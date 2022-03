So hat sich die Aargauer Bevölkerungszahl 2021 entwickelt

Statistik Ungebrochenes Wachstum: So hat sich die Aargauer Bevölkerungszahl im vergangenen Jahr entwickelt Der Bevölkerungsbestand im Kanton Aargau nahm 2021 um rund 9’100 Personen oder 1,3 Prozent zu und betrug Ende Jahr 703’186 Personen. Gegenüber dem Vorjahr fiel damit die Bevölkerungszunahme um 490 Personen höher aus. 30.03.2022, 11.53 Uhr

Bereits in der zweiten Hälfte des letzten Jahres überschritt der Kanton Aargau die historische Grenze von 700'000 Menschen. Am 31. Dezember 2021 zählte der Kanton Aargau 703’186 Einwohnerinnen und Einwohner, wie das Departement Finanzen und Ressourcen in seiner Mitteilung von heute Mittwoch schreibt. Dies sind 9’126 Personen oder 1,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.