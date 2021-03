Steuer-Hotline Corona, Arbeitskosten, Eigenmietwert - was heisst das für meine Steuern? Experten beantworten über 30 Leserfragen Diese spannendsten Fragen und Antworten kamen von unseren Leserinnen und Lesern zur Steuererklärung. Zum Beispiel: Kann ich trotz Homeoffice meine Fahrspesen abziehen? Was ist bei hohen Gesundheitskosten steuerlich möglich? Was, wenn meine Gemeinde nicht akzeptiert, dass mein Segelflugzeug an Wert verliert? Mathias Küng 01.03.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Steuerspezialisten Lukas Kretz (BDO AG, Aarau) und Silas Rohner (VZ VermögensZentrum, Aarau) waren zwei Stunden in der AZ-Redaktion, um telefonische Anfragen unserer Leserinnen und Leser zu Fragen rund um die Steuererklärung zu beantworten. Verständlicherweise kamen auch gleich mehrere Fragen zu Corona. Das Telefon läutete ununterbrochen. Es war unmöglich, zwischendurch Personen zurückzurufen, die vergeblich versucht hatten, durchzukommen. Bei all jenen, die via Anrufbeantworter um einen Rückruf baten, bitten wir um Verständnis dafür, dass das nicht möglich war.

Ich habe letztes Jahr wegen Corona meinen Job verloren, und bezog mehrere Monate Arbeitslosengeld. Wo muss ich das eintragen?

Silas Rohner: Gehen Sie in die Rubrik Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen (Ziffer 3 der Steuererklärung) und deklarieren Sie dort diese Einnahmen.

Mein Sohn arbeitet im Gastgewerbe, war wegen dem Lockdown monatelang daheim, bekam aber seinen Lohn zu 100 Prozent. Kann er seine Berufsnebenkosten (Arbeitsweg, auswärtige Verpflegung et.) abziehen?

Lukas Kretz: Das Merkblatt des Finanzdepartements besagt, dass jemand, der wegen Corona im Homeoffice arbeiten musste, sonst aber zur Arbeit fährt, die Berufsnebenkosten abziehen kann, wie wenn er oder sie täglich zur Arbeit gefahren wäre.

Wenn jemand jedoch wegen des Lockdowns längere Zeit gar nicht arbeiten konnte, aber seinen Lohn bekam, kann er oder sie die Berufsnebenkosten für diese Zeit nicht abziehen, weil in dieser Zeit effektiv keine Berufsnebenkosten angefallen sind. Kurzarbeit ist nicht gleich Homeoffice. Selbstverständlich ist aber bei Kurzarbeit jeder Fall einzeln zu beurteilen. D.h. es ist zu prüfen, wie der tatsächliche Arbeitseinsatz war während der Kurzarbeitsentschädigung.

Ich arbeitete letztes Jahr wegen Corona teilweise im Homeoffice. Kann ich dafür weniger Berufsnebenkosten abziehen, und wenigstens fürs Homeoffice einen Abzug machen?

Lukas Kretz: Unselbständig Erwerbende können laut einem Beschluss der Regierung in der Steuererklärung 2020 und 2021 ihre Berufskosten (also die Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte, die Mehrkosten der Verpflegung und den Pauschalabzug für übrige Berufskosten) so geltend machen, wie sie ohne Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie angefallen wären. Insbesondere werden diese Berufskosten nicht um die Covid-19-bedingten Homeoffice-Tage gekürzt, wie es in einer Mitteilung des Finanzdepartements heisst. Das schliesst im Gegenzug aber einen Abzug für Homeoffice-Kosten aus. Diese Regelung betrifft diejenigen Homeoffice-Tätigkeiten, die Covid-19-bedingt sind. Will heissen: Wer schon vor Covid-19 ohnehin zuhause gearbeitet hat, kann jetzt nicht wegen Covid-19 Wegkosten abziehen, die er auch davor nicht hatte.

