Aargauer Gemeinden schreiben eine Viertelmilliarde Fr. Überschuss

Interaktive Karte Vermögen, Schulden, Überschuss, Defizit: So gut stehen die Aargauer Gemeinden da Dass es in den meisten Aargauer Gemeinden letztes Jahr finanziell gut lief, ist bekannt. Jetzt zeigt eine detaillierte Auswertung, wie viele Gemeinden einen Überschuss beziehungsweise ein Defizit erwirtschafteten. Wir zeigen, wer die höchsten Überschüsse und wer die grössten Defizite ausweist, wer am meisten Vermögen und meisten Schulden hat. Mathias Küng Jetzt kommentieren 28.06.2022, 00.23 Uhr

Das kleine Geltwil hat pro Einwohnerin und Einwohner das höchste Vermögen: 19'000 Franken pro Person. Eddy Schambron / FRE

Im Jahr 2021 erzielten 183 (87 Prozent) der damals 210 Aargauer Gemeinden ein positives oder mindestens ausgeglichenes Gesamtergebnis in der Höhe von insgesamt 247 Millionen Franken inkl. Spezialfinanzierungen. 27 Gemeinden mussten Verluste im Umfang von insgesamt rund 7,5 Millionen Franken ausweisen. Netto blieb ein Gesamtüberschuss von 239 Millionen Franken. Dies zeigt die neuste Gemeinde-Finanzstatistik für das Jahr 2021.

Der Gesamtüberschuss fiel mit fast einer Viertelmilliarde Franken noch höher aus als im ersten Coronajahr 2020. Zusammengezählt erzielten die Gemeinden seit 2017 Überschüsse von über einer Milliarde Franken (vgl. Grafik). Trotz der insgesamt erfreulichen Zahlen weisen 10 bis 15 Prozent der Gemeinden eine angespannte Finanzlage auf.

Die Gemeindefinanzstatistik 2021 zeigt laut Jürg Feigenwinter, Leiter Finanzaufsicht Gemeinden im Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI), «dass die Aargauer Gemeinden mehrheitlich finanziell gut aufgestellt sind». Der Steuerertrag aller Gemeinden lag zum zweiten Mal bei über zwei Milliarden Franken und ist gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent angestiegen.

Die Erwartungen waren deutlich pessimistischer: Der Steuerertrag überstieg den für 2021 budgetierten Wert um fast 200 Millionen Franken oder knapp 11 Prozent und war somit ausschlaggebend für die guten Rechnungsergebnisse.

«Vorsichtiges Budgetieren wegen Corona war richtig»

Jürg Feigenwinter ist ob dem Ergebnis nicht wirklich überrascht: «Wenn man im Frühling die laufend publizierten Gemeinderechnungen verfolgt und gesehen hat, wie viele Gemeinden mit schwarzen Zahlen abgeschlossen haben, konnte man das Gesamtergebnis zunehmend erahnen.»

Dass letztes Jahr nebst dem Kanton auch die Gemeinden wegen Corona vorsichtig budgetiert haben, findet Feigenwinter völlig richtig: «Dass es jetzt so viel besser herausgekommen ist, konnte man im Sommer 2020, als die Gemeinden ihre Budgets erstellt haben, keinesfalls wissen.»

Coronamassnahmen halfen den Arbeitnehmenden

Dass auch die Steuern natürlicher Personen über Jahre so stabil sind und letztes Jahr erneut höher ausfielen als erwartet, führt Feigenwinter nebst der Lohn- und Bevölkerungsentwicklung auch auf die Corona-Massnahmen von Bund und Kanton zurück: «Viele Arbeitnehmende erhielten Kurzarbeits- oder Arbeitslosenentschädigung, weshalb bei vielen der Lohn am Schluss gleich hoch oder nur wenig tiefer ausfiel.»

Der aktuell grosse Personalmangel in der Gastronomie zeige zudem, «dass viele Arbeitnehmende aus dieser Branche in der Coronazeit eine andere Anstellung gesucht und auch gefunden haben». Das habe als Nebeneffekt die Sozialwerke entlastet.

