Stein AG: Polizei nimmt mutmassliche zwei Kriminaltouristen fest

Stein Polizei nimmt zwei mutmassliche Kriminaltouristen fest In Stein haben zwei zunächst Unbekannte am Donnerstagnachmittag versucht, in ein Haus einzubrechen. Auf der Fahndung konnte die Grenzwache zwei mutmassliche Kriminaltouristen unter dringendem Tatverdacht festnehmen. 04.03.2022, 09.07 Uhr

Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Schulstrasse in Stein kehrte am Donnerstag kurz nach 16 Uhr nach Hause zurück. Wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt, ertappte dieser in seinem Garten «zwei junge Burschen», die um sein Haus geschlichen seien. Beim Anblick des Mannes rannten sie weg.