Fragen rund ums Wohnen

In unserem älteren Haus vermieten wir eine Wohnung. Der Mieter zahlt einen günstigen Pauschalmietbetrag. Weil wir keine separaten Strom- oder Wärmezähler haben, verrechnen wir die Nebenkosten nicht separat. Diese Kosten schmälern aber den Mietertrag. Wie kann ich die in der Steuererklärung abziehen?

Lukas Kretz: Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Erhebt und verrechnet der Vermieter die Nebenkosten aufgrund einer detaillierten, jährlichen Abrechnung, so sind lediglich die Netto-Mietzinseinnahmen als Einkommen zu deklarieren. Erfolgt die Vermietung inklusive sämtlicher Nebenkosten, so sind die gesamten Einnahmen (Bruttomiete) als Einkommen zu deklarieren. Von diesem Einnahmen können dann aber wiederum die auf die vermietete Wohnung entfallenen Nebenkosten in Abzug gebracht werden. Es empfiehlt sich, die Kosten aufgrund eines nachvollziehbaren Schlüssels auf die Wohneinheiten zu verlegen.

Wir haben eine Alarmanlage im Haus. Dafür habe ich Unterhalts- und Servicekosten. Wo kann ich die abziehen?

Lukas Kretz: Der Ersatz und die Reparaturen einer bestehenden Alarmanlage können Sie beim Liegenschaftsunterhalt abziehen., das gilt auch für die Servicekosten für die Alarmanlage. Nicht abziehen können Sie hingegen Kosten wie bspw. Monatstaxen für die Betriebskosten sowie Gebühren für die Alarmzentrale.

Wir haben unser Haus an unseren Sohn verkauft. Wir hatten aber nachher noch hohe Sanierungskosten für das Haus. Wo kann ich die abziehen?

Silas Rohner: Wenn die Sanierung gemacht wurde, als bereits Ihr Sohn Eigentümer des Hauses war, können Sie diese Kosten bei sich nicht mehr abziehen. Ihr Sohn kann dies hingegen tun. Ich empfehle Ihnen, zusammen zu sitzen und untereinander eine einvernehmliche Regelung zu treffen, so dass zum Beispiel Ihr Sohn Ihnen das Geld zurückerstattet, um das er dank der von Ihnen bezahlten Sanierung steuerlich günstiger gefahren ist.

Wir haben Renovationsarbeiten ausführen lassen. Letztes Jahr habe ich eine höhere à Konto-Zahlung gemacht. Und in diesem Jahr eine Schlussrechnung. Für die à-Konto-Zahlung habe ich aber keine Rechnung. Kann ich die ganzen Kosten im Jahr 2021 in Abzug bringen?

Silas Rohner: Sie haben gewiss einen Zahlungsbeleg vom letzten Jahr, aus dem hervorgeht, dass es eine à-Kontozahlung war. Und haben Sie eine Auftragsbestätigung mit einer Aufforderung für die à-Kontozahlung? Diese müssen Sie zusammen mit dem Beleg in der Steuererklärung 2020 deklarieren, da Sie diesen Betrag bereits im 2020 bezahlt haben. Die Restzahlung im 2021 kann dann in der nächsten Steuererklärung geltend gemacht werden. Das hat sogar den Vorteil für Sie, dass Sie die Abzüge auf zwei Jahre verteilen können, was steuerlich für Sie unter Umständen vorteilhafter ist. Akontozahlungen sollten dem Arbeitsfortschritt entsprechen, damit sie von der Steuerverwaltung akzeptiert werden. Akontozahlungen für Material und Montage, welche erst im Folgejahr erfolgen, können auch erst im entsprechenden Jahr in Abzug gebracht werden.

Kann ich die Hausratsversicherung für unser Haus bei den Steuern deklarieren?

Silas Rohner: Abzugsfähig sind die Sachversicherungen für das Haus, wie Brand-, Wasserschaden-, Glas-, Haushaftpflicht und die Erdbebenversicherung. Nicht abzugsfähig sind indessen die Hausrat- und die private Haftpflichtversicherung. Diese gelten als Lebenshaltungskosten. In Abzug bringen können Sie auch Serviceverträge zum Beispiel für ihre Waschmaschine und/oder Ihre Heizung.

