Atommüll im Bözberg? Regierungsrat sieht auch positive Folgen

Standort gesucht Bözberg als Atomendlager – das sagt der Aargauer Regierungsrat dazu Im September gibt die Nagra ihren Standortvorschlag für ein Atomendlager bekannt – Grossräte befürchten, dass der radioaktive Abfall im Bözberg gelagert werden soll. Die Regierung ist grundsätzlich gegen Atommüll auf Kantonsgebiet, zerstreut aber Befürchtungen der wegen negativer Folgen für die Wirtschaft. Fabian Hägler 4 Kommentare 27.08.2022, 05.00 Uhr

Noch stehen drei Standorte für ein Atomendlager zur Diskussion – mit Jura Ost, also dem Bözberg, befindet sich einer davon im Aargau. Sandra Ardizzone

Grundsätzlich will der Aargauer Regierungsrat kein Tiefenlager auf seinem Kantonsgebiet. Das hat die Regierung in den letzten Jahren mehrfach festgehalten, und das steht auch in der Antwort auf einen Vorstoss von Grossrat Andreas Meier (Mitte, Klingnau) zu einem möglichen Atommülllager im Bözberg.

Im September will die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bekannt geben, wo der Abfall aus den Schweizer Atomkraftwerken künftig gelagert werden soll. Einer von drei möglichen Standorten ist der Bözberg, offiziell unter der Bezeichnung Jura-Ost geführt.

Regierung: Standort wird erst 2029 definitiv fixiert

Mitte-Grossrat Meier und zwölf Mitunterzeichner fürchten, der Vorschlag der Nagra sei entscheidend für den späteren Standort des Endlagers. Sie verweisen auf eine Stellungnahme des Ausschusses der Kantone, in der es heisst: «Ein Rückkommen auf andere Standorte wäre nur schon politisch nicht vermittelbar..., faktisch erfolgt mit diesem Schritt die Standortwahl.»

Die Regierung räumt ein, dass ein späteres Umschwenken auf andere Standorte tatsächlich schwierig wäre. Der Vorschlag der Nagra sei aber kein vorgezogener Standortentscheid. «Das eigentliche Rahmenbewilligungsgesuch wird über weitere zwei Jahre erarbeitet und dann behördlich geprüft», schreibt die Regierung.

Das Verfahren stelle sicher, dass stets aufgrund der wissenschaftlichen Kenntnisse agiert werden könne. «Würden neue Resultate gegen ein Tiefenlager am vorgeschlagenen Standort sprechen, so muss das Feld neu aufgerollt werden», heisst es in der Antwort. Nach aktueller Zeitplanung wird der definitive Standortentscheid 2029 von Bundesrat und Parlament gefällt.

Wie sind Jurapark und Thermalbäder betroffen?

Die Grossräte fürchten, dass ein Endlager im Bözberg negative Auswirkungen für die Aargauer Wirtschaft haben könnte. Insbesondere die Nutzung des Thermalwassers, mögliche Geothermieprojekte, der Jurapark als Tourismusregion und empfindliche Forschungsanlagen am Paul Scherrer Institut (PSI) könnten betroffen sein.

Aquarena: Grossräte machen sich Sorgen um das Thermalwasser – die Regierung beruhigt. Zvg

Der Regierungsrat verweist in seiner umfangreichen Antwort darauf, dass sich der Kanton bei diesen Themen seit Jahren für verträgliche Lösungen einsetze. So habe man im kantonalen Nutzungsplan Thermenschutzbereiche ausgewiesen. Wenn das Endlager ausserhalb dieser Gebiete gebaut werde, sei beim derzeitigen Wissensstand keine Gefährdung des Thermalwassers zu befürchten.

Auch eine Nutzung von Erdwärme wäre in einem Umkreis von 10 bis 15 Quadratkilometern um das Lager möglich, schreibt die Regierung. Sie weist jedoch darauf hin, dass Grossprojekte im Untergrunds in Konkurrenz stünden und es sich beim Atomendlager um ein Vorhaben von nationaler Tragweite handle.

Zwischenlager Würenlingen: 160 Millionen für regionale Wirtschaft

Aus planungsrechtlicher und raumplanerischer Sicht ist ein Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung – wie der Jurapark – nicht prinzipiell unvereinbar mit einem Endlager. Die Regierung hält aber fest, dass radioaktiver Abfall im Boden mit Werten, Zielen und Positionierung dieser für den Kanton wichtigen Region und ihrem Entwicklungspotenzial «eigentlich nicht kompatibel» sei.

Blick auf das Paul-Scherrer-Institut in Villigen mit seinen erschütterungs-empfindlichen Forschungsanlagen. Maja Reznicek

Zu den empfindlichen Anlagen am PSI stellt die Regierung klar, sie habe Vorbehalte wegen Erschütterungen mehrfach beim Bundesamt für Energie und bei der Nagra eingebracht. Andererseits könnten sich auch positive Auswirkungen für die Wirtschaft ergeben, schreibt die Regierung. So seien beim Bau des Zwischenlagers Würenlingen 160 Millionen Franken an regionale Firmen geflossen.

Anti-AKW-Demonstration am Montag in Brugg Seit dem schweren AKW-Unfall im japanischen Fukushima im März 2011 protestieren Atomgegner regelmässig vor dem Sitz der Aufsichtsbehörde Ensi in Brugg. Am Montag um 16.30 Uhr findet dort die 2293-ste Mahnwache statt. Später folgt eine Kundgebung auf dem Campusplatz. Kundgebung auf dem Campusplatz mit Reden von Armin Simon (Organisation «ausgestrahlt»), Colette Basler, (SP Grossrätin, Bäuerin), Max Chopard (Präsident Verein «Kein Atommüll im Bözberg KAIB») und Georg Klingler (Klimaexperte bei Greenpeace). Brugg ist am Montag auch Station der Anti-Atom-Velotour mehrerer AKW-kritischer Organisationen. (fh)

4 Kommentare Beat Kaufmann vor etwa 7 Stunden 3 Empfehlungen die regierung des kantons aargau ist also grundsätzlich gegen ein endlager auf dem kantonsgebiet. ja, wo denn sonst? immerhin drei der fünf ch-kkw's stehen im aargau. gösgen direkt angrenzend. jahrzehntelang hat sich der aargau als energiekanton gelobt, auch wegen den akw's. und einige grossräte befürchten nun gemäss bericht durch ein mögliches endlager einen wirtschaftlichen schaden für den aargau. vom wirtschaftlichen nutzen durch die akw's hat man aber sehr gerne profitiert. so geht politik. nehmen ist seeliger als geben.dabei ist doch alles kein problem: der atommüll muss ja nur für eine million jahre sicher gelagert werden. anders gesagt: die akw's haben für 3 generationen strom geliefert. durch den abfall bleiben - vorsichtig gerechnet - 33'000 generationen gefährdet. tatsächlich: atomstrom ist eine total saubere - nach einschätzung einiger politiker sogar eine grüne - energie. alles kein problem, also. 3 Empfehlungen Alex Schneider vor etwa 4 Stunden 1 Empfehlung Tiefenlager für Atommüll: International nach Lösungen suchen!Muss denn wirklich jedes Land mit Atomkraftwerken ein eigenes Tiefenlager betreiben? Sind die Risiken einer Vielzahl von Tiefenlagern, womöglich noch an nur bedingt geeigneten Standorten, nicht höher als bei international koordinierten, geologisch am besten geeigneten Standorten? Für alles und jedes werden internationale Lösungen gesucht, nur beim Atommüll scheint dies nicht zu funktionieren. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen