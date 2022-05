Staatsverweigerer «Für den Aufwand kommen dann die Steuerzahlenden auf»: Wenn Staatsgegner im Aargau öffentliche Ämter ignorieren Menschen, die den Staat nicht anerkennen, zahlen keine Bussen und leisten Vorladungen keine Folge. Das kann zum Problem für verschiedene Institutionen, so zum Beispiel auch für die Bezirksgerichte, werden. Ein Fallbeispiel aus Brugg. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

In der Hofstatt in Brugg befindet sich das Bezirksgericht. Zuletzt musste eine Gerichtsverhandlung wegen Nichterscheinen des Einsprechers verschoben werden, das Verfahren kann so nicht abgeschlossen werden. Janine Müller

Am Bezirksgericht Brugg soll eine Verhandlung stattfinden, über welche die AZ berichten will: Ein 30-jähriger Mann hat Einsprache gegen einen Strafbefehl erhoben. In diesem wird ihm unter anderem vorgeworfen, den Silencer (Eine Vorrichtung am Auto, die Lärm neutralisiert) an seinem Honda «Civic» demontiert zu haben.

Der nicht vorschriftsgemässe Zustand des Autos fiel der Kantonspolizei Aargau bei einer Verkehrskontrolle in Oftringen auf. Der Fahrer war in Richtung Bern unterwegs. Die Staatsanwaltschaft beantragt im Strafbefehl eine Busse von 500 Franken, hinzu kommen Gebühren und Polizeikosten, wobei ein Betrag von 1019 Franken resultiert.

Ein «Menschenbürger» von der Sippe der Staatsgegner

Der Beschuldigte erscheint am Tag der Verhandlung nicht vor Gericht. Diesen Fall gibt es zwar immer wieder, aber es sind die Umstände, die diesen Fall besonders machen: Die Vorladung zur Verhandlung in Brugg konnte dem aus dem Kanton St.Gallen stammenden Einsprecher auf dem Postweg gar nicht zugestellt werden. Denn dieser hat gar keine Postadresse. Also musste die Vorladung durch die örtliche Polizei zugestellt werden.

Aber auch nach der polizeilichen Zustellung habe es keine Rückmeldung vom Einsprecher gegeben, heisst es beim Brugger Bezirksgericht. Die AZ brachte in Erfahrung, dass es sich beim nicht Erschienenen um eine Person handelt, die sich selbst mit «Menschenbürger von der Sippe xx» vorstellt. Eine Person, die den Staat nicht anerkennt. So wie die sogenannten «Reichsbürger» in Deutschland, die aber zusätzlich einer offen rechtsextremen Ideologie folgen, was einem Gegner des Staats nicht grundsätzlich unterstellt werden kann.

Was die «Reichsbürger» und Menschen ohne einen rechtsextremen Hintergrund, die den Staat nicht anerkennen aber vereint, ist, dass sie sich unter anderem weigern, Steuern und Bussgelder zu zahlen oder eben Gerichtsvorladungen und Verwaltungsentscheiden Folge zu leisten.

Im Aargau nur Einzelfälle

Gibt es ganze Gruppen von Staatsgegnern, so wie beispielsweise in Deutschland, auch im Aargau? Auf Anfrage heisst es bei der Kantonspolizei: «Gruppierungen, welche staatliche Strukturen und Institutionen nicht anerkennen, sind im Aargau nicht etabliert. Dementsprechend gering ist ihre Bedeutung für die öffentliche Sicherheit. Unabhängig ihrer Gesinnung gibt es hingegen immer Leute, welche sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen versuchen.»