Wir haben unsere Küche für einen hohen Betrag umbauen und gegenüber vorher eine Kochinsel einbauen lassen. Alle Geräte musste ich ersetzen lassen. Kann ich die Kosten 100 Prozent in Abzug bringen? Oder wo kann ich nachschauen, was gilt?

Silas Rohner: Da Sie mir am Telefon natürlich keine Bilder zeigen können, wie die Küche vorher war und wie sie jetzt ist, kann ich generell folgendes sagen: Es gibt eine Tabelle im Merkblatt Liegenschaftsunterhalt des Kant. Steueramtes Aargau, aus der Sie ersehen können, in welchem Umfang in der Regel die Unterhaltskosten akzeptiert werden.

Es wird in der Regel unterschieden zwischen dem Ersatz der bereits vorhandenen Geräte, welche zu 100 % abzugsfähig sind und der neuen Küchenkombination. Wenn in der neuen Küche gegenüber der vorherigen ein klarer Mehrwert steckt (separate Kochinsel), wird regelmässig nur ein Teil der Umbaukosten als Unterhalt akzeptiert (bspw. 2/3).

Ich habe Stockwerkeigentum. Ich zahle jedes Jahr in einen Erneuerungsfonds ein. Kann ich diese Zahlungen abziehen?

Silas Rohner:Ja, Einlagen in den Reparatur- oder Erneuerungsfonds von Stockwerkeigentumsgemeinschaften sind abzugsfähig, sofern diese Mittel nur zur Bestreitung von Unterhaltskosten für die Gemeinschaftsanlagen verwendet werden können. Es empfiehlt sich, sich von der Verwaltung eine detaillierte Abrechnung erstellen zu lassen, aus der man genau ersehen kann, welche Kosten etwa für den Unterhalt der Heizung, für den Hauswart usw. angefallen sind. Die reinen Verbrauchskosten (wie bspw. Energiekosten) können Sie aber nicht abziehen. Das gehört zu ihren Lebenshaltungskosten.

Fragen zum Eigenmietwert

Ich lebe allein in meinem Haus, und brauche deswegen längst nicht mehr alle Zimmer. Muss ich trotzdem den ganzen Eigenmietwert versteuern?

Lukas Kretz: Ihre Frage zielt auf einen Unternutzungsabzug. Im Gegensatz zu anderen Kantonen (wie bspw. Kanton Zürich) kennt der Kanton Aargau für die Kantons- und Gemeindesteuern keinen solchen Abzug. Hingegen kann bei der direkten Bundessteuer ein Unternutzungsabzug geltend gemacht werden. Dazu müssen Sie aber nachweisen, dass tatsächlich ein Zimmer unbenutzt ist. Das Zimmer darf weder als Abstellraum noch als Gästezimmer, etc. verwendet werden.

Wir haben letztes Jahr unser Haus verkauft, und sind in ein anderes Dorf gezügelt, da haben wir Stockwerkeigentum gekauft. Wie geht das jetzt mit dem Eigenmietwert? Der ist ja jetzt tiefer als vorher.

Lukas Kretz: Der Eigenmietwert der veräusserten und der neuen Wohnung ist in der jetzigen Steuererklärung pro rata zu deklarieren. Diese Eingabe kann im Easy Tax vorgenommen werden.

Welche Berufsnebenkosten kann man abziehen?

Ich bin das erste Jahr berufstätig und arbeite Schicht, welche Abzüge kann ich für die Verpflegung abziehen?

Lukas Kretz: Bei Schichtarbeit kann analog der Verpflegungsabzug (CHF 15/Mahlzeit) geltend gemacht werden. Der Schichtarbeit ist die gestaffelte (unregelmässige) Arbeitszeit gleichgestellt, sofern beide Hauptmahlzeiten nicht zur üblichen Zeit zu Hause eingenommen werden können.

