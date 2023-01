Aargau: Das sagen uns die Arbeitslosenzahlen

Stellensuche Wer über 50 und arbeitslos ist, suchte im Aargau letztes Jahr rund 300 Tage nach einem neuen Job Arbeitskräfte sind gesucht. Und doch blieben Aargauer Arbeitslose im Jahr 2022 überraschend lange ohne neuen Job. Wie kann das sein? Daniel Lang, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, erklärt, was hinter den Zahlen steckt. Livia Häberling (Text) und Mark Walther (Grafiken) Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Die Coronakrise wirkte sich auf den Arbeitsmarkt aus. Mittlerweile ist die Zahl der Stellensuchenden jedoch wieder tief. Symbolbild: Chris Iseli

Sie waren zahlreich zu hören: die Expertenstimmen, die dem Schweizer Arbeitsmarkt nach der Pandemie zähe Zeiten voraussagten. Entgegen aller Prognosen kam es anders: Die Arbeitslosenquote der Schweiz lag im vergangenen Jahr so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Durchschnittlich waren 99'577 Personen ohne Stelle, das entspricht 2,2 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung.

Und im Aargau?

Dort lag die Arbeitslosenquote per Ende Dezember 2022 bei 2,3 Prozent. So tief war sie nicht einmal Ende Dezember 2019, als die Pandemie noch ausser Sichtweite lag.

Damals lag sie bei 2,7 Prozent. Zunächst liess sich der leichte Anstieg seit dem Sommer durch die saisonal bedingte Arbeitslosigkeit begründen, doch anders als in vergangenen Jahren wurden die Arbeitslosen im Frühjahr 2020 bekanntlich nicht weniger, im Gegenteil: «Als der Bundesrat im März den Lockdown beschloss, ist die Zahl der Stellensuchenden förmlich explodiert», resümiert Daniel Lang, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau.

Während die Zahl der Stellensuchenden über den Sommer 2020 recht stabil blieb, stieg sie ab November weiter an und erreichte im Januar 2021 ihren Höhepunkt. 22'691 Personen waren nun im Aargau auf Stellensuche.

Man habe damals zwar gehofft, dass die Wirtschaft nach Ende des zweiten Lockdowns – nicht zuletzt dank der Kurzarbeitsentschädigungen – bald wieder Fuss fassen werde, sagt Lang. Doch weil Erfahrungswerte gefehlt hätten, seien die Prognosen der Experten verhalten geblieben.

Daniel Lang, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau. zvg

Umso überraschender seien Intensität und Rückgang der Anzahl Stellensuchenden gewesen, sagt Daniel Lang: «Im Aargau kam es im Winter 2021/22 zwar nochmals zu einer kleinen saisonalen Schwankung, doch in anderen Kantonen ist sogar diese ausgeblieben, und die Zahl der Stellensuchenden ist zwischen Januar 2021 und Dezember 2022 stetig gesunken.»

Jobsuchende sind deutlich länger arbeitslos

Arbeitskräfte sind also rar. Wer eine Stelle sucht, ist mittlerweile am längeren Hebel – und tendenziell auch schneller wieder vermittelt. Das zumindest scheint ein naheliegender Schluss zu sein. Doch die Statistik, die ausweist, wie viele Tage die Arbeitsuchenden in den letzten fünf Jahren ohne Anstellung waren, präsentiert ein anderes Bild.

Zwischen 2020 und 2022 hat die Anzahl der Tage, für welche die Erwerbslosen Arbeitslosengeld beziehen mussten, in allen Alterskategorien zugenommen:

15- bis 24-Jährige suchten im Jahr 2020 durchschnittlich 100 Tage. Zwei Jahre später war bereits ein Spürchen mehr Geduld gefragt: Rund 115 Tage dauerte es, bis sie wieder eine Stelle fanden.

25- bis 49-Jährige waren im Jahr 2020 durchschnittlich während 147 Tagen arbeitslos, während ihre Stellensuche im vergangenen Jahr bereits 220 Tage dauerte.

Noch etwas extremer zeigt sich die Entwicklung bei den 50- bis 64-Jährigen: Im Jahr 2020 vergingen durchschnittlich 201 Tage bis zum neuen Job. 2022 dauerte es anderthalbfach so lange: 305 Tage.

Weshalb?

«Der Lockdown im Frühjahr 2020 hat die Stellensuche für viele Erwerbslose praktisch verunmöglicht», sagt Daniel Lang. «Klassische Bewerbungsgespräche, für die man sich etwa auf dem Betriebsgelände trifft, waren nicht mehr möglich.» Oftmals kam es erst gar nicht mehr zum Rekrutierungsprozess: Zahlreiche Betriebe mussten Kurzarbeit anmelden und offene Stelleninserate zurückziehen. So wuchs die Zahl jener Suchenden, für die es bei ihren Arbeitsbemühungen kaum noch Aussicht auf Erfolg gab. Entsprechend blieben sie länger ohne Stelle – und zwar über alle Altersgruppen hinweg.

