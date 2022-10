Barbara Portmann will für die GLP Aargau in den Ständerat

Ständerat 2023 Aus dem Grossen Rat in die kleine Kammer? Barbara Portmann will für die Grünliberalen in den Ständerat Heute Abend nominiert die Aargauer GLP ihre Kandidatur für die Ständeratswahlen vom Oktober 2023. Einziger Vorschlag der Geschäftsleitung ist Barbara Portmann. Sie ist motiviert. Eva Berger 28.10.2022, 16.19 Uhr

Barbara Portmann-Müller will für die GLP in den Ständerat. Fabio Baranzini

Erst Ende August ist sie aus dem Grossen Rat zurückgetreten, jetzt will sie in den Ständerat: Barbara Portmann-Müller wird heute Freitagabend aller Voraussicht nach in Zofingen von ihrer Kantonalpartei für die Wahlen 2023 ins Rennen geschickt. «Ich habe mir eine Kandidatur für den Ständerat lange und gut überlegt», sagt sie am Freitagnachmittag gegenüber der AZ. Sie habe in den letzten Monaten viel Zuspruch für eine Ständeratskandidatur erhalten und sei jetzt sehr motiviert, in diesen Wahlkampf zu steigen. «Ich habe ein gutes Team hinter mir und viel Unterstützung», sagt sie.

Die 47-jährige Barbara Portmann war während 13 Jahren im Grossen Rat, über sieben Jahre lang hat sie die Fraktion der Grünliberalen geleitet. Beruflich ist sie auf der Baudirektion des Kantons Zürich tätig. «Ich habe also nicht nur Erfahrung in der Kantonalpolitik, sondern auch darin, bundespolitische Entscheide auf einer Kantonsverwaltung umzusetzen», so Portmann. Das könnte sie als Ständerätin bestens einbringen, findet sie.

Den SVP-Sitz im Visier

Die nationalen Wahlen finden am 22. Oktober 2023 statt. Für den Aargau haben die Ständeratswahlen mit der Rücktrittsankündigung von Hansjörg Knecht (SVP) im Sommer Brisanz erhalten. Seinen Sitz haben die anderen Parteien im Visier, denn der andere Bisherige, Thierry Burkart von der FDP, tritt wieder an und gilt als gesetzt.

Auch wegen der jetzigen Konstellation will Barbara Portmann in den Ständerat. «Jetzt wird der Aargau von zwei rechtsbürgerlichen Männern in der kleinen Kammer vertreten. Diese repräsentieren aber bei weitem nicht die ganze Kantonsbevölkerung», sagt die Lenzburgerin. Diese Dominanz von rechts wolle sie durchbrechen.

Bisher haben erst die SP und die EVP ihre Kandidaturen offiziell nominiert. Die Sozialdemokraten treten mit ihrer Nationalrätin Gabriela Suter an, die EVP mit ihrer Schweiz-Präsidentin und Nationalrätin Lilian Studer. Die Mitte nominiert ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten am 9. November, die Grünen und die SVP im Januar.

Karten werden im zweiten Wahlgang neu gemischt

Ob es hier noch zu Überraschungen kommen wird, ist aber fraglich: Benjamin Giezendanner ist bisher der einzige Kandidat der SVP, der seine Absicht angemeldet hat. Die Grünen werden höchstwahrscheinlich mit der diesjährigen Nationalratspräsidentin Irène Kälin antreten und bei der Mitte steht Nationalrätin und Kantonalparteipräsidentin Marianne Binder in der Poleposition.

Schulterschlüsse sind bisher allerdings keine vorgesehen. Ihre Chancen, gewählt zu werden, hängen auch davon ab, was die anderen machen, meint Barbara Portmann. Für einen allfälligen zweiten Wahlgang würden dann die Karten sowieso neu gemischt.

Ihr Rücktritt aus dem Grossen Rat habe mit ihrer Ständeratskandidatur keinen direkten Zusammenhang, betont sie. Vor einem Jahr wurde sie in den Stadtrat Lenzburg gewählt, zusammen mit Beruf und Grossem Rat sei die Belastung zu hoch geworden. Würde sie in den Ständerat gewählt, ist aber klar: Dann würde sie ihre Anstellung im Kanton Zürich beenden.