Diesen Einfluss hat die Pandemie auf die Aargauer Pflegeheime.

In der jährlichen Gesundheitsstatistik von Statistik Aargau wird erstmals mit Zahlen belegt, was schon lange vermutet wurde: 2020 starben in Aargauer Altersheimen deutlich mehr Menschen als jeweils in den Jahren zuvor. Die Pandemie dürfte Hauptverantwortliche sein.

Raphael Karpf 19.08.2021, 17.58 Uhr