Ständeratswahlen: Benjamin Giezendanner ist Favorit in der SVP

Ständeratswahlen Happy End oder Fluch für die Giezendanners: Schafft der Sohn, was dem Vater verwehrt blieb? Soll er oder soll er nicht: Benjamin Giezendanner ringt mit dem Entscheid, als Ständeratskandidat für die SVP anzutreten. Schon sein Vater Ulrich hatte es versucht – und ist gescheitert. Ist dieses Mal alles einfacher? Sagt Giezendanner junior ab, hat seine Partei ein Problem. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Die Versuchung ist gross, die Gelegenheit vielleicht einmalig, doch eigentlich kommt sie vier Jahre zu früh. Benjamin Giezendanner steht vor der Entscheidung, ob er für den Ständerat kandidieren will, um den Aargauer SVP-Sitz zu verteidigen.

Der 40-jährige Transportunternehmer aus Rothrist politisiert seit bald drei Jahren im Nationalrat. Nach Plan hätte er dort gerne nochmals vier Jahre weitergemacht und dann in die kleine Kammer wechseln wollen. Doch weil Müllerei-Unternehmer Hansjörg Knecht zur Überraschung aller Anfang Juli verkündete, schon 2023 Schluss zu machen, braucht die SVP jetzt einen Kandidaten, nicht erst in vier Jahren.

Das Feld potenzieller SVP-Nachfolger schrumpfte nach Knechts Ankündigung innert Tagen auf eine überschaubare Grösse zusammen. Parteipräsident Andreas Glarner sagte genauso ab («nicht mein Wunschgremium») wie sein Vorgänger Thomas Burgherr («als Ständeratskandidat stehe ich nicht zur Verfügung»). Als am Kantonalen Schwingfest auch noch Landammann Alex Hürzeler seiner Partei einen Korb gab («keine Ambitionen auf ein Amt in Bundesbern»), rückten automatisch die beiden aufstrebenden Nationalräte Benjamin Giezendanner und Martina Bircher in den Fokus.

Da ahnte er noch nicht, dass ein Ständeratssitz frei wird. Camionneur Benjamin Giezendanner am 29. Juni beim AZ-Grillgespräch. Severin Bigler

Beide verabschiedeten sich zuerst einmal mit ihren Familien in die Sommerferien und hatten da viel Zeit, um nachzudenken.

Viel Lob für Martina Bircher, aber ...

Martina Bircher ist wie Giezendanner seit 2019 im Nationalrat, ebenso ehrgeizig und mit 38 nur unwesentlich jünger. Wer mit langjährigen SVP-Politikern spricht, bekommt unisono zu hören, Bircher sei eine hervorragende Nationalrätin und profilierte Sozialvorsteherin von Aarburg; sie habe alle Voraussetzungen, um später einmal Regierungsrätin zu werden.

In der aktuellen Ausgangslage zu den Ständeratswahlen traut man Giezendanner aber eher zu, auch ausserhalb der SVP genügend Stimmen zu holen als die Asylhardlinerin Bircher. Giezendanner hat sich unter anderem als ehemaliger Grossratspräsident breite Akzeptanz erarbeitet und ist als Unternehmer und Gewerbeverbandspräsident auch in der Wirtschaft bestens vernetzt.

Abgesagt hat Bircher allerdings noch nicht. Sie will sich jetzt nach der Sommerpause zuerst mit ihren Parteifreunden austauschen. Am Parteitag am Mittwochabend hat sie Gelegenheit dazu. Ihre bisher einzige öffentliche Aussage zum Thema, sie fühle sich «sehr wohl und sehr gut etabliert im Nationalrat» (Tele M1, 19. Juli), kann man jedenfalls noch nicht als Ambition auf einen Wechsel ins Stöckli interpretieren.

Martina Bircher beim AZ-Grillinterview am 4. Juli, einen Tag bevor Parteikollege Knecht seinen Rücktritt als Ständerat bekanntgab. Fabio Baranzini

Das Dilemma: Familie, Firma, Ständerat

Bei Giezendanner klingt das etwas offensiver. Er würde sich «sehr wohlfühlen im Ständerat», meint er. Dort arbeite man in mehreren Kommissionen, das reize ihn. Die Energiekommission zum Beispiel würde er anstreben. Giezendanner lässt einen im Gespräch teilhaben an seinem Abwägen, was für und was gegen eine Kandidatur spricht.

