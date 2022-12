Grosser Rat legt Eigenmietwert beim Minimum von 60 Prozent fest

Steuergesetz Heftig umstritten: Grosser Rat legt Eigenmietwert auf 60 Prozent fest – die Regierung wollte 62 Prozent Die Bürgerlichen würden ihn am liebsten abschaffen, die Linken möchten ihn gern erhöhen: Der Eigenmietwert spaltet den Grossen Rat. Das Kantonsparlament legte ihn in erster Lesung beim Minimum fest – sodass es nach Bundesgesetz gerade noch zulässig ist. Eva Berger 07.12.2022, 05.00 Uhr

Wohnhäuser in Mellingen: Wie hoch der Eigenmietwert im Aargau liegen soll, ist politisch heftig umstritten. Severin Bigler

Der Kanton Aargau muss seine Eigenmietwertbesteuerung anpassen. Ein Verwaltungsgerichtsurteil von 2020 verpflichtet ihn dazu. Die heutige Praxis stehe im Widerspruch zum Steuerharmonisierungsgesetz und sei somit rechtswidrig, heisst es in der Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat. Dieser hatte in seiner Sitzung am Dienstag darüber zu befinden.