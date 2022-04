Im Jahr 2016 wurden in der Schweiz 346'000 Personen von der Sozialhilfe unterstützt, davon stammen 59'000 Personen (17 oder rund jede bzw. jeder sechste) aus Drittstaaten. Bei den Drittstaatsangehörigen wurden in der Statistik nur Personen berücksichtigt, die 2016 dem Ausländerbereich angehörten. Nicht darin enthalten sind Asylsuchende, vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge, die weitgehend auch aus Ländern stammen, die zu den Drittstaaten gehören. Die 59'000 Personen verteilen sich laut einem Bericht des Bundesrates auf etwas mehr als 37'000 Dossiers (Unterstützungseinheiten: Einzelpersonen, Ehepaare, Familien). Bei rund einem Viertel der 37'000 Dossiers beliefen sich die Sozialhilfekosten innerhalb von drei Jahren auf über 80'000 Franken. Die Häufigkeit eines Sozialhilfebezugs bei Drittstaatsangehörigen aus dem Ausländerbereich ist mit 8,8 Prozent deutlich grösser als bei Schweizerinnen und Schweizern (2,3 Prozent) oder bei Personen, die im Rahmen des Freizügigkeitsabkommens in die Schweiz gekommen sind (2,8 Prozent). In der Quote der Drittstaatsangehörigen verbirgt sich bei einem nicht unerheblichen Anteil an Fällen ein früherer Asylhintergrund. Ohne den Effekt des Asylhintergrunds dürfte das Sozialhilferisiko von Drittstaatsangehörigen aus dem Ausländerbereich nach bundesrätlicher Schätzung bei 6,9 Prozent liegen. Er schreibt dazu: «Dabei handelt es sich um eine konservative Schätzung, in Wirklichkeit dürfte der Effekt eher grösser ausfallen und die Sozialhilfequote der Drittstaatsangehörigen ohne Asylhintergrund entsprechend tiefer liegen.»