studienkosten

Unser Sohn hat ein Studium abgeschlossen, wohnt noch bei uns daheim und beginnt jetzt ein Zweitstudium. Kann ich für ihn immer noch einen Abzug machen, obwohl er schon 27 Jahre alt ist?

Rohner: Ja, sofern Sie für mehr als die Hälfte seiner Lebenshaltungskosten aufkommen, können Sie das. Allerdings können Sie nicht die tatsächlichen Kosten abziehen, sondern den Kinderabzug von 11’000 Franken, solange Ihr Sohn (am Stichtag 31. 12.) noch in Ausbildung ist.

Unser Sohn studiert, wohnt noch daheim und verdient sein Studium selbst. Wir zahlen aber seine Semestergebühren. Können wir diese steuerlich abziehen?

Lukas Kretz: Falls Sie mehrheitlich für seinen Lebensunterhalt aufkommen, können Sie den Kinderabzug von 11’000 Franken geltend machen. Wenn er aber mehrheitlich selbst für sich aufkommt, wie es bei Ihnen der Fall ist, können weder ein Kinderabzug noch die übernommenen Semestergebühren von Ihnen in Abzug gebracht werden.

Unsere Tochter studiert als Wochenaufenthalterin in der Stadt ihrer Universität. Ich zahle ihre Wohnung. Kann ich das abziehen?

Rohner: Ja, aber nur pauschal via Kinderabzug von 11’000 Franken.

Spielt es da eine Rolle, dass sie mit einem Nebenjob Geld verdient?

Rohner: Solange Sie hauptsächlich für die Kosten Ihrer Tochter aufkommen, können Sie den Kinderabzug geltend machen. Falls die Tochter aber via Nebenjob mehrheitlich für ihre Kosten selbst aufkommt, gilt dies nicht mehr.

Unser Sohn hat studiert, war dann länger im Militär. Jetzt ist er wieder Student. Kann ich die Kosten jetzt wieder abziehen oder nicht mehr?

Rohner: Entscheidend ist, ob Ihr Sohn am Stichtag 31.12.2021 Student war oder nicht. Wenn ja, können Sie wie vor seiner Militärzeit den Kinderabzug von 11’000 Franken geltend machen, sofern Sie hauptsächlich für seine Kosten aufkommen.

Der Steuerexperte Silas Rohner vom VermögensZentrum VZ, Aarau. Alex Spichale

Unser Sohn war letztes Jahr in Ausbildung und trat seine Stelle am 1. Dezember 2021 an. Stimmt es wirklich, dass wir nur wegen dieses letzten Monats 2021 keinen Abzug mehr machen können?

Kretz: Leider ja. Der Stichtag für den Kinderabzug ist der 31. Dezember 2021. Da hatte Ihr Sohn eine Stelle und kann seither selbst für sich aufkommen. Deshalb können Sie den Kinderabzug nicht mehr machen, auch wenn Sie noch elf Monate des letzten Jahres für ihn aufgekommen sind.

Ich habe im Aargau einen Weiterbildungskurs besucht. Danach gründeten mehrere Teilnehmende ausserkantonal eine Lerngruppe, ich war auch dabei. Kann ich die Fahrtkosten auch für den Weg zur Lerngruppe abziehen?

Kretz: Die Fahrkosten zum Weiterbildungskurs können Sie abziehen. Wenn Sie aber zusätzlich in einer Lerngruppe gelernt haben und sofern dies nicht Teil des Kurses war, ist dies Ihr privater Entscheid. Diese Wegekosten für die Lerngruppe werden nicht zum Abzug zugelassen.

Fragen zu Erbschaften

Eine 2021 verstorbene Person hat uns einen Anteil an einem Haus vermacht. Wir sind vier Vermächtnisteilhabende, haben den genauen Wert aber noch nicht, die Inventaraufnahme dauerte so lange. In welcher Steuererklärung und wo müssen wir das jetzt eintragen?

Rohner: Tragen Sie Ihren Anteil des Steuerwerts aus dem Vermächtnis in der Steuererklärung im Todesjahr 2021 ein, und zwar in der Rubrik «Unverteilte Erbschaften», und zusätzlich beim Vermögen. Deklarieren müssen Sie auch die seither aufgelaufenen Mieteinnahmen.

Meine Frau ist letztes Jahr verstorben. Jetzt muss ich eine unterjährige Steuererklärung ausfüllen. Kann ich da die Todesfallkosten abziehen?

