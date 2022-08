Binder, Kälin, Suter? Ein Kandidatinnen-Trio für Mitte-links

Ständeratswahlen 2023 Binder und Kälin: SP-Ständeratskandidatin Gabriela Suter erhält Konkurrenz aus der Mitte und von den Grünen Die Mitte nominiert ihre Kandidatur für den Ständerat im Oktober. Vieles deutet auf Präsidentin Marianne Binder als Kandidatin hin. Noch hält sich die Partei bedeckt. Klar scheint hingegen, dass die Grünen auf Irène Kälin setzen werden. Eva Berger Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Thierry Burkart (FDP) kandidiert im nächsten Jahr erneut für den Ständerat. Der zweite Aargauer Sitz in der kleinen Kammer aber steht bereits wieder zur Diskussion, nachdem Hansjörg Knecht (SVP) verkündet hat, 2023 nicht noch einmal anzutreten. So präsentiert sich die Ausgangslage 14 Monate vor den Wahlen.

Bisher hat erst die SP jemanden ins Rennen geschickt. Sie hat vor zehn Tagen ihre Nationalrätin Gabriela Suter nominiert. Gemeinsames Ziel von Mitte-links müsse sein, die rechtsbürgerliche Dominanz zu durchbrechen, sagte Suter nach ihrer Nominierung. Dafür stehe sie zur Verfügung.

Da werden andere aber mitreden wollen. Für den ersten Wahlgang dürfte es eine Reihe von Anwärterinnen und Anwärtern geben. Sollte sich Mitte-links für den zweiten Wahlgang auf eine Kandidatur einigen, wie es Suter vorschwebt, dürfte sie vorab von der Mitte und den Grünen starke Konkurrenz erhalten.

Mitte entscheidet am Parteitag am 27. Oktober

Die Mitte nominiere an ihrem Parteitag vom 27. Oktober eine Kandidatin oder einen Kandidaten, sagt Wahlkampfchef Andre Rotzetter auf Anfrage. Kürzlich sei die Anmeldefrist abgelaufen, derzeit werde in der Parteileitung über «mehrere Leute» diskutiert. Namen nennt Rotzetter keine, denn: «Wir nehmen die basisdemokratischen Prozesse ernst.» Man kommuniziere erst spruchreife Entscheide.

Marianne Binder-Keller, Präsidentin Die Mitte Aargau. Bild: Severin Bigler

Es deutet indes einiges darauf hin, dass Parteipräsidentin Marianne Binder in der Pole-Position steht. Auch sie kommentiert die entsprechende Anfrage mit Verweis auf den Entscheid des Parteitags nicht. Die Mobilisierungskraft der Mitte spreche dafür, dass die Partei ins Rennen steigt, sagt sie. Und Tatsache ist: Es ist Binder selbst, welche dieses Potenzial bei den letzten nationalen Wahlen auslotete.

2019 hat sie für die damalige CVP kandidiert und im zweiten Wahlgang hinter den gewählten Knecht und Burkart mit 38,5 Prozent der Stimmen das drittbeste Ergebnis erreicht. Nach dem ersten Durchgang lag sie mit 19,3 Prozent noch hinter Cédric Wermuth (SP, verzichtete im zweiten Wahlgang) und der Grünen Ruth Müri. Beide Male hat Binder also den CVP-Wähleranteil von knapp 10 Prozent deutlich übertroffen.

Vorbehalt: Binder ist schon 64 Jahre alt

Der Bekanntheitsgrad Binders hat seither durch ihren Einzug in den Nationalrat noch zugenommen. Sie gilt darum als praktisch gesetzt, auch Vertreter anderer Parteien sehen das so. Teilweise allerdings mit kleinem Vorbehalt: Binder ist in diesem Sommer 64 Jahre alt geworden, sie würde ihr Amt im Ständerat bereits als Pensionärin antreten.

Junger Nachwuchs mit Chancen ist für das nächste Jahr bei der Mitte aber kaum in Sicht. Genannt wird zwar oft Christina Bachmann-Roth, Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz. Sie wäre mit 39 in einem idealeren Alter als Binder. Aber ihre Parlamentserfahrung beschränkt sich auf den Einwohnerrat Lenzburg, ihr Bekanntheitsgrad vor allem auf die eigene Partei. Sie aufzustellen wäre für die Mitte ein Risiko.

Wer aber könnte neben Binder in Frage kommen? Seit den letzten Wahlen hat sich auch die Partei verändert, Anfang 2021 haben CVP und BDP zu Die Mitte fusioniert. Die BDP hat bei den Wahlen 2019 ihren Sitz im Nationalrat verloren und kam noch auf 3 Prozent Wähleranteil. Auch für den Ständerat kandidierte die Partei – Maya Bally erreichte im ersten Wahlgang 11,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler.

Maya Bally war Regierungsratskandidatin 2016

Grossrätin Maya Bally. Bild: Britta Gut

Bally ist seit 2012 im Grossen Rat, 2016 wollte sie für die BDP in den Regierungsrat einziehen. Auch dort erzielte sie mit 22 Prozent ein respektables Ergebnis. Altersmässig wäre der Unterschied zur heutigen Mitte-Präsidentin aber klein: Bally ist im Juli 61 Jahre alt geworden. Wie Binder lässt auch Bally sich auf Anfrage nicht entlocken, ob sie wieder, dieses Mal für die Mitte, ins Rennen steigen wird.

Jünger wäre Bernhard Guhl, ein weiterer ehemaliger BDPler, der Chancen für den Ständerat haben könnte. Er ist 50 und er hat Bundeshaus-Erfahrung. Von 2011 bis 2019 war er für die BDP im Nationalrat, dann aber verlor sie ihren Sitz. Ob Guhl deshalb für den Ständerat in Frage kommt, ist unsicher. Zudem würde er als bürgerlicher Mann dem Anspruch von links nach mehr Diversität in der Aargauer Ständeratsvertretung nicht genügen.

Grüne: Nationalratspräsidentin Irène Kälin ist gesetzt

Nationalrätin und Nationalratspräsidentin 2022 Irène Kälin. Bild: Severin Bigler

Die Chancen einer Mitte-Kandidatur hängen auch davon ab, was die anderen machen. Da ist noch etwas Geduld gefragt, denn SVP und Grüne stellen ihre Kandidaturen erst im Januar auf. Das Timing bei den Grünen ist nicht ganz zufällig: Kronfavoritin ist Irène Kälin, noch bis im Dezember ist sie Nationalratspräsidentin und damit in einem apolitischen Amt, erst danach gehört sie wieder ganz den Grünen. Diese stellten die heute 35-Jährige bereits 2015 für den Ständerat auf. Im ersten Wahlgang erreichte sie damals knapp 11 Prozent der Stimmen, das ergab den fünften Platz.

Mit dem Nationalratspräsidium ist die Ausgangslage für sie inzwischen eine andere, die Grünen stünden mit Kälin als Kandidatin der grösseren SP und Mitte kaum nach. Der Entscheid, wer im zweiten Wahlgang den Sitz für Mitte-links holen soll, könnte mit dem Kandidatinnen-Trio Suter, Binder und Kälin schwierig werden.

