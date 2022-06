In einer engen Ausmarchung hat eine Jury aus 16 Finalisten in vier Kategorien den Staatswein 2022 erkoren. Dazu kommt zu Ehren der in der Jury tätigen Nationalratspräsidentin Irène Kälin ein Kälinovino. Er steht für Kälin, für Wein und für Innovation.

Mathias Küng 10.06.2022, 21.35 Uhr