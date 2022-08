Aargau: Zahl der Toten bei Verkehrsunfällen 2022 steigt weiter

Statistik Wieder zwei tödliche Unfälle im Kanton Aargau: 2022 hat es schon mehr Verkehrstote gegeben als in den beiden Vorjahren zusammen In Koblenz und in Beinwil am See ist es am Sonntag und am Montag zu je einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nachdem die Zahl der Verkehrstoten jahrelang auf einem historischen Tiefstand lag, verunglückten allein in den ersten acht Monaten 2022 so viele Menschen wie schon lange nicht mehr. Alessandro Crippa 1 Kommentar 22.08.2022, 15.40 Uhr

In Rupperswil, in Beinwil am See und auch in Boswil ist es in diesem Jahr schon zu Todesfällen im Strassenverkehr gekommen. Bilder: Kapo AG, Montage: cam

In Koblenz ist am Sonntagmorgen ein 51-jähriger Mann in den Betonpfeiler der Eisenbahnbrücke geprallt und noch auf der Unfallstelle verstorben.

In Beinwil am See kam ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Strasse ab, prallte gegen einen Hydranten und eine Strassenlaterne. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen konnte auch sein Leben nicht mehr gerettet werden.

Nicht jede Person, die auf der Strasse ums Leben kommt, ist statistisch den Verkehrstoten zugeordnet

Seit Jahren hatte sich die Zahl der Verkehrstoten im Aargau auf einem historischen Tiefstand bewegt. Vergangenes Jahr wurden neun Todesopfer gezählt, im Jahr davor nur acht, 2019 waren es elf Verkehrstote. Bereits Anfang Mai ist diese Schwelle überschritten worden, unsere Zeitung berichtete darüber: Damals ist die Aargauer Kantonspolizei von 12 Verkehrstoten ausgegangen. Nun am Montag sind es laut Statistik 19 Todesopfer. Das bestätigt die Aargauer Kantonspolizei gegenüber der AZ.

Der Unfall in Beinwil am See ist dabei noch nicht eingerechnet, sagt Bernhard Graser, Mediensprecher bei der Kantonspolizei. So schnell gehe das jeweils nicht, zudem könnte es sein, dass dieser Todesfall nicht in die Statistik der Verkehrstoten eingehen wird. Die Kantonspolizei Aargau schreibt in ihrer Mitteilung zum Unfall Folgendes: «Nach ersten Erkenntnissen steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Verstorbenen eine Obduktion an.»

Bernhard Graser. Bild: Dominic Kobelt

Graser erklärt, dass nicht jede Person, die auf der Strasse ums Leben komme, auch in die Statistik der Verkehrstoten einfliesst: Wenn jemand am Steuer beispielsweise einen Herzinfarkt erleide, sei ein medizinisches Problem die Todesursache und nicht der Unfall an und für sich.

Wo kann die Polizei den Hebel ansetzen?

19 Verkehrstote sind es im Jahr 2022 bereits und jedes Todesopfer ist eines zu viel. Können Unfälle mittels Präventionsmassnahmen verhindert werden? Was könnte die Polizei tun? Bernhard Graser sagt: «Die Kantonspolizei Aargau schaut sich die Unfälle und die zugehörigen Statistiken mit Argusaugen an. Allerdings müssen wir für dieses Jahr sagen, dass kein Unfall zum anderen passt. Es sind leider tragische Einzelschicksale.» Glück und Pech würden hier sehr nahe beieinander liegen. Und deshalb sei es schwierig, irgendwo den Hebel anzusetzen.

In Anbetracht des höheren Verkehrsaufkommens sei es allerdings auch nicht erstaunlich, dass sich mehr Unfälle mit Todesfolge ereignen, sagt Graser weiter. «Mehr Verkehr bedeutet mehr Risiken und mehr Situationen, in denen es heikel werden kann.» So habe unter anderem auch die Zahl der Velounfälle zugenommen.