Mehr Taggelder während der Pandemie

Es gibt allerdings noch einen zweiten Grund, weshalb sich die Dauer der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit ausgeweitet hat. Um den erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen, erhöhte die Arbeitslosenversicherung im Frühjahr 2020 und 2021 vorübergehend die Bezugsdauer ihrer Taggelder. So überschritten nicht wenige Stellensuchende die maximale Bezugsdauer, die normalerweise auf zwei Jahre beschränkt ist. Und zwar in allen drei Alterssegmenten. «Das drückt nun den Durchschnitt in die Höhe», sagt Daniel Lang.

Dass die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei den Altersgruppen teils deutlich variiert, lässt sich plausibel erklären. Gerade bei den 15- bis 24-Jährigen, die neu ins Berufsleben starten, seien die involvierten Institutionen (Regionale Arbeitsvermittlungszentren, Laufbahnberatung etc.) stark bemüht, möglichst zeitnah eine Anschlusslösung zu finden, sagt Daniel Lang.

So etwa nach der obligatorischen Schulzeit, nach einer Matur oder einer abgebrochenen Lehre. In ihren ersten Berufsjahren soll in der Erwerbs- oder Ausbildungsbiografie den jungen Erwachsenen möglichst kein Loch entstehen. So bleiben sie durchschnittlich am wenigsten lange ohne Stelle.

Je älter die Arbeitsuchenden werden, desto individueller werden auch ihre Erwerbsbiografien. Entsprechend dauert es in der Regel etwas länger, bis ein passender Arbeitsplatz gefunden ist. Daniel Lang betont auch, dass die Statistik als Rückwärtsbetrachtung nicht abbilde, was aktuell auf dem Arbeitsmarkt passiere.

«Der Fach- und Arbeitskräftemangel schlägt sich in jedem Alterssegment nieder. Entsprechend sinkt die Arbeitslosenquote derzeit in allen drei Alterskategorien.» Und mit ihr die Dauer der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit. «Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Zahlen nachhaltig höher bleiben als in den Jahren vor der Pandemie.»

Weniger Arbeitslose: Weshalb die RAV im Aargau trotzdem keine Stellen abbauen

Die Kantone werden für die Eingliederung von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt vom Bund vergütet. Diese Abgeltung ist jedoch abhängig von der Zahl und Quote der Stellensuchenden, die bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet sind. In manchen Kantonen hatte die tiefe Arbeitslosenquote deshalb bereits Auswirkungen auf den Personalbestand der RAV-Beraterinnen und -Berater: So wird etwa der Kanton Bern dieses Jahr rund 60 Vollzeitstellen einsparen, wie eine Sprecherin gegenüber dem «Blick» bestätigte. Und auch im Kanton Luzern mussten vereinzelt Stellen gestrichen werden.

In den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren im Kanton Aargau stehen aktuell 128 Stellen zur Verfügung (in Vollzeitpensen gerechnet). «Bei unseren Beraterinnen und Beratern ist kein Stellenabbau mit Kündigungen erfolgt oder geplant», sagt Daniel Lang. Das hänge damit zusammen, dass während der Pandemie zu keinem Zeitpunkt die Sollanzahl Personalberatender angestellt worden sei, die eigentlich nötig gewesen wäre.

Mit 114 Vollzeitstellen sei man bereits im Januar 2020, vor der Pandemie, personell unterbesetzt gewesen, sagt Lang. Bis im Juni 2021 sei die Zahl zwar auf 145 Vollzeitstellen angestiegen, «doch um das Arbeitsvolumen zu diesem Zeitpunkt zu bewältigen, hätten wir eigentlich über 160 gebraucht». In den vergangenen Monaten habe man Abgänge nicht mehr ersetzt, wodurch sich der Personalbestand seither wieder deutlich reduziert hat.

Wie die Kantone das Geld einsetzen, das ihnen der Bund für die Vermittlungstätigkeit bezahlt, ist ihnen überlassen. Zwar sagt Lang, man sei darauf bedacht, mit dem Geld so zu wirtschaften, dass dem Aargau keine zusätzlichen Kosten entstünden. Dass die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren in der Vergangenheit personell unterbesetzt waren, sei allerdings kein strategischer Entscheid gewesen, sondern das Ergebnis von Rekrutierungsbemühungen. «Es ist uns damals nicht gelungen, mehr Beraterinnen und Berater zu finden, die die Ansprüche an das Stellenprofil erfüllten.»