Dieser Abzug kann nicht zusätzlich zum Abzug für auswärtige Verpflegung beansprucht werden. Für jeden ausgewiesenen Schichttag wird der volle Schichtabzug gewährt, auch wenn während der Schichtarbeit Kantinenverpflegung möglich wäre. Die Anzahl der geleisteten Schichttage ist von der Arbeitgeberfirma zu bestätigen.

Ich habe ein Segelflugzeug, Kollegen von mir ebenfalls. Sie können jedes Jahr einen tieferen Wert in der Steuererklärung einsetzen, wie bei einem Auto ja auch. Meine Wohngemeinde akzeptiert das aber nicht. Was soll ich tun?

Lukas Kretz: Das steuerbare Vermögen ist zum Verkehrswert am Stichtag (31.12.) zu deklarieren. Sofern sich der tatsächliche Wert des Flugzeuges gegenüber dem ursprünglichen Anschaffungswert reduziert hat, ist diese Werteinbusse auch steuerlich beim Vermögen zu berücksichtigen. Der Nachweis ist durch Sie zu erbringen (allenfalls mittels einer Verkehrswertschätzung).

Wenn jemand Schwarzgeld offenlegen will, wie geht das?

Ich habe ein Konto in der Schweiz mit mehreren Tausend Franken drauf, das ich bisher nicht deklariert habe. Ich will reinen Tisch machen. Wie muss ich vorgehen?

Silas Rohner: Melden Sie dieses Vermögen zur Nachbesteuerung von bisher nicht deklariertem Vermögen an. Dazu müssen Sie einen Bankbeleg über die letzten zehn Jahre zurück beilegen. Die Bank wird Ihnen diesen sicher geben. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie gemäss der geltenden sogenannten kleinen Steueramnestie einmal im Leben für Vermögenswerte in der Schweiz so eine Selbstanzeige machen können, ohne dass Strafsteuern anfallen. Sie müssen aber natürlich Nachsteuern und Verzugszinsen darauf bezahlen.

Fragen zu Erbschaft und Erbvorbezug

Unsere Tochter hat von uns einen Erbvorbezug bekommen, sie hat mit dem Geld Land gekauft. Wo muss ich das jetzt eintragen?

Lukas Kretz: Die Schenkung an ihre Tochter ist auf der Seite 1 der Steuererklärung zu deklarieren. Der Kt. Aargau kennt keine Erbschafts- und Schenkungssteuern an die direkten Nachkommen.

Ich habe eine Erbschaft gemacht und musste hohe Erbschaftssteuern zahlen. Kann ich die bei den nächsten Steuern abziehen?

Lukas Kretz: Nein, die von ihnen bezahlten Steuern können nicht beim Einkommen in Abzug gebracht werden.

Fragen zu Ausbildungskostenabzügen

Wir haben drei Kinder im Alter ab 20 und unter 25 Jahren in Ausbildung, einer hat auswärts an seiner Uni ein Zimmer. Da fallen hohe Kosten an für Unterkunft, Hin- und Herreisen am Wochenende, Verpflegung usw. Wo kann ich diese Kosten abziehen?

Silas Rohner: Sie können in diesem Fall den Kinderabzug von pauschal 11 100 Franken pro Kind geltend machen. Mehr können Sie steuertechnisch nicht machen. Ihre Kinder können die Kosten als Ausbildungskosten in Abzug bringen. (bis zum maximalen Abzug von 12 000 Franken). Meist bringt das den Kindern aber nicht so viel, weil sie als Auszubildende naturgemäss ein kleines oder kein eigenes Einkommen haben.

Was hat es mit Vermögensverwaltungskosten auf sich?

Ich habe ein grösseres Vermögen, und will - wie es im Nachbarkanton Zürich Standard ist und akzeptiert wird- jährlich 3 Promille Vermögensverwaltungskosten abziehen. Das Steueramt akzeptiert das aber nicht, sondern lediglich die – tieferen - Kosten, die ich belegen kann. Was kann ich tun?