Und auch bei der Kommunikationsstelle der Aargauer Gerichte heisst es, dass es sich um Einzelfälle handle, die den Gerichtsbetrieb insgesamt nicht tangieren würden. Am Bezirksgericht Brugg gebe es jeweils ein bis zwei solche Fälle pro Jahr, wo Staatsgegner der Vorladung keine Folge leisten, sagt der Brugger Gerichtspräsident Sandro Rossi. Fälle wie derjenige des Strafbefehls, betreffend der mutmasslichen Demontage des Silencers. «Das sind aber nicht zwingend Reichsbürger, sondern einfach Menschen, welche sagen, die staatliche Struktur interessiere sie nicht», sagt Rossi.

Der Brugger Gerichtspräsident Sandro Rossi. zvg

Für die Bezirksgerichte ist dabei aber problematisch, dass der Strafbefehl bei einem Nichterscheinen nicht automatisch in Rechtskraft erwächst. Denn diese Regel der Strafprozessordnung gilt erst, wenn der Strafbefehl nachweisbar zugestellt werden konnte – ansonsten gilt die Einsprache nicht als zurückgezogen. Damit kann das Verfahren nicht abgeschlossen werden, so wie im Falle des 30-jährigen Einsprechers von Brugg.

Bis zu 15 Mal ausrücken für eine Person

Wie gehen die Behörden mit dem renitenten Verhalten der Verweigernden um? «Wir gehen dabei nicht anders vor als bei Menschen, die einfach ihre Post nicht abholen», sagt der Brugger Gerichtspräsident Rossi. Konkret heisst dies, dass wenn der postalische Weg wiederholt nicht funktioniert hat, die zuständige Regionalpolizei ersucht wird, die Vorladung zuzustellen. Dies entspreche auch einem polizeilichen Grundauftrag, heisst es bei der Kantonspolizei.

Und so haben auch die Regionalpolizeien hierbei Erfahrungen gemacht. Der Präsident der Aargauer Regionalpolizeien, René Lippuner, sagt: «Die Beamten müssen teilweise bis zu 15 Mal für eine Person ausrücken.» Das binde grosse Ressourcen, für die dann am Ende die Steuerzahlenden aufkommen würden. «Der Zeitaufwand bei diesen Fällen ist riesig», sagt Lippuner.

René Lippuner, Chef der Regionalpolizei Zurzibiet und Präsident des Verbands der Aargauer Regionalpolizeien. zvg

Lippuner, der auch Chef der Regionalpolizei Zurzibiet ist, hat auch in seiner Region Erfahrungen mit solchen Fällen gemacht, wo die Person nichts annimmt, was von amtlichen Stellen kommt. Im Zurzibiet gäbe es gar ein bis zwei Fälle, wo die Person womöglich der Reichsbürgerbewegung angehöre. Das seien aber konkrete Einzelfälle, die dann jedoch ebenfalls einen grossen Aufwand für die Beamten bedeuten.

Veröffentlichung als letztes Mittel

Manchmal sei die Person, der beispielsweise eine Vorladung zugestellt werden müsse, bereits ausgereist, heisst es bei den Regionalpolizeien. Was machen die Gerichte, wenn eine Vorladung – so wie diejenige im Fall des mutmasslich demontierten Silencers – auch polizeilich nicht zugestellt werden kann?

«Die letzte Möglichkeit ist dann, die Vorladung inklusive des Namens der involvierten Person im Amtsblatt zu veröffentlichen», sagt der Brugger Gerichtspräsident Rossi. Denn so gelte die Vorladung als zugestellt. «Wir machen das natürlich unabhängig von der Einstellung der Person», sagt Rossi, denn dass die Person der Vorladung nicht nachkommt, müsse nicht zwingend aus böswilliger Absicht geschehen sein. Und: «Aber irgendwie müssen wir das Verfahren zum Abschluss bringen», sagt Rossi. Dies sei aber die «Ultima Ratio».

Manche Verfahren können also nur so abgeschlossen werden. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Fall auch beim Brugger «Menschenbürger» und Staatsgegner eintreten wird. Wenn ja, wird man seinen Namen eines Tages im kantonalen Amtsblatt nachlesen können.