Kretz: Nein, das können Sie nicht. Die Kosten können aber bei einer allfälligen Erbschaftssteuer berücksichtigt werden. Aber da bei Ihnen als Ehepartner und auch bei direkten Nachkommen keine Erbschaftssteuer anfällt, würde Ihnen das nichts nützen.

Muss ich ein gegebenes Darlehen überhaupt deklarieren?

Ich habe jemandem einst ein Darlehen von mehreren 1000 Franken gegeben. Muss ich es in der Steuererklärung überhaupt angeben?

Lukas Kretz: Ja, solange die Forderung noch besteht, ist diese im Wertschriftenverzeichnis als Darlehen aufzuführen. Sofern die Forderung uneinbringlich ist, wäre dies gegenüber dem Steueramt entsprechend nachzuweisen. Auch wenn die Forderung keinen Zins abwirft, ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Forderung zu deklarieren ist.

Ich habe einem Bekannten für eine Firmengründung ein hohes Darlehen gewährt. Wo trage ich was ein?

Rohner: Tragen Sie es im Wertschriftenverzeichnis ein, deklarieren Sie es als Darlehen. Ihr Bekannter seinerseits kann den Betrag bei sich als Schuld deklarieren.

Was, wenn er in Konkurs geht?

Rohner: Sie haben Ihrem Bekannten das Geld als Privatperson gegeben, dann bleibt die Schuld bestehen. Sollten Sie eines Tages sicher sein, dass Sie das Geld nicht zurückerhalten, können Sie das Darlehen als wertlos ausbuchen. Das müssen Sie dem Steueramt gegenüber dann aber belegen. Der Verlust ist steuerlich nicht abziehbar.

Welche Kosten des Pflegeheims kann man steuerlich abziehen?

Ich mache die Steuererklärung für jemanden im Pflegeheim. Eine andere Person, die für sie die Rechnungen managt, war lange krank, sodass viele Rechnungen erst mit grosser Verspätung in diesem Jahr bezahlt wurden. Was mache ich jetzt, damit ich nicht ein zu hohes Vermögen ausweise?

Silas Rohner: Tragen Sie die Rechnungen als Schuld im Jahr 2021 ein, dann sinkt das Vermögen entsprechend und es stimmt wieder.

Der Steuerexperte Lukas Kretz von BDO AG in Aarau. Alex Spichale

Welche Kosten im Pflegeheim kann ich eigentlich abziehen? Die Pflegekosten meines Vaters sind letztes Jahr deutlich gestiegen, er hat jetzt die Pflegestufe 7.

Silas Rohner: Ihr Vater kann die ihm verrechneten Heim- und Pflegekosten als behinderungsbedingte Kosten deklarieren. Da diese sehr hoch sind, haben danach viele Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims kein Einkommen mehr zu versteuern. Allerdings zieht das Steueramt von den Pensionskosten (Hotellerie) 40 Prozent für die eingesparten Lebenshaltungskosten ab. Die Überlegung dahinter ist, dass man zu Hause auch Wohn- und sonstige Lebenshaltungskosten zu tragen hat, die man dort auch nicht steuerlich abziehen kann.

Welche gesundheitsbedingten Abzüge sind in der Steuererklärung möglich?

Mein Mann ist stark gehbehindert. Ich fahre ihn mit dem Auto zweimal wöchentlich zur Therapie in eine andere Ortschaft. Busfahren ist für ihn unmöglich. Kann ich die Fahrkosten abziehen?

Kretz: Der Kanton hat ein Merkblatt Krankheitskosten auf der Homepage publiziert. Demnach können Fahrkosten, die in Zusammenhang mit einem Unfall oder Krankheit stehen (zum Beispiel Fahrten zu Arztbesuchen, Therapien), deklariert und abgezogen werden. Grundsätzlich sind es aber nur die Kosten des öffentlichen Verkehrs. Wenn jemand aber wie in Ihrem Fall den Bus nicht nehmen kann, dürfen Sie die Autokosten deklarieren, 70 Rappen pro Kilometer.

Muss ich eine Bestätigung eines Arztes mitschicken?

Kretz: Es ist sicherlich von Vorteil, wenn ein Arzt oder eine Ärztin dies noch schriftlich bestätigt. Dies vermeidet weitere Nachfragen vom Steueramt.

Wo kann ich die ständig höheren Kosten der Krankenkasse für meine Frau und mich abziehen?

Kretz: Die tatsächlichen Kosten können Sie nicht abziehen. Es gibt aber einen Pauschalabzug für Versicherungen und Sparzinsen. Der ist für ein verheiratetes Paar – mit oder ohne Kinder – 4000 Franken pro Jahr. Für eine alleinstehende Person sind es 2000 Franken jährlich.