Lukas Kretz: Im Kanton Zürich gibt es diese Regelung tatsächlich. Der Kanton Zürich lässt bei durch Dritte verwaltetem Vermögen eine Pauschale von 3 Promille (max. CHF 6'000) zu. Der Kanton Aargau kennt aber keine eigentliche Pauschalierung der Vermögensverwaltungskosten. Lediglich bei einer kombinierten Vermögensverwaltungsgebühr kann der abzugsberechtigte Anteil i.d.R. mit 3 Promille geschätzt werden.

Ich habe hohe Vermögensverwaltungskosten. Kann ich die abziehen?

Silas Rohner: Es gilt genau zu unterscheiden, ob es Administrationskosten sind, oder ob die Kosten oder ein Teil davon der Vermögensvermehrung dienten. Am einfachsten ist es, den Steuerausweis zu konsultieren, den Sie von Ihrer Bank bekommen haben sollten. Dort sind – in der Regel auf der Zusammenfassung - die steuerlich abzugsberechtigten Gebühren separat aufgeführt.

Was geht steuerlich nach einem Todesfall?

Letztes Jahr im März ist meine Frau verstorben. Danach musste ich eine unterjährige Steuererklärung ausfüllen. Muss ich jetzt wieder eine für das ganze Jahr 2020 machen?



Lukas Kretz: Nein, Sie müssen eine unterjährige Steuererklärung ab dem Zeitpunkt des Todes Ihrer Frau bis Ende Jahr ausfüllen. In dieser Steuererklärung sind lediglich die Einkünfte während dieser Bemessungsperiode aufzuführen.

Meine Frau ist 2020 verstorben. Kann ich die Beerdigungskosten abziehen?

Lukas Kretz: Nein, Todesfallkosten können Sie bei der Einkommenssteuer nicht geltend machen.

Berufsnebenkosten

Welche Berufsnebenkosten kann ich abziehen?

Silas Rohner: Als Berufskosten können Sie die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte bis zu 7'000 Franken (bei der direkten Bundessteuer 3'000 Franken) und die notwendigen Mehrkosten für die Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte in Abzug bringen. Zur Abgeltung der übrigen Berufskosten können Sie einen Pauschalabzug von 3 Prozent des Nettolohns geltend machen, im Rahmen von mindestens Fr. 2'000 und maximal Fr. 4'000.

Nachfrage: Und was ist damit abgegolten?

Silas Rohner: Im Pauschalabzug sind insbesondere enthalten: Kosten für Berufswerkzeuge inklusive Informatikhilfsmittel, Fachliteratur, privates Arbeitszimmer, Berufskleider und anderes mehr. Wenn Sie nachweisen können, dass Ihre tatsächlichen Auslagen den Pauschalabzug übersteigen, können Sie die effektiven Kosten in Abzug bringen.

Gesundheitskosten und Versicherungsabzug

Mein Mann kann die Steuererklärung krankheitsbedingt nicht mehr selber unterschreiben. Kann unser Sohn das an seiner Stelle tun?

Silas Rohner: Unterschreiben Sie als Ehefrau für Sie beide, und halten in einem separaten Schreiben fest, warum Ihr Mann nicht unterzeichnet hat. Dies sollte vom Steueramt akzeptiert werden.

Wir hatten hohe gesundheitsbedingte Krankheitskosten. Kann ich die abziehen?

Lukas Kretz: Ja. Und zwar in der Rubrik Krankheitskosten. Dazu gehören etwa auch die Franchise und die bezahlten Selbstbehalte. Sie sollten von Ihrer Krankenkasse eine Auflistung all der Kosten bekommen haben, die sie letztes Jahr selbst bezahlt haben. Auflisten können Sie auch die neue Brille, ein Hörgerät, sofern selbst bezahlt, und die Zahnarztkosten. Wichtig ist aber, dass es effektiv erst einen Abzug gibt, wenn Ihre Gesundheitskosten mehr als fünf Prozent des Nettoeinkommens ausmachen. Beträge, die darunterliegen, sind nicht abzugsfähig.