Immerhin: Eine gute Nachricht gibt es laut Mediensprecher Graser dennoch. Und zwar habe die Fahrzeugtechnik massive Fortschritte gemacht und so seien viele Unfälle – auch in diesem Jahr – glücklicherweise nicht tödlich ausgegangen. Die Liste (siehe unten) könnte also auch noch länger sein, als sie ohnehin schon ist.

Die tödlichen Verkehrsunfälle im Jahr 2022

1. Februar, Ehrendingen: Fussgänger kollidiert mit Lieferwagen

Ein 89-jähriger Fussgänger trat auf der Dorfstrasse hinter einem Bus hervor. Dabei wurde er von einem Lieferwagen frontal erfasst. Der Mann musste umgehend ins Spital eingeliefert werden. Dort erlag er seinen Verletzungen.

15. Februar, Aarau: Zwölfjähriger auf Fussgängerstreifen angefahren

Ein 12-jähriger Junge wollte bei regnerischem Wetter auf der Entfelderstrasse bei der WSB-Haltestelle Binzenhof die Strasse überqueren. Ein Auto erfasste ihn auf dem Fussgängerstreifen. Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

21. Februar, Gebenstorf: Velofahrer kollidiert mit Lastwagen

Beim Kreisel auf der Landstrasse in Gebenstorf kollidierte ein Fahrzeug mit einem Velofahrer, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Trottoir gefahren war. Der Auto- oder Lastwagenfahrer hatte den Unfall zunächst nicht bemerkt. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten Dunkelheit, stürmischer Wind und Regen. Für den Velofahrer kam jede Hilfe zu spät. Der 36-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

24. Februar, Wettingen: 92-Jähriger verstirbt nach einem Selbstunfall

Auf einem Parkplatz verlor ein 92-jähriger Automobilist die Herrschaft über seinen Wagen. Beim heftigen Aufprall verletzten sich er und seine Beifahrerin erheblich. Beide mussten ins Spital gebracht werden. Der 92-Jährige erlag seinen Verletzungen.

13. März, Lenzburg: Frau bei Kollision nach Wendemanöver tödlich verletzt

Ein Tesla fuhr von Lenzburg in Fahrtrichtung Muri und vollzog auf der neuen Umfahrung eine 180-Grad-Wende. Dabei überfuhr er eine Sicherheitslinie und wurde von einem aus dem Neuhof-Tunnel anfahrenden VW-Polo seitlich-frontal getroffen. Vier Personen wurden verletzt. Eine Frau erlag im Spital ihren schweren Verletzungen.

21. März, Hornussen: Fussgänger von Personenwagen erfasst

Auf einer Ausserortsstrecke wird in der Nacht ein Fussgänger von einem Personenwagen erfasst. Für den 22-jährigen Fussgänger kam jede Hilfe zu spät.

23. März, Möriken: Trottinettfahrerin stirbt nach Selbstunfall

Eine 66-jährige Frau verstirbt nach einem Selbstunfall mit einem Trottinett.

14. April, Niederwil: Rollerfahrer stirbt nach Selbstunfall

Auf einer geraden Ausserortsstrecke fuhr ein 79-jähriger Mann auf einer Vespa in Richtung Wohlen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

15. April, Baden: Fussgänger auf der Autobahn von Auto erfasst

Ein Mann betrat in der Nacht bei Baden die Autobahn A1. Gegen 2.30 Uhr wurde er von einem Auto erfasst. Schwer verletzt wurde er ins Spital gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Der 34-Jährige ohne festen Wohnsitz in der Schweiz war im Fahndungsregister zur Verhaftung ausgeschrieben.

