Pandemie im Aargau 120 neue Coronafälle: Arbeitsplatz als Hotspot und ein interessantes Phänomen – wie Kantonsärztin Hummel die steigenden Zahlen erklärt Seit einem Monat sind im Aargau nie mehr mehr als 100 Neuansteckungen gemeldet worden. Bis zu diesem Dienstag. Für Kantonsärztin Yvonne Hummel kommen mehrere Ursachen für den Anstieg in Frage. Ausserdem sagt sie, warum sich in den letzten Wochen eher jüngere Personen angesteckt haben. Noemi Lea Landolt 10.03.2021, 18.10 Uhr

Es hat sich bereits am Montag abgezeichnet, dass die Anzahl täglicher Neuansteckungen im Aargau diese Woche wieder auf über 100 steigen wird. Für Montag meldete der Kanton 97 neue Coronafälle. Für Dienstag 120. Am Dienstag vor einer Woche sind im Aargau 87 Neuansteckungen registriert worden.

100 Neuansteckungen an einem Tag sind zuletzt vor einem Monat registriert worden. Auch der 7-Tages-Durchschnitt (gelbe Kurve) zeigt wieder nach oben. Das Niveau von Anfang Februar ist aber noch nicht erreicht:

Kantonsärztin Yvonne Hummel hat bereits in ihrem wöchentlichen Bulletin am vergangenen Freitag festgehalten, dass die Fallzahlen im Aargau leicht gestiegen seien und das Risiko für einen raschen Anstieg weiterhin bestehe.

Dass die Anzahl Neuansteckungen am Dienstag die 100er-Grenze geknackt hat, könne zwei Ursachen haben, sagt Hummel:

«Der Anstieg kann entweder auf den nun überwiegenden Anteil der Mutationen mit erhöhtem Übertragungsrisiko oder aber auf Verhaltensänderungen der Bevölkerung zurückgeführt werden.»

Die Lockerungsschritte vom 1. März würden sich bereits in den Zahlen niederschlagen, weil es durchschnittlich fünf Tage dauert, bis eine Person, die sich angesteckt hat, Symptome zeigt. Dazu kommt, dass laut Hummel bereits die Ankündigung von Lockerungen eine Rolle spiele.

Kantonsärztin Yvonne Hummel. Fabio Baranzini

Im Aargau sind die Zahlen nämlich bereits leicht gestiegen, bevor die Massnahmen am 1. März tatsächlich gelockert wurden. Yvonne Hummel sagt, dieses Phänomen beobachte sie seit Beginn der Pandemie:

«Bereits die Ankündigung von Verschärfungen oder Lockerungen löst eine Verhaltensänderung aus.»

Der zweite Grund, den die Kantonsärztin aufführt, sind die Virusmutationen. Inzwischen ist im Aargau in 1140 Fällen eine der neuen Virusvarianten nachgewiesen worden. Die Fälle haben sich seit dem 20. Februar verdoppelt:

Im Aargau ist bisher laut Hummel fast nur die Virusvariante B.1.1.7 aus Grossbritannien aufgetaucht. In drei Fällen konnte die südafrikanische Mutation nachgewiesen werden.

Es sterben weniger Menschen

Erfreulich ist die Entwicklung bei den Todesfällen. Seit dem 27. Februar ist im Aargau niemand mehr gestorben, der an Covid-19 erkrankt war. Kantonsärztin Yvonne Hummel sagt denn auch:

«Wir sehen, dass in den letzten vier Wochen eher jüngere Personen angesteckt wurden. Das war zum Beispiel im Dezember anders.»

Ältere Menschen haben ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe, wenn sie sich mit dem Coronavirus anstecken. Gleichzeitig sind die älteren Menschen jene, die teilweise bereits geimpft wurden.

Trotzdem will Kantonsärztin Hummel den Rückgang bei den Todesfällen nicht nur der Impfung zuschreiben: «Die Impfung kann eine wesentliche Rolle spielen. Gleichzeitig sind aber die Fallzahlen stark gesunken.» Es könne aktuell nicht sicher beurteilt werden, welcher der beiden Faktoren den grössten Einfluss auf die Todesfallzahlen habe. Die Kantonsärztin hält aber fest:

«Fakt ist, wir verzeichnen wenige Infektionen nach der Erstimpfung und sehr wenige nach der Zweitimpfung. Das sind erfreuliche Zeichen.»

Nach wie vor ist in den meisten Fällen nicht klar, wo sich die Aargauerinnen und Aargauer in den letzten zwei Wochen angesteckt haben. An zweiter Stelle folgen Ansteckungen in der Familie. Bereits an dritter Stelle – noch vor der Schule – rangiert der Arbeitsplatz:

Hummel sagt, das Ansteckungsrisiko sei da am höchsten, wo viele Personen auf engem Raum zusammenkommen. «Familie, Arbeitsplatz und Schule sind wohl die Orte, denen man am wenigsten ausweichen kann.»

Es sei deshalb nicht überraschend, dass sie in der Statistik weiter oben erscheinen, zumal Restaurants oder Nachtclubs im Moment geschlossen sind und Veranstaltungen verboten sind.

Nicht überall ist Homeoffice möglich

Dass sich viele Menschen am Arbeitsort anstecken, liegt laut Hummel auch daran, dass es Arbeitsplätze gebe, die aufgrund der Tätigkeiten und Interaktionen ein höheres Risiko aufweisen. Dort will die Kantonsärztin genauer hinschauen:

«Wir werden im Rahmen der kantonalen Teststrategie, die sich aktuell in einer Pilotphase befindet, dieses erhöhte Risiko berücksichtigen.»