Wir sind verheiratet und können einen Versicherungsabzug von 4000 Franken tätigen. Allein die Kosten für die Krankenkasse sind aber viel höher. Ist da wirklich nicht mehr möglich? Andere Kantone kennen doch viele höhere Abzüge!

Silas Rohner: Es ist so, dass Sie als gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten für Versicherungsprämien (inklusive Krankenkassenprämien) und Sparzinsen in der Steuererklärung 2020 auf kantonaler Ebene 4000 Franken abziehen können. Bei den übrigen Steuerpflichtigen sind es 2000 Franken. Auf Bundesebene sind es 3500 Franken für Personen mit Pensionskasse/Säule 3a-Anschluss bzw. Fr. 5250 für die übrigen Steuerpflichtigen.

Aber es ist doch immer wieder die Rede von einer Erhöhung dieses Abzuges. Wann kommt das endlich?

Silas Rohner: Es sind beim Bund und im Kanton Aargau Bestrebungen in Gang, diesen Abzug zu erhöhen. Auf kantonaler Ebene wird erwartet, dass der Grosse Rat noch in diesem Jahr über eine deutliche Erhöhung des Abzugs entscheidet. Derzeit ist eine Erhöhung um 50 Prozent sowohl für Ehepaare (also neu 6000 statt 4000) und für Alleinstehende (also von 2000 auf 3000) im Gespräch. Geplant ist die Erhöhung laut den Initianten im Grossen Rat per 1. Januar 2022. Ob es dann genau so kommt, muss sich weisen. Die Botschaft der Regierung dazu liegt noch nicht vor.

Muss ich das das Sparkonto für meinen Enkel selbst versteuern?

Wir haben für unseren Enkel ein Sparkonto angelegt, in das insgesamt drei Parteien einzahlen. Da ist schon ordentlich Geld drauf. Jetzt muss ich dafür Vermögenssteuern zahlen. Das Geld gehört aber nicht mir, was kann ich tun?

Lukas Rohner: Da Sie die Bankauszüge erhalten, lautet das Konto offensichtlich auf Ihren Namen. Entsprechend ist es durch Sie als Vermögen zu versteuern.Es gibt die Möglichkeit, dass alle die einzahlen, dies je separat deklarieren. Das dünkt mich aber echt kompliziert. Aufwand und Ertrag würden da nicht stimmen, da die Vermögenssteuer ja sehr tief ist. Reden sie doch mit den Eltern des beschenkten Enkels, ob Sie das Konto auf sie überschreiben können.

Muss ich meine Bankbelege der Steuererklärung beilegen?

Silas Rohner: Ja, damit das Steueramt Ihr Vermögen und allfällige Erträge verifizieren kann. Im Kanton Aargau müssen Sie aber Spendenbelege nicht mehr einsenden. Es genügt, sie für den Fall bereitzuhalten, wenn das Steueramt sie sehen will.

Ich bin in einem Stiftungsrat, erhalte dafür eine kleine Entschädigung, ich arbeite aber unentgeltlich weit, weit mehr für die Stiftung. Die Entschädigung deckt das bei weitem nicht ab. Ich tue das ja nicht für Geld. Trotzdem meine Frage: Kann ich den grossen Mehraufwand steuerlich abziehen?

Lukas Kretz: Wenn Sie für eine steuerbefreite Stiftung tätig sind, können Sie Spenden von den Steuern abziehen, die Sie für die Stiftung tätigen. Aber Ihre ehrenamtliche Tätigkeit, die durch die Entschädigung nicht abgedeckt ist, können Sie nicht steuerlich abziehen.

Ich zügle im Herbst vom Aargau in den Kanton Solothurn. Muss ich da die Steuern je anteilmässig zahlen?



Silas Rohner: Nein, ausschlaggebend für das Steuerdomizil ist der Stichtag 31. Dezember. Wenn Sie an diesem Tag im Kanton Solothurn wohnhaft sind, fällt die Steuer für das gesamt Jahr dort an.