Aber ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Abzug steigt? Ist das denn falsch?

Kretz: Doch, das stimmt. Der Grosse Rat hat beschlossen, dass der Abzug per 1. Januar 2022 für Verheiratete auf 6000 und für Einzelpersonen auf 3000 Franken steigt. Unter anderem darüber wird am 15. Mai im Kanton Aargau an der Urne abgestimmt. Sollte die Vorlage scheitern, bleibt es bei 4000 Franken. Da Sie jetzt aber die Steuererklärung für 2021 ausfüllen, sind es so oder so 4000 Franken, und nicht mehr.

Und wenn wir aber darüber hinaus krankheitsbedingt sehr hohe Gesundheitskosten hatten, kann man die nirgendwo abziehen?

Kretz: Doch, und zwar in der Rubrik Krankheitskosten. Dazu gehören zum Beispiel auch die Franchise und die bezahlten Selbstbehalte. Sie sollten von Ihrer Krankenkasse eine Auflistung all der Kosten bekommen haben, die Sie letztes Jahr selbst bezahlt haben. Auflisten können Sie auch die neue Brille, ein Hörgerät, sofern selbst bezahlt, und die Zahnarztkosten. Wichtig ist aber, dass es effektiv erst einen Abzug gibt, wenn Ihre Gesundheitskosten mehr als fünf Prozent des Nettoeinkommens ausmachen. Beträge darunter sind nicht abzugsfähig.

Wie merke ich, dass es für einen Abzug reicht?

Kretz: Wenn Sie die Steuererklärung mit Easy Tax ausfüllen, berechnet die Software die Mindesthöhe für den Abzug automatisch.

Und wenn ich es auf Papier mache, was heisst dann «fünf Prozent vom Nettoeinkommen»?

Rohner: Der Selbstbehalt berechnet sich wie folgt: Nettoeinkommen gemäss Ziffer 20 der Steuererklärung geteilt durch 100 mal 5. Krankheitskosten, die diesen Betrag übersteigen, können abgezogen werden.

Ich hatte Krankheits- und Unfallkosten. Kann ich den Kostenanteil, den die Krankenkasse bezahlt hat, eigentlich auch abziehen?

Rohner: Nein, Sie können nur die Kosten in Abzug bringen, die Sie selbst getragen haben.

Ich habe Aktien gekauft, deren Dividende aber zuvor schon ausbezahlt worden ist, ich habe also keine Dividende erhalten. Wo muss ich das Wertpapier jetzt auf der Steuererklärung eintragen, in der Rubrik A oder B?

Rohner: Wenn Sie letztes Jahr keine Dividende ausbezahlt bekommen haben, würde ich die Aktien trotzdem in der Rubrik A aufführen. Falls Sie in diesem Jahr eine Dividende bekommen, haben Sie das Wertpapier für das Folgejahr bereits in der richtigen Rubrik eingetragen. Solange die Aktie korrekt erfasst wird (Kaufdatum) dann wird auch die Dividende korrekt ausgewiesen (bzw. eben keine).

Ich habe eine Aktie einer Firma gekauft, die nirgendwo gehandelt wird. Was soll ich jetzt für einen Wert eintragen?

Rohner: Die Steuerverwaltung bewertet Gesellschaften, welche nicht an der Börse kotiert sind, und meldet den Vermögenssteuerwert pro Aktien an den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Sie können den Wert beim Verwaltungsrat erfragen. In der Praxis wird der Vermögenssteuerwert der Aktiengesellschaft im Veranlagungsverfahren auf diesen Wert korrigiert, falls Sie einen anderen Wert deklarierten.

Abgabefrist vom 31. März nicht verpassen! Wer die Frist bis 31. März für die Abgabe der Steuererklärung nicht einhalten kann, muss bis 31. März eine begründete Fristerstreckung bis 30. Juni (oder auch bis 31. Oktober) beantragen. Das ist kostenlos. Wenn Sie die Steuererklärung ohne Fristerstreckung bis Ende Juni nicht abgegeben haben, wird für die Mahnung neu eine Gebühr von 35 Franken fällig. Eine spätere zweite Mahnung würde dann bereits 50 Franken kosten. Die Fristerstreckung kann man auch übers Internet beantragen. Die Adresse lautet: www.ag.ch/efristerstreckung. Dafür benötigt man den persönlichen Code. Der ist auf dem Steuererklärungsbogen in der Mitte auf Seite 1 aufgedruckt.

