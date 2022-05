Aargau: Zahl der Arbeitslosen im April sinkt auf 2,7 Prozent

Stellenmarkt 2,7 Prozent: Arbeitslosenquote im Aargau sinkt weiter – dieser Bezirk steht am besten da Die Zahl der stellensuchenden Personen ist im Aargau tiefer als im Vormonat und liegt neu bei 10'129 Personen. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte gesunken. 06.05.2022, 07.55 Uhr

Im Aargau waren im April 2022 weniger Menschen arbeitslos als einen Monat zuvor. Matthias Jurt

Ende April verfügten etwa 600 Betriebe über eine gültige Bewilligung für Kurzarbeit (das sind gleich viele wie im Vormonat). In diesen Betrieben sind potenziell 5’600 Personen von Kurzarbeit betroffen, schreibt der Kanton Aargau in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Weniger Arbeitslose, mehr offene Stellen

Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren Ende April 10'129 Personen arbeitslos gemeldet, davon 5512 Männer (54 Prozent) und 4’617 Frauen (46 Prozent). Das sind 578 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt neu bei 2,7 Prozent, was einem Minus von 0,1 Prozentpunkten entspricht. Die höchste Quote an arbeitslosen Personen hat der Bezirk Kulm mit 3,4 Prozent, die tiefste weist der Bezirk Muri mit 1,7 Prozent aus.

Schweizweit ist die Quote im Vergleich zum Vormonat ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte gesunken und liegt nun bei 2,3 Prozent. Im April haben sich 1481 Personen auf den RAV angemeldet, 2319 Personen wurden abgemeldet.

Die Zahl der Stellensuchenden hat damit um 838 Personen abgenommen und liegt per Ende April bei 16'902. Ende April waren 5793 offene Stellen gemeldet, davon waren 4349 meldepflichtig. Das entspricht einer Zunahme von 209 offenen Stellen gegenüber dem Vormonat, wie der Kanton schreibt.

Dauer der Arbeitssuche

Durchschnittlich waren die im April abgemeldeten Stellensuchenden 314 Tage auf Stellensuche. Das sind 13 Tage mehr als im Vormonat. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle: Sie brauchten im Durchschnitt 386 Tage, bis sie wieder eine Arbeit fanden. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 309 Tage und bei den 15- bis 24-Jährigen 165 Tage. (az/cri)