15. April, Oberlunkhofen: E-Bike-Fahrer kollidiert mit einem Auto

Ein 79-jähriger E-Bike-Fahrer wollte von einem Feldweg auf die Werdstrasse einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem dort fahrenden Auto. Der Senior wurde frontal erfasst und weggeschleudert. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

26. April, Boswil: Ungesichertes Fahrzeug überfährt Zweijährigen

Ein 68-Jähriger hatte sein Auto auf einer abschüssigen Strasse abgestellt. Das ungesicherte Fahrzeug kam ins Rollen und überfuhr einen Familienvater mit seinen beiden Kindern. Der 31-Jährige und sein 5-jähriger Sohn verletzten sich dabei mittelschwer und leicht. Der zweijährige Sohn musste schwerstverletzt ins Spital gebracht werden. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

4. Mai, Hilfikon: Mann prallt frontal in Lastwagen

Ein 66-jähriger Autofahrer gerät auf der Ausserortsstrecke zwischen Sarmenstorf und Hilfikon auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Lastwagen. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät: Er wird eingeklemmt und verstirbt noch auf der Unfallstelle.

5. Mai, Brugg: Töfflifahrer gerät unter Lastwagen

Nur wenige Stunden nach dem Unfall im Freiamt kommt es auch in Brugg zu einer tödlichen Kollision: Ein 63-jähriger Mofafahrer und ein Lastwagen wollten über die Casino-Brücke fahren. Beide kamen aus Richtung Lauffohr und wollten nach links Richtung Zentrum Brugg abbiegen. Im Bereich der Kreuzung geriet der Mofafahrer unter den Lastwagen und wurde mutmasslich überrollt.

21. Mai, Küttigen: Auto fängt auf Staffeleggstrasse Feuer

Ein Autofahrer ist auf der Staffeleggstrasse frontal mit dem Tunneleingang kollidiert. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand. Drittpersonen versuchten, das Auto zu löschen, jedoch erfolglos. Die lenkende Person konnte nur noch tot geborgen werden.

23. Juli, Rupperswil: 25-Jähriger erliegt schweren Verletzungen

Bei einer Kollision am 22. Juli zwischen einem Lastwagen und einem Auto wird ein 25-jähriger Mann, der im Auto sass, schwer verletzt. Am Tag nach dem Unfall erliegt er seinen schweren Verletzungen.

12. August, Wohlen: Mädchen bei Unfall verletzt, später verstorben

In Wohlen ist eine 53-jährige Frau mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen und gegen ein Geländer geprallt. Dabei ist ein 12-jähriges Mädchen, das auf dem Beifahrersitz gesessen hat, schwer verletzt worden. Gegenüber der AZ hat die Aargauer Kantonspolizei bestätigt, dass das Mädchen in der Zwischenzeit verstorben ist.

13. August, Kölliken: Jugendlicher stürzt mit Töff

Ein 16-Jähriger aus der Region Brugg hatte an einem Samstagabend in Kölliken seinen Töff auf einem asphaltierten Feldweg beschleunigt. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und zog sich tödliche Verletzungen zu.

14. August, Villigen: Auto kommt nach Überholmanöver von Strasse ab

In der gleichen Nacht trug sich auf der Strecke zwischen Villigen und Mandach ein weiterer tragischer Unfall zu: In einer Linkskurve überholte der Fahrer eines VW den vor ihm fahrenden Ford. Dabei kam das überholende Fahrzeug von der Strasse ab und stürzte einen Abhang hinunter. Zwei Insassen des Autos, ein 25 Jahre alter Mann sowie eine 24-jährige Frau, verstarben noch auf der Unfallstelle.

21. August, Koblenz: Mann fährt gegen Pfeiler der Eisenbahnbrücke

Auf der Hauptstrasse zwischen Klingnau und Koblenz kommt es an einem Sonntagmorgen zu einem schweren Selbstunfall. Ein Mann prallt dabei mit seinem Auto gegen den Betonpfeiler der Eisenbahnunterführung. Für den 51-jährigen Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

22. August, Beinwil am See: Mann prallt gegen Hydrant und Strassenlaterne

In Beinwil am See ist ein 60-Jähriger mit seinem Auto von der Strasse abgekommen, gegen einen Hydranten und eine Strassenlampe geprallt und auf der Wiese stehen geblieben. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Möglicherweise war ein medizinisches Problem die Ursache für den Unfall.

