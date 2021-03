Steigende Zahlen Fallzahlen im Aargau haben sich innert zwei Wochen fast verdoppelt – in keinem anderen Kanton ist die Entwicklung so rasant Am Dienstag und Mittwoch meldete der Kantonsärztliche Dienst deutlich über 100 neue Coronafälle. Auch die Spitäler müssen wieder mehr Covid-Patienten versorgen – vor allem auf den Intensivstationen. Immerhin: Die Impfkampagne könnte ab Mai endlich Fahrt aufnehmen. Noemi Lea Landolt 25.03.2021, 17.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 9. März sind im Kanton Aargau erstmals seit dem Abflachen der zweiten Welle wieder mehr als 100 Neuansteckungen registriert worden. Und die Kurve zeigt weiterhin nach oben. Für Dienstag meldete der Kanton 191 neue Fälle; für Mittwoch 160.

Alles anzeigen

Die Zahl der Neuansteckungen im Aargau hat sich innerhalb von zwei Wochen fast verdoppelt. Geht es in den nächsten Wochen so weiter, wird Ende April ein Wert von knapp 800 neuen Fällen pro Tag erreicht.

100 Infizierte stecken durchschnittlich 130 weitere Personen an

Eine solche Entwicklung ist mit Blick auf den R-Wert durchaus realistisch. Der R-Wert gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Ist der R-Wert grösser als 1, breitet sich das Virus aus und die Zahl der täglichen Neuansteckungen nimmt zu.

Im Aargau liegt der R-Wert bei 1,3. Das heisst: 100 Infizierte stecken 130 Personen an. In keinem anderen Kanton ist der R-Wert höher. Uri und Zug (1,28) und Baselland (1,25) folgen an zweiter beziehungsweise dritter Stelle.

Alles anzeigen

Ein Anstieg bei den Fallzahlen zeigt sich leicht verzögert auch in den Spitälern. Stecken sich mehr Personen mit dem Coronavirus an, landen später auch mehr Infizierte im Spital.

Am Mittwoch wurden 67 Covid-Patientinnen und -Patienten in Aargauer Spitälern behandelt. Davon lagen 22 auf einer Intensiv- oder Überwachungsstation. Das sind doppelt so viele wie vor zwei Wochen. Die Kurve zeigt nach oben:

Alles anzeigen

Gleichzeitig fällt auf, dass deutlich weniger Covid-Patienten auf der allgemeinen Abteilung der Spitäler behandelt werden, als zu Beginn der zweiten Welle Anfang November.

Damals lagen auf den Intensiv- und Überwachungsstationen der Spitäler ebenfalls 20 bis 25 Covid-Patientinnen. Auf den Bettenstationen wurden aber zwischen 100 und 115 Covid-Patienten behandelt:

Alles anzeigen

Kantonsärztin Yvonne Hummel vermutet, dass dies auch an der Impfung liegen könnte. Während der zweiten Welle sind auf den Bettenstationen viele ältere Menschen mit schwerem Krankheitsverlauf behandelt worden, die sich allerdings von Anfang an gegen eine intensivmedizinische Behandlung entschieden haben.

Viele dieser teilweise hochbetagten Menschen sind inzwischen zweimal geimpft und stecken sich dadurch gar nicht erst mit dem Coronavirus an oder erkranken zumindest nicht schwer.

Anfang Woche ist neuer Impfstoff eingetroffen

Das zeigt, welch wichtige Rolle die Impfung im Kampf gegen die Covid-Pandemie spielt. Doch die Impfkampagne will nicht so recht in Fahrt kommen, weil der Impfstoff nach wie vor nicht in grossen Mengen verfügbar ist.

Impf-Fortschritt im Aargau

Diese Woche sind zwar weitere 32'850 Impfdosen im Aargau eingetroffen. Insgesamt hat der Kanton damit seit Anfang Januar 138'450 Impfdosen erhalten.

Aber im Aargau leben gemäss der neuen Bevölkerungsstatistik 694'060 Personen. Davon sind schätzungsweise 575'000 älter als 16 Jahre. Um alle diese Personen zweimal impfen zu können, braucht es mehr als eine Million Impfdosen. Und selbst wenn sich nur die Hälfte für eine Impfung entscheidet, reichen die bisher gelieferten 138'450 Dosen nirgends hin.

Im Mai und Juni kommt mehr Impfstoff

Gemäss derzeitiger Prognosen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeichnet sich ab, dass im Mai und Juni mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Im Hinblick darauf startet der Kanton Aargau im April einen Pilotversuch mit Impfungen in acht Hausarztpraxen.

Frühestens ab Mai – wenn dann hoffentlich grössere Lieferungen eintreffen – soll der Vollbetrieb mit Impfungen in rund 190 Arztpraxen und später auch in Apotheken anlaufen.

Wer sich impfen lassen will, soll sich registrieren

Das Gesundheitsdepartement ruft alle impfwilligen Aargauerinnen und Aargauer – unabhängig von Alter oder Vorerkrankungen – dazu auf, sich online für die Impfung zu registrieren. Nur so könne eine optimale Verteilung der Impfdosen auf die Impfkanäle erfolgen. Wer keinen Internetzugang oder kein Mobiltelefon hat, erhält in den Aargauer Apotheken Unterstützung bei der Registrierung.

Über 75-Jährige oder Personen mit einer Vorerkrankung mit höchstem Risiko werden weiterhin priorisiert geimpft.