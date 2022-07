Ständerat: Darum will Alex Hürzeler nicht auf Knecht folgen

Ständerat «Mein Platz und Wirken sind im Aargau»: Darum will Alex Hürzeler die Nachfolge von Hansjörg Knecht nicht antreten Er hätte ein aussichtsreicher Kandidat sein können, doch Regierungsrat Alex Hürzeler hat keine Ambitionen für ein Amt in Bundesbern. Im Interview erklärt er seine Gründe. Eva Berger 13.07.2022, 05.00 Uhr

Alex Hürzeler, Aargauer Landammann 2022, fotografiert im Kommissionszimmer des Regierungsgebäudes, am 23. Dezember 2021. Severin Bigler

Letzte Woche bereits hat Alex Hürzeler seine Partei informiert, dass er für den Ständerat nicht zur Verfügung steht. Am Sonntag machte er es öffentlich.

Herr Hürzeler, am Sonntag haben Sie am kantonalen Schwingfest öffentlich gesagt, dass Sie nicht für den Ständerat kandidieren werden. Warum wollen Sie das nicht?

Ich bin davon überzeugt, dass ich in den Kanton Aargau gehöre. Meine Stärken liegen in der kantonalen Politik und in der Exekutive. Da möchte ich mich weiterhin einsetzen. Ich hege keine Ambitionen für ein Amt in Bundesbern.

Als Ständerat wären Sie ja nach wie vor auch für den Aargau zuständig. Reizt Sie das nicht?

Ich bin aus Überzeugung Regierungsmitglied und Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport. Diese Arbeit im Aargau mache ich mit Herzblut und nach wie vor grossem Engagement. Zudem habe ich hier mein Netzwerk: Schliesslich bin ich seit 2009 im Regierungsrat, war zuvor Gemeindeammann und wurde bereits 1997 in den Grossen Rat gewählt.

Sie sind der amtsälteste Regierungsrat. Werden Sie 2024 noch einmal kandidieren?

Diese Frage werde ich im Winter 2023/24 zu klären haben. Die laufende Legislatur dauert ja auch noch zweieinhalb Jahre.

Werden Sie Ihre Meinung zu Bundesbern vielleicht doch noch ändern?

Nein, denn diese ist nicht neu. Ich war bisher auch noch nie auf einer Liste für den Nationalrat. Und für den Ständerat hat sich die Frage bereits 2019 gestellt, als dann Hansjörg Knecht den Einzug schaffte. Auch da habe ich mich gegen eine Kandidatur entschieden. Mein Platz und Wirken sind im Aargau.

Am Schwingfest haben Sie gesagt, Sie bleiben Sportdirektor. Was ist mit der Kultur und der Bildung?

Wäre der Anlass im Kunsthaus gewesen, hätte ich logischerweise gesagt, ich bleibe Kulturdirektor. Natürlich bin und bleibe ich sehr gerne Bildungs-, Kultur- und Sportdirektor.