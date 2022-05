Aargauer Behindertenorganisationen kämpfen für Gleichstellung

Standaktion Kampf für mehr Gleichstellung: «Diversität ist hip – ausser es geht um Menschen mit Behinderungen» Es gibt die Behindertenrechtskonvention und das Behindertengleichstellungsgesetz. Bis zur gelebten Gleichstellung ist es aber noch ein weiter Weg. Im Aargau wollen sich Menschen mit Behinderungen sichtbarer machen. Der Anfang machte eine Standaktion. Noemi Lea Landolt 05.05.2022, 17.32 Uhr

Standaktion der Konferenz der Aargauischen Behindertenorganisationen (Kabo) zum Tag der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Bahnhof Aarau. Valentin Hehli

Markus Köhle hat Multiple Sklerose (MS) und sitzt im Rollstuhl. Letzte Woche ist er mit dem Zug von Muri nach Lachen SZ gefahren. Es hat alles wunderbar geklappt, bis er auf dem Heimweg am Zürcher Hauptbahnhof aus dem Zug rollen wollte. Das Trittbrett klemmte. Der Spalt zwischen Zug und Perron war für ihn unüberwindbar. «Ich wäre nach vorne gekippt», sagt er.

Andere Reisende wollten ihm helfen. Aber sein Rollstuhl wiegt 160 Kilo und er selbst auch noch ein paar. Auch das Bahnpersonal konnte nichts tun. Es wird keine mobile Ausstiegsrampe mehr mitgeführt. Dafür gibt es das Trittbrett, das ja eigentlich nicht klemmen sollte, es aber manchmal halt doch tut.

Markus Köhle, Vorstandmitglied Kabo. Valentin Hehli

Markus Köhle schaffte es nicht aus dem Zug. Die Türe ging zu. Er fuhr weiter und hoffte, am nächsten Bahnhof möge das Perron auf der anderen Seite sein, damit er die andere Türe benutzen kann. Am Flughafen Zürich hatte er Glück. «Die ganze Übung hat mich eine Stunde gekostet.» Er wolle nicht klönen. Er verstehe, dass technische Probleme auftreten können.

«Aber ich verstehe nicht, dass für solche Fälle keine Rampen mitgeführt werden.»

Die Schweiz hat 2014 die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Damit hat sie sich verpflichtet, Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und Gleichstellung zu fördern.

Langer Weg bis zur gelebten Gleichberechtigung

Trotzdem geraten Menschen mit Behinderung im Alltag immer wieder in Situationen, in denen sie benachteiligt sind. Im Aargau setzen sich verschiedene Behindertenorganisationen für ihre Anliegen ein, die sich in der Konferenz der Aargauischen Behindertenorganisationen (Kabo) zusammengeschlossen haben.

Die Geschichte seiner Zugfahrt erzählte Markus Köhle am Donnerstagnachmittag anlässlich einer Medienkonferenz der Kabo zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Denn für die Kabo ist klar: Bis zur gelebten Gleichberechtigung und Inklusion gibt es noch viel zu tun.

«Bei Themen, die uns betreffen, wollen wir gefragt werden.»

Eric Scherer, Vorstandsmitglied von Insieme 21, sagte: «Diversität ist gerade hip – ausser es geht um Menschen mit Behinderung.» Sie seien politisch schlecht vertreten. Die behördliche Praxis in der Schweiz bezeichnete er gar als «strukturelle Diskriminierung» und in der gesellschaftlichen Wahrnehmung seien Menschen mit Behinderung immer noch die Freaks, denen man lieber aus dem Weg gehe.

Claudia Casanova, Vorstandsmitglied Kabo. Valentin Hehli

All das will die Kabo ändern. Ein wichtiges Anliegen ist ihr auch, dass Menschen mit Behinderung ihre Interessen selbst vertreten. Das soll sich auch im Vorstand zeigen, in dem in Zukunft nur noch Menschen mit Behinderung sitzen sollen, wie Claudia Casanova sagte. «Bei Themen, die uns betreffen, wollen wir gefragt werden.»

Damit will die Kabo Menschen mit Behinderung ein Gesicht geben und sie dadurch auch sichtbarer machen. Den Anfang machte die Standaktion am Donnerstag im Anschluss an die Medienkonferenz am Bahnhof Aarau.