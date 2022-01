Steuerrevision: So viel sparen Aargauer mit neuen Steuerabzügen

Aargauer Steuerrevision Seit dem 1. Januar gilt die jüngste Steuersenkung: Wer konkret wie viel spart – und warum das Volk alles noch kippen könnte SVP, FDP, Die Mitte und GLP haben im Grossen Rat eine neue Steuerrevision gegen den Widerstand von SP, Grünen und EVP durchgesetzt. Sie bringt einen höheren Versicherungsabzug für natürliche Personen und tiefere Firmensteuern. Am 15. Mai kommt es aber noch zur Volksabstimmung. Mathias Küng Jetzt kommentieren 02.01.2022, 08.08 Uhr

Bald flattert die nächste Steuererklärung ins Haus.

Mit der Steuergesetzrevision 2022 werden zwei Entlastungen umgesetzt: eine für die natürlichen Personen und eine für die juristischen Personen. Bei den natürlichen Personen wird der Pauschalabzug für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen deutlich erhöht. Bisher betrug dieser 4000 Franken für verheiratete Paare und 2000 Franken für die übrigen steuerpflichtigen Personen.

Per 1. Januar 2022 gelten neu folgende Abzüge: 6000 Franken für Verheiratete und 3000 Franken für die übrigen steuerpflichtigen Personen. Damit verbessert sich der Kanton Aargau im Vergleich zu anderen Kantonen. Bei diesem Pauschalabzug war er für Familien mit zwei Kindern bisher an letzter Stelle aller Kantone. Kein Wunder, wurde der Abzug doch seit 2001 nie erhöht, obwohl die Krankenkassenprämien seither massiv gestiegen sind.

Mit dem höheren Abzug rückt der Aargau für Familien immerhin auf Rang 18 vor. Üppig ist auch der neue Abzug nicht. In den grosszügigsten Kantonen Freiburg, Graubünden und Tessin beträgt er über 10 000 Franken. Beim Abzug für Alleinstehende war der Aargau bisher auf dem viertletzten Platz. Mit der Erhöhung rückt er jetzt auf den neunten Platz vor.

So viel sparen Aargauerinnen und Aargauer mit den neuen Abzügen

Aus den Tabellen ist ersichtlich, dass die Steuerreduktion in Frankenbeträgen mit wachsendem Einkommen steigt. Hier zwei Lesebeispiele für die Tabellen: Alleinstehende mit einem steuerbaren Einkommen von 20000 Franken bezahlen heute Kantons- und Gemeindesteuern von 905 Franken. Die Erhöhung des Abzugs auf 3 000 Franken reduziert die Steuerbelastung um 99 Franken beziehungsweise um 10,9 Prozent. Bei Verheirateten beispielsweise mit einem steuerbaren Einkommen von 50000 Franken beträgt die Steuerreduktion laut regierungsrätlicher Botschaft 248 Franken, was einer Steuerreduktion um 8,5 Prozent entspricht.

Alleinstehende:

Kanton Aargau

Je höher das Einkommen, desto mehr Entlastung

Die drei Tabellen zeigen, dass die Steuerreduktion in Frankenbeträgen mit wachsendem Einkommen steigt. Prozentmässig ist die Entlastung dagegen umso tiefer, je höher das Einkommen ist. Hohe Einkommen erfahren also eine relativ kleine Steuerreduktion im Verhältnis zur Höhe des Steuerbetrags. Eine gewisse Berechtigung könne man der Erhöhung nicht absprechen, sagte SP-Grossrätin Carol Demarmels im Streitgespräch der AZ vor dem Entscheid des Grossen Rates zur Steuerrevision. Sie stört aber, dass «eine Alleinerziehende mit tiefem Lohn mit der Ersparnis mit den Kindern knapp in die Badi gehen und dort noch ein Glace essen kann, das Doppelverdiener-Ehepaar kann dank viel mehr Einsparung mit seinen Kindern in den Europapark mit Übernachtung».

Für den Mittelstand reduzieren sich laut regierungsrätlicher Botschaft die Kantons- und Gemeindesteuern in einer Bandbreite von 200 bis 400 Franken. In der Steuererklärung für das Jahr 2021, die in Kürze verschickt wird, gilt allerdings noch der bisherige, tiefere Abzug. Der höhere Abzug kommt für die Steuerperiode 2022 zur Anwendung, kann also in der Steuererklärung geltend gemacht werden, die 2023 eingereicht wird.

Die Firmensteuern sinken in drei Jahresschritten

Bei den juristischen Personen wird zudem mit der Gesetzesrevision die für ertragsstarke Unternehmen relevante obere Tarifstufe reduziert. Die Steuerbelastung wird zwischen 2022 und 2024 gestaffelt von 18,6 auf 15,1 Prozent reduziert. Ab 2024 hat der Aargau damit – wie die meisten Kantone – einen einheitlichen Steuertarif: Die Gewinne bis 250000 Franken werden schon heute mit 15,1 Prozent besteuert.

Mit der Steuergesetzrevision 2022 verbessere der Aargau seine Position im interkantonalen Vergleich ins Mittelfeld, argumentiert der Regierungsrat. Die Reduktion der Gewinnsteuern sei ein bedeutender Anreiz für Unternehmen, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Aargau zu erhöhen, Investitionen zu tätigen und gewinnstarke Tätigkeiten im Kanton zu halten, Dieser Sichtweise schlossen sich im Grossen rat SVP, FDP, Die Mitte und die GLP an. Die unterlegenen SP, Grünen und EVP befürchten hingegen, dass viele Gemeinden die mit der Revision verbundenen Steuerausfälle nicht verkraften können, und dass die dynamischen Effekte bei den Firmensteuern nicht wie von der Regierung erwartet eintreffen, und dieses Geld dann fehlen werde.

Volksabstimmung folgt am 15. Mai

Die Steuergesetzrevision trat wegen des Dringlichkeitsbeschlusses durch den Grossen Rat bereits per 1. Januar 2022 in Kraft. Allerdings findet am 15. Mai 2022 noch eine Volksabstimmung statt. Da entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob sie diese Revision wollen oder nicht. Sie gilt also nur vorbehältlich des anstehenden Volksentscheids.

Der Urnengang findet statt, weil SP, Grüne und EVP im Grossen Rat gegen das revidierte Gesetz das Behördenreferendum ergriffen haben. Für dessen Zustandekommen braucht es die Stimmen von 35 der 140 Grossrätinnen und Grossräte. 40 haben für das Referendum gestimmt.

Verbesserung bei den Kinderbetreuungskosten

Die Kinderdrittbetreuungskosten können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu einem Betrag von maximal 10 000 Franken von den Steuern abgezogen werden. Bisher galten 25 Prozent der Kinderbetreuungskosten als Lebenshaltungskosten und waren steuerlich nicht abzugsfähig. Eine Überprüfung ergab jedoch laut einer Mitteilung des Kantons Anpassungsbedarf. Neu gelten nur noch 10 Prozent der Kinderbetreuungskosten als nicht abzugsfähige, pauschale Lebenshaltungskosten.