Ergebnis wegen steigender Zinsen künftig nicht mehr so gut

Am meisten überrascht Feigenwinter beim Betrachten des Gesamt-Überschusses der Gemeinden von 239 Millionen Franken, «dass ein grosser Teil davon auf das gute Finanzergebnis zurückzuführen ist». Das hat damit zu tun, dass die Gemeinden für Fremdgelder auch letztes Jahr noch historisch tiefe Zinsen zahlen mussten, andererseits aber, zum Beispiel aus Beteiligungen, weiterhin Finanzerträge erzielen konnten.

Mittelfristig erwartet Feigenwinter jedoch angesichts der inzwischen eingetretenen Zinswende bei den Gemeinden wieder einen höheren Finanzaufwand: «Das geschieht aber nicht mit einem Knall von heute auf morgen, sondern mit zeitlicher Verzögerung, weil viele Gemeinden genauso wie viele Hausbesitzer tiefe Zinssätze jeweils für mehrere Jahre fixieren konnten, wovon sie jetzt profitieren.»

Wagt er eine Prognose, wie die Gemeinden dieses Jahr abschliessen werden? «Ich könnte mir vorstellen», so Jürg Feigenwinter, «dass auch dieses Jahr kumuliert ein Überschuss resultieren wird, wenn auch nicht in der Dimension wie 2021.»

Mit Abstand der grösste Ausgabenposten: die Bildung

Der Nettoaufwand der Gemeinden (inklusive Spezialfinanzierungen, wie Abwasser oder Kehrichtentsorgung) ist 2021 gegenüber dem Vorjahr absolut um 0,8 Prozent angestiegen, pro Kopf aber um knapp 0,5 Prozent zurückgegangen. Dabei hat sich die Verteilung auf die einzelnen Gemeindeaufgaben kaum verändert.

Mit rund 39 Prozent des Nettoaufwands gaben die Gemeinden am meisten für die Bildung aus, gefolgt von der sozialen Wohlfahrt mit 19 Prozent und der allgemeinen Verwaltung mit 15 Prozent.

Nettovermögen 1114 Franken pro Kopf

Die Gemeinden haben 2021 netto rund 363 Millionen Franken (inklusive Spezialfinanzierungen) beziehungsweise 318 Millionen Franken (ohne Spezialfinanzierungen) investiert. Dank der hohen Ertragsüberschüsse (zuzüglich der Abschreibungen) konnten diese Investitionen gesamthaft aus eigenen Mitteln finanziert und darüber hinaus die Nettoverschuldung weiter abgebaut beziehungsweise das Nettovermögen aufgebaut werden.

Nettovermögen und Nettoschuld Inklusive Spezialfinanzierungen (zum Beispiel Abwasser, Grüngutentsorgung) weisen alle Gemeinden zusammen ein Nettovermögen von 1’114 Franken pro Kopf aus, das sind 189 Franken mehr als Ende 2020.

117 Gemeinden haben Schulden, 93 Gemeinden ein Nettovermögen 117 Gemeinden haben Schulden, 93 Gemeinden ein Nettovermögen

Ohne Berücksichtigung der Spezialfinanzierungen ist die Nettoschuld von 229 Franken auf 73 Franken pro Kopf gesunken. Was die einzelnen Gemeinden betrifft, so haben auf der einen Seite 117 Gemeinden eine Nettoschuld von insgesamt 772 Millionen Franken, während auf der anderen Seite 93 Gemeinden ein Nettovermögen von 720 Millionen Franken aufweisen. Unsere Tabellen zeigen, welche zehn Gemeinden mit einem Nettovermögen am besten dastehen, und welche Ende 2021 die höchste Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner aufwiesen.

Per Ende 2021 wies Bad Zurzach mit 5560 Franken pro Einwohnerin und Einwohner im Kanton die höchste pro Kopf-Verschuldung auf. FOTO Wagner

