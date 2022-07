Ständerat Bircher, Giezendanner oder doch Hürzeler? Das Rennen um den SVP-Ständeratssitz ist eröffnet Die SVP macht sich auf die Suche nach der Nachfolge von Hansjörg Knecht. Ein Personalproblem hat die Partei nicht: Zwei Nationalratsmitglieder und ein Regierungsrat sind in der Pole-Position. Eva Berger Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Mit der Rücktrittsankündigung von Ständerat Hansjörg Knecht geht die SVP Aargau auf die Suche nach seiner Nachfolge. Dass die Partei den Sitz in der kleinen Kammer bei den Wahlen im Herbst 2023 verteidigen will, ist unbestritten. Eine Findungskommission wird mit der Kandidierendensuche beauftragt, die Delegierten werden am Parteitag im Januar nominieren.

Da war er Ständeratskandidat: Hansjörg Knecht in seiner Mühle in Leibstadt am 30. Oktober 2019. Alex Spichale

Ein Personalproblem hat die mit Abstand grösste Aargauer Partei nicht. Bei den nationalen Wahlen 2019 verlor sie zwar fast 6,5 Prozent, kam aber immer noch auf einen Wähleranteil von 31,5 Prozent. Mit den Wahlen verjüngte sich zudem die sechsköpfige SVP-Delegation im Nationalrat. Die altgedienten Silvia Flückiger, Ulrich Giezendanner, Maximilian Reinmann und Luzi Stamm traten auf der SVP-Liste nicht mehr an.

Dafür zogen Stefanie Heimgartner, Alois Huber, Martina Bircher und Benjamin Giezendanner neu ins Bundeshaus ein. Sie gesellten sich zu den bisherigen Thomas Burgherr und Kantonalparteipräsident Andreas Glarner.

Parteipräsident Andreas Glarner winkt ab

Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident SVP Aargau. Er will nicht in den Ständerat. Severin Bigler

Doch wer soll für die SVP ins Ständeratsrennen steigen? Glarner, der seit 2015 im Nationalrat ist, will die Nachfolge von Knecht nicht antreten, wie er auf Anfrage sagt: «Das ist nicht mein Wunschgremium.» Kaum in Frage kommen dürfte als Kandidat auch Thomas Burgherr, der Vorgänger von Glarner im Parteipräsidium. Er ist 59 Jahre alt und auch seit 2015 im Nationalrat. Er bereite, so ist zu hören, eher langsam das Ende seiner Politik-Karriere vor, als dieser noch einmal Schub zu geben.

Stefanie Heimgartner und Bauernverbandsvizepräsident Alois Huber haben in ihren ersten zweieinhalb Jahren in Bundesbern noch keine grossen Stricke zerrissen, auch sie dürften nicht zuoberst auf der Wunschliste für den Ständerat stehen.

Anders sieht dies bei Martina Bircher und Benjamin Giezendanner aus. Sowohl Giezendanner, der 40 Jahre alt ist, als auch die 38-jährige Bircher würden zur Absicht von Knecht passen, einer jüngeren Person im Ständerat Platz zu machen. Und obwohl sie ebenfalls erst kurze Zeit im Nationalrat sind, werden ihnen Chancen eingeräumt.

Martina Bircher und Benjamin Giezendanner: Jung und mit Chancen

Nationalrätin Martina Bircher Keystone

Sozialpolitikerin Martina Bircher ist mit Vorstössen und Medienauftritten zur Ausländer- und Asylpolitik und dem Sozialrecht schweizweit bekannt geworden. Die Frage, ob sie für den Ständerat kandidieren wird, kommentiert sie auf Anfrage nicht. Die Ankündigung von Hansjörg Knecht habe sie überrascht, sagt sie nur.

So erging es auch Benjamin Giezendanner, den die Nachricht von Knechts Rücktritt in den Familienferien erreicht hat. «Der Ständerat wäre sicher sehr spannend. Ich schliesse eine Kandidatur nicht aus», meint er vorsichtig. Wäre dieser Sitz erst in vier Jahren zur Diskussion gestanden, hätte er nicht gezögert, sagt Giezendanner. Seine Lehrzeit im Nationalrat sei aber erst kurz und eine solche Kandidatur müsse wohl überlegt sein.

Nationalrat Benjamin Giezendanner. Chris Iseli

Jean-Pierre Gallati hat kein Interesse

Die SVP hat aber auch auf kantonaler Ebene eine Auswahl an potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten – schliesslich gehören ihr im Grossen Rat 43 der 140 Sitze, im Regierungsrat ist sie als einzige Partei doppelt vertreten.

Sozialdirektor Jean-Pierre Gallati sagt auf Anfrage, für ihn sei eine Ständeratskandidatur kein Thema. Gallati will 2024 erneut als Gesundheitsdirektor kandidieren, ein Wechsel nach Bern stehe für ihn nicht zur Diskussion.

Und was macht Alex Hürzeler?

Regierungsrat Alex Hürzeler Chris Iseli

Der diesjährige Landammann Alex Hürzeler will sich auf Anfrage zu einer möglichen Kandidatur weder äussern noch Fragen beantworten. Er könnte aber ein valabler Ständeratskandidat sein: Die Anliegen des Kantons kennt er bestens und er ist mehrheitsfähig, schliesslich wurde er seit 2009 immer wieder in den Regierungsrat gewählt. Er ist der amtsälteste Aargauer Regierungsrat und als 57-Jähriger zwar kein Jungspund mehr, für den Ständerat aber auch noch nicht zu alt: 2019 lag in diesem das Durchschnittsalter bei 54 Jahren.

Und Fraktionschefin Désirée Stutz? Diese macht gerne Kantonalpolitik, wie sie schon mehrfach sagte. Sie könnte dann Hürzeler im Regierungsrat beerben.