Die beiden wichtigsten Gegenargumente sind Familie und Firma. Je länger Giezendanner als dreifacher Vater und Unternehmer spricht, umso mehr gewinnt man den Eindruck, er wolle es doch nicht machen. Erst beim Nachfragen kippt es wieder auf die andere Seite.

Vater Giezendanner: «Er hat Chancen, aber es wird sauschwierig»

Auch Vater Ueli Giezendanner hat sich zu einer allfälligen Ständeratskandidatur seines Sohnes geäussert. Im Talk des «Zofinger Tagblatts», aufgenommen in seinem Haus im Tessin, sagt der 68-jährige alt Nationalrat, aus Sicht des Geschäfts hätte er natürlich nicht so Freude, aber sein Sohn habe gute Voraussetzungen für das Amt. Vater Giezendanner denkt denn auch schon an den zweiten Wahlgang und meint: «Er hat Chancen, aber es wird sauschwierig.»

Vater Ulrich und Sohn Benjamin Giezendanner. Hier am Abend der Nationalratswahlen vom 20. Oktober 2019. Fabio Baranzini

Giezendanner senior weiss, wovon er spricht. 2011 kandidierte er selber für den Ständerat und scheiterte im zweiten Wahlgang gegen Christine Egerszegi (FDP) und Pascale Bruderer (SP).

Damals verlor die SVP ihren Ständeratssitz, den vorher Maximilian Reimann 16 Jahre innehatte, an die Sozialdemokraten. Erst nach Bruderers Rücktritt acht Jahre später holte Knecht ihn für die SVP zurück. Nun ist es umgekehrt die SP, die den Sitz unbedingt zurückerobern will. Weil Thierry Burkart (FDP) ungefährdet ist, läuft es auf einen Kampf zwischen Mitte-links und der SVP um den zweiten Sitz hinaus.

Herausforderin Gabriela Suter (49) hat schon mal den Fehdehandschuh hingeworfen, als sie bei ihrer Nominierung zur SP-Kandidatin letzte Woche das aktuelle FDP-SVP-Ständeratsduo als «doppeltes Lottchen in männlich» bezeichnete. Benjamin Giezendanner gibt zurück, er fürchte Suter nicht, die sei «extrem links».

Diese rhetorischen Scharmützel sind ein Vorgeschmack auf den richtigen Wahlkampf nächstes Jahr. Zuerst muss die SVP aber ihre Hausaufgaben machen. Das heisst, möglichst bald einen Ständeratskandidaten ins Rennen bringen. Wenn Giezendanner «Ja, ich will» sagt, kann die interne Findungskommission, welche die Aufgabe gefasst hat, einen Kandidaten zu suchen und vorzuschlagen, ihre Arbeit abkürzen. Sagt Giezendanner dagegen ab, kann es kompliziert werden für die Volkspartei.

Das schwierige Verhältnis zu Andreas Glarner

Auf ernsthaften Widerstand im eigenen Lager wird eine Kandidatur Giezendanners kaum stossen. Zwar ist es ein offenes Geheimnis, dass der Parteipräsident und die Giezendanners nicht immer gut aufeinander zu sprechen waren. Glarner kritisierte etwa das Krankenkassenmandat von Vater Ueli und mit Sohn Benjamin gab es ein Gezerre um den besseren Sitzplatz im Nationalrat. Aber zuletzt schlugen die Giezendanners versöhnliche Töne an und im Hinblick auf den Ständeratswahlkampf wird die SVP die Reihen eh schliessen müssen.

Wird Benjamin Giezendanner nächstes Jahr tatsächlich Ständerat, wäre das auch eine Genugtuung für den Vater, der zwar auf eine 28-jährige Karriere als Nationalrat zurückblicken kann, dem aber die Krönung als Ständerat verwehrt blieb.

Es wäre ein vorläufiges Happy End einer Familiengeschichte. Benjamin Giezendanner lacht und sagt: «Und wenn es nicht klappt, würde man sagen: Es ist ein Fluch.»

Ulrich Giezendanner im «ZT-Talk» (ab Min. 18:40 zu den Ständeratswahlen):

