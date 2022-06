60 bis 120 Millionen: FDP, SVP und Mitte fordern Steuersenkung

Steuersenkung Bürgerliche wollen Mehreinnahmen aus höheren Gebäude-Schätzungen an die Bevölkerung zurückgeben Die Gebäude im Aargau sollen neu geschätzt, der Eigenmietwert angepasst werden. Das bringt allein für den Kanton Mehreinnahmen von 63 Millionen Franken. FDP, SVP und Die Mitte wollen dieses Geld der Bevölkerung zurückgeben. Doch im Weg zum Ziel sind sie uneinig. Mathias Küng 2 Kommentare 14.06.2022, 05.00 Uhr

Auf Hauseigentümer kommen bald Mehrkosten zu. Im Bild Gebäude auf dem Mutschellen. Gaetan Bally / Keystone

Der AZ liegt ein gemeinsamer Steuer-Vorstoss von FDP und SVP vor. Eingereicht wird er im Grossen Rat am Dienstag mit Blick auf die geplante Neuschätzung von Immobilien und eine Anpassung des Eigenmietwerts per 2024. Diese durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts ausgelösten Änderungen (sie sind noch nicht beschlossen, aber bei den Parteien akzeptiert) bringen dem Kanton 63, den Gemeinden rund 57, zusammen also 120 Millionen Franken Mehreinnahmen.

Für die Fraktionen von FDP und SVP ist aber auch klar: Dieses Geld soll integral an die Bürgerinnen und Bürger zurückgehen. Deshalb laden sie die Regierung mit einem Postulat ein, gleichzeitig mit der Vorlage zu Schätzungswesen und Eigenmietwert auch einen Bericht und Anträge zur Senkung der Steuersätze für natürliche Personen zu unterbreiten. Dies mit dem Ziel, so der FDP-Fraktionschef und Sprecher der Postulanten, Silvan Hilfiker, «dass die Mehreinnahmen durch die Anpassung der Eigenmiet- und Vermögenssteuerwerte kompensiert werden».

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker. Britta Gut

Ein Verwaltungsgerichtsurteil vom 16. September 2020 verpflichte den Aargau, die Eigenmietwertbesteuerung zu erhöhen, sagt Hilfiker. Auch die Vermögenssteuerwerte von Liegenschaften müssten in diesem Zusammenhang erhöht werden. So entspreche die steuerliche Liegenschaftsbewertung im Aargau wieder den gesetzlichen Vorgaben. Das führe zu einer höheren Steuerbelastung der natürlichen Personen und insbesondere des Mittelstands.

Letztlich belaste diese Erhöhung auch die Mieterinnen und Mieter, denn eine Überwälzung der höheren Kosten sei zu erwarten. Deshalb seien bei der nächsten Steuergesetzrevision «die Steuern für natürliche Personen mindestens im Umfang der zusätzlichen Steuereinnahmen zu senken, sodass die Zusatzeinnahmen kompensiert und an die Bevölkerung im Aargau zurückgeführt werden», heisst es im Vorstoss weiter.

Forderung: Die ganzen 120 Millionen an die Bevölkerung zurückgeben

«Der Kanton soll schauen, dass die ganzen 120 Millionen Franken an die Bevölkerung zurückgehen», fordert Hilfiker namens der FDP und der SVP. Und wie? Es gab schon Rufe von Eigentümern, das Geld solle an sie zurückgehen. Das sieht Hilfiker nicht so: Eine solche steuerliche Bevorzugung wäre wohl nicht gesetzeskonform und nicht korrekt, weil die Mehrkosten ja wohl an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden.

Zudem wäre sie auch nicht mehrheitsfähig: «Eine mögliche Lösung wäre aber eine Senkung der Einkommens- und Vermögenssteuer. Dies betrifft auch die Gemeinden, da diese durch die Festlegung des Steuertarifs im kantonalen Steuergesetz direkt betroffen sind. Die Einführung von neuen Abzügen für Eigentümerinnen und Eigentümer als Alternative sehe ich weniger», sagt Hilfiker.

Warum marschieren FDP/SVP und Die Mitte diesmal getrennt?

Das Erfolgsrezept der Bürgerlichen bei der Steuerrevision, die das Volk am 15. Mai an der Urne gutgeheissen hat, bestand darin, dass FDP, SVP und Mitte diese gemeinsam initiiert und vertreten hatten. Warum fehlt diesmal die Mitte? Diese verfolgt zwar in Bezug auf die 60 Millionen kantonalen Mehreinnahmen dasselbe Ziel, sagt Fraktionschef Alfons Paul Kaufmann.

Mitte-Fraktionschef Alfons P. Kaufmann. Zvg / «Aargauer Zeitung»

«Aber wir beschränken uns darauf, dass der Kanton dieses Geld innerhalb des Steuerwesens an die Bevölkerung zurückgeben soll. Wir erwarten von der Regierung anlässlich der Erarbeitung der Steuerstrategie entsprechend Lösungsvarianten, um die Mehreinnahmen zu kompensieren.» Bei den Gemeinden wollen wir uns nicht einmischen, sie sollen autonom entscheiden können, was mit ihren Mehreinnahmen geschieht», sagt er. Auch Die Mitte wird heute ein entsprechendes Postulat einreichen.

Man sei sehr zuversichtlich, dass der Prüfauftrag überwiesen wird, sagt Kaufmann. Bei diesem Ausgleich soll auch die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit den anderen Kantonen, vorab den Nachbarkantonen, berücksichtigt werden.

Grünliberale kommen diesmal nicht mit ins Boot

Philippe Kühni, GLP-Präsident. Alex Spichale

Bei der Steuerabstimmung vom 15. Mai traten die Grünliberalen wie SVP, FDP und Die Mitte für jene Vorlage ein. Doch diesmal tritt die GLP auf die Bremse. GLP-Präsident Philippe Kühni sagt, man habe eben erst eine Steuersenkung beschlossen. Es gebe keine Not, die Steuern grad noch einmal zu senken, zumal die Hauseigentümer wegen eines gesetzwidrigen Zustands jahrelang viel Geld gespart hätten.

Jetzt solle man erst schauen, wie sich die Reform vom 15. Mai auswirkt, zumal man sich neuen grossen Unsicherheiten gegenüber sehe. Kühni: «Vielleicht sind wir bald froh um diese Mehreinnahmen. Wir Grünliberalen wollen einen Teil davon ohnehin für Zukunftsprojekte einsetzen.»

2 Kommentare Hans Leuchli vor einem Tag 3 Empfehlungen Nächstes Jahr sind Wahlen deshalb wird diese olle Kamelle immer vor den Wahlen von den sog. Bürgerlichen wieder hervorgeholt. Nach den Wahlen ist dann wieder Ruhe im Karton. Schon der Vorschlag diese Steuern zu erhöhen und das Geld der Bevölkerung zurückzugeben zeugt von einer ungeheuerlichen Arroganz dem Wähler gegenüber. Da bleiben doch 80 % der Gelder in der Verwaltung hängen und die restlichen 20 % erhalten ausgewählte Gruppen. Wieviel einfacher und ehrlicher wäre es auf diese unfaire Steuer welche Pensionierte in die Armutsfalle treibt, ganz zu verzichten. Das Geld bleibt bei den Leuten und ist nicht der Willkür von Politikern ausgesetzt